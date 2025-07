Wakatobis superrymliga dykbåtar

Ta en tur på Wakatobi dykresorts ikoniska dykbåtar

En dykare utforskar den populära dykplatsen Wakatobi, Zoo, en kort båttur från resortens brygga.

De flesta dyk- och snorklingsturer börjar med en båttur. Det är sant på de flesta destinationer runt om i världen, inklusive Wakatobi Resort. Ja, det finns House Reef, som är ett av de mest hyllade stranddyken i världen. Men för att upptäcka hela omfattningen av resortens marina naturreservat måste du gå ombord på något som flyter. Vi skulle vilja presentera dig för Wakatobi-flottan och dela några av anledningarna till varför många dykare känner att de är de perfekta båtarna för komfort, personlig uppmärksamhet och dykning.

Möt flottan

Wakatobi Resort driver en flotta med nio dedikerade dyk-/snorkelbåtar. Här ser du fyra rafsade upp till resortens brygga som förbereder sig för en morgonavgång.

Wakatobi Dive Resort driver en flotta av nio dedikerade dyk-/snorkelbåtar, alla runt 20 meter/67 fot långa, med en strålebredd på 4.5 meter. Eftersom var och en är handbyggd av hantverkare är inga två identiska, men alla följer en liknande design och layout. Även om de är traditionella i designen är alla utrustade med modern säkerhets- och navigeringsutrustning som syrgas, GPS och marina radioapparater.

En av de viktigaste gemensamma egenskaperna hos Wakatobis båtar är fullängdstaken. Solskydd är en viktig men alltför ofta förbisedd aspekt av dykning och snorkling i tropikerna. De kylande effekterna av vatten och vind kan hindra passagerare från att märka den fulla effekten av solexponering, men det tar inte lång tid att utveckla försvagande solbränna eller uttorkning. Det är därför Wakatobis båtar är täckta från för till akter och kräver inte att passagerarna slänger solskyddsmedel eller täcker på bara för att inte brinna. Och för den som vill fånga några strålar finns det en rymlig öppen avdelning för avkoppling på fören.

"Jag har dykt mycket med båt och vet hur obekvämt det kan vara när det är 12 eller 14 personer på en mindre båt som försöker växla upp utan armbågsutrymme. Jag blev kär i Wakatobis båtar. De är öppna, rymliga och superbekväma." ~ Gäst Mitchell Bennett

En annan designfunktion som gästerna på Wakatobis båtar verkligen uppskattar är läget för badrummet, eller vad nautiska typer kallar "huvudet". Ombord på många båtar innebär en resa till huvudet att ta sig ner med en stege i en främre hytt och sedan gå in i ett begränsat utrymme för att ta hand om nödvändigheter medan båten studsar över vågorna. Wakatobis dykbåtar placerar ett rymligt huvud komplett med en varmvattendusch i det mer stabila akterområdet och på däcksnivå.

Personliga utrymmen

De långa profilerna på Wakatobis båtar ger gott om bänksittplatser och gott om armbågsutrymme för att växla upp och förflytta sig. I teorin kan varje båt bekvämt rymma ett stort antal dykare, men bulkkapacitet är inte Wakatobis stil. Till exempel tar resortens största båt max 16 dykare medan deras lite mindre båtar går med max 12 gäster.

Wakatobi dykbåtar handlar om utrymme och komfort, var och en är cirka 20 m/67 fot lång, med en 4.5 m bred stråle som säkerställer att gästerna har massor av armbågsutrymme. Förutom att de är mycket stabila på vattnet har de ett fullängdstak för gott om skydd mot solen.

Föremål som ansikte masker, fenor, kängor och andra personliga tillhörigheter förvaras i individuellt numrerade förvaringskorgar under bänkarna vid relingen. Varje gäst tilldelas en numrerad korg när de först checkar in på dykcentret, och dessa korgar flyttas sedan till och från båtarna av dykpersonalen under hela gästens vistelse.

Ett dedikerat kamerabord och spolningsstation finns nära båtens bakre del, medan utgången till och från vattnet sker via breda sidodörrar på båda sidor av båten. Dessa öppningar är placerade mitt emellan kamerabordet och de främre bänksätena, vilket ger fotografer utrymme att sätta ihop sin utrustning utan att vara i vägen för andra dykare och snorklare som kommer in i eller ut i vattnet.



"Sidoingången på Wakatobi-båtar är ett riktigt plus. De gör det väldigt lätt att ta sig i och ur vattnet, och du utsätts inte för några motoravgaser, vilket gör det mycket bekvämare än de flesta dykbåtar jag har varit på under mina resor.” ~ Gäst Ken Glaser

Vatteninträde är mer ett steg av än ett gigantiskt steg, med en och en halv fot ned till vattnet. Dykare som behöver en enklare inträde av skäl som ländryggsproblem kan helt enkelt sitta och låta däcksbesättningen hjälpa dem i och ur utrustningen. Att ta sig tillbaka i båtarna är också lätt, eftersom det finns en mycket robust stege med lättanvända handtag. En ytterligare fördel med sidoingången är separationen från båtens motoravgaser, som är långt borta i aktern.

Privata angelägenheter

Wakatobi VII, en dedikerad privat dyk-/snorkelbåt, har ett superrymligt täckt däck som inkluderar en skuggig matplats, köksstation, omklädningsrum med badrum och dusch, en uppsättning solstolar på fördäck och ett helt öppet däck på taket för sightseeing eller stjärnskådning på kvällen.

Wakatobi-flottan inkluderar två fartyg byggda speciellt för att rymma privata charter och ge individer eller små grupper en verkligt personlig dykupplevelse. Istället för fullängdsbänkar som finns på resortens andra båtar, innehåller det rymliga täckta däcket en skuggig matplats, främre solstolar, en köksstation och ett omklädningsrum med ett komplett badrum och dusch. En speciell funktion är ett övre däck, som kan användas för sightseeing, sola eller njuta av middag under stjärnorna. Mer om privata båtar >här..

Lokala praktiker

Du kanske undrar varför en förstklassig dyk- och snorkelanläggning som Wakatobi skulle driva en flotta av vad som verkar vara traditionella indonesiska färjor. Var är de snygga glasfiberlanseringarna utrustade med ett par halsiga turbodieslar och glänsande metallskenor?

Wakatobi VI drar upp till resortens brygga.

Det finns många anledningar till att de gick den traditionella vägen, till att börja med deras engagemang för hållbarhet och samhällsförvaltning. Som en del av Wakatobis uppdrag att skapa ekonomiska fördelar för lokalsamhället, snarare än att importera fabriksbyggda dykbåtar, gav de lokala båtbyggare i uppdrag att skapa våra ikoniska båtar.

Att bygga lokalt höll inte bara intäkter inom samhället, det gav också vissa miljöfördelar. Valet av hållbara träslag framför glasfiberhartser minskade utsläppen i samband med byggande, samtidigt som att bygga nära hemmet också minskade koldioxidavtrycket som skapades genom att importera båtar från avlägsna platser.

Utöver "må bra"-aspekterna av att bygga lokalt, finns det många praktiska skäl bakom Wakatobis val. Den första är tillförlitlighet. Eftersom båtarna är byggda av lokala hantverkare kan reparationer göras snabbt och enkelt – ingen väntan på att en egen del ska flygas in från en fabrik tusentals mil bort. Som ett resultat hanteras mekaniska problem och underhåll mer ändamålsenligt av deras team.

Och så är det effektivitet. Den långa och relativt magra formen på deras dykbåtar gör att de kan drivas av en enda motor, förbrukar mycket mindre bränsle och skapar färre utsläpp än höghastighets-turbodiesellanseringar. Resortens båtar lättar fram i hastigheter i intervallet 17 km/11 mph, vilket är tillräckligt snabbt för vår stil att dyka. På Wakatobi är de flesta platser vanligtvis bara tio till 30 minuter bort, och även våra mest avlägsna platser nås på mindre än en timme.

Detta för oss till den tredje fördelen med deras traditionella design, som är komfort. Med de avslappnade hastigheterna som våra båtar färdas, är det inget dunkande eller slingrande, och motorljudet reduceras till en låg ljudnivå som möjliggör normala konversationer. Skrovkonstruktionerna är extremt stabila både under gång och i vila på en förtöjning. Passagerare kan koppla av på vägen till platsen och röra sig utan att behöva hålla i räcken för att hålla balansen. Och även om de sällan stöter på grovt vatten, gör Wakatobi-båtarnas vassa bågar och branta profiler det möjligt för dem att skära sig igenom hack och vågor med en lätt rörelse.

Det mänskliga elementet

En av Wakatobis ständigt leende dykbåtsbesättningar.

En av de viktigaste och mest uppskattade egenskaperna hos Wakatobi dykbåtar är inte ett fysiskt element, det är det mänskliga elementet. Våra båtbesättningar och dykpersonal är stolta över att ge den högsta nivån av personlig service och uppmärksamhet. Det börjar redan innan gästerna kliver ombord. Dykpersonalen sköter all utrustningsöverföring till och från båten och ställer in din utrustning. Om du föredrar att ställa in din egen utrustning är det bra, och vi finns där för att hjälpa till om det behövs.

Hela dykteamet är utmärkt. Efter genomgångarna kände jag att jag nästan kunde navigera på sidorna själv, det är hur noggranna och personliga beskrivningarna är." - Joe Bennett

Inför varje dyk ger Wakatobis guider inte bara en grundlig genomgång om vad man kan förvänta sig, utan diskuterar också förväntningar med varje gäst och skräddarsyr dyket därefter. I vattnet är våra dykguider experter på att ge precis rätt nivå av uppmärksamhet, oavsett om det är att hjälpa mindre erfarna dykare, låta mer skickliga dykare bestämma takten, eller att fungera som expertupptäckare. Lika stor uppmärksamhet ges till snorklare, som ofta följer med dykare till de många platserna i Wakatobis marina reservat som har omfattande grunda rev.

Komfort och personlig uppmärksamhet är det främsta i Wakatobis serviceetos, inklusive dina dykbåtsupplevelser, så dina semesterminnen är desto större.

Efter varje dyk presenteras gästerna med en svalkande, mintdoftande handduk och bjuds på snacks och dryck. Wakatobis kockar kommer också att tillgodose kostbehov eller önskemål på båtarna; Gästerna behöver bara fråga så ser de till att den är där innan båten lämnar bryggan. Det är beröringar som denna som gör tiden på en Wakatobi-båt till mer än bara ett ytintervall eller ett nödvändigt förspel till upplevelsen i vattnet. Faktum är att många gäster anser att den avkopplande tiden som ägnas åt att kryssa till och från dykplatser är en mycket njutbar del av den övergripande semesterupplevelsen.

Om du ännu inte har upplevt hur trevlig en dykbåt verkligen kan vara, gå till wakatobi.com, boka ditt besök och gå ombord.