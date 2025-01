Wakatobis Wall to Wall Paradise

Om du gillar väggdykning kommer du att befinna dig i ett paradis från vägg till vägg i Wakatobi

Oavsett hur många gånger du har upplevt det, kommer det första ögonblicket när du når kanten av en ren undervattensvägg alltid att vara en spänning. Ena sekunden finar du genom ett grunt korallrev, i nästa hänger du upp över kanten av avgrunden. Denna topografiska kontrast är särskilt stark på Wakatobi Dive Resort, där många av dykplatserna inkluderar branta väggar som börjar på mycket grunt djup - några mindre än 10 fot djupa och störtar till en vertikal bana till djup långt bortom de accepterade gränserna för sportdykning. Följ med oss ​​på detta virtuella flygande dykäventyr som går vertikalt.

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

Over the Edge

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. Bild av Didi Lotze

Dykbåtens kapten manövrerar försiktigt in nära kanten av revet. Morgonsolljus tränger igenom vattnets lugna yta och ger en dramatisk glimt av vad som finns nedanför. Kontrasten är häpnadsväckande mellan havets djupa hypnotiska blå och den plötsliga höjningen av revets krön som ser ytlig nog ut att stå i. Tittar du över sidan kan du följa en stor del av väggens skira ansikte en bra bit ner genom kristallklart vatten.

En sista växelkontroll och ett gigantiskt steg senare konfronteras du av ett grunt rike ovanför och djupt nedanför när du börjar sjunka med en subtil ventilering av din BCD. Längs vägen fångar en stor, färgglad jadegrön anemon med sin mängd clownfiskar nära väggkanten ditt öga, men de kan vänta. Just nu är det dags att besöka källaren. Flankerade av din kompis och din dykguide, går ni tre ner i formation som fallskärmshoppare som faller fritt i slow motion. Reser i lugn takt din dykdators djupavläsningar börjar ticka in i tresiffrorna samtidigt som landskapet har genomgått några dramatiska förändringar.

Svampar ner i denna skuggiga värld för att anta underbara utseenden.

Här nere, skyddat från ytvågor och stormfloder, växer saker och ting större. Väggens yta är prickad av dungar av överdimensionerade mjuka korallträd och havsfläktar bredare än två gånger dina utsträckta armar. Svampar nere i denna mer skuggiga värld börjar ta mer besynnerliga proportioner, som fatsvampar som har vuxit sig mycket större än en verklig tunna. Du önskar att du hade ställt in dig på att fotografera vidvinkel i morse, men återigen, det finns fler väggar än du kan räkna, och naturligtvis kommer det att finnas några kryptiska djur som tar skydd bland väggens springor.

Dykare med röda havsfläkt och piskkoraller. Beläget på den västra sidan av Sawa Reef-systemet Pinki's Wall har enorma tunnsvampar och stora gorgoniska havsfläktar som växer på avsatserna, alla hyser en mängd olika varelser.

Ta en snabb virtuell tur på några av Wakatobis väggar Här

Det finns också flera typer av fiskar som du inte hade lagt märke till på några av de grundare dyken, som anthias och basslets med randiga markeringar eller fläckiga färgmönster i levande nyanser som ser nästan elektrifierade ut. En explosion av rörelse och färg fångar ditt öga. Det är en liten orange och rosa fisk som håller sig nära väggen och då och då rusar in i den öppet vatten, blossar dess fenor och verkar bli en ännu ljusare nyans av orange, rosa och lila. När du minns en genomgång före dyket, känner du igen detta som en hane som är avsedd att dra till sig uppmärksamheten från en potentiell partner.

En dykguide från Wakatobi lockar din uppmärksamhet med en "kom över"-rörelse. Hon svävar nära en stor gorgonian och pekar på vad som ser ut som, ja, fler grenar av gorgonianen. Du ser. Titta sedan närmare. Ingenting. Så äntligen ser du det: en liten sjöhäst, liten nog att ligga över din nagel, med en färg och struktur som perfekt efterliknar dess gorgoniska värd. Du kan få ursäkt för att du inte ser denna lilla varelse. Pygmésjöhästens kamouflage är så perfekt att forskare inte upptäckte de flesta av arterna förrän efter år 2000.

En glimt av en perfekt kamouflerad pygmésjöhäst är en syn som sällan glöms bort. Den här lilla killen fotograferades på Fan 38 East, en signatur Wakatobi-vägg känd för sina många, många havsfans.

Dina fotografiska strävanden att fånga den lilla killen börjar få det bästa av dig när du försöker hålla dig stadig med till synes ingenting under dig. Men innan några frustrationer kan sätta in, kliver din guide in för att fungera som ett mänskligt stativ. Med en hand hållen stadig mot en bit livlös sten, den andra under armen eller vid toppen av din tank, blir uppgiften plötsligt lätt. Klicka på slutaren och du har honom. Medan du anser dig vara lycklig att ha sett en, kom ihåg att tacka din dykguide för både hennes skarpa ögon och hennes stadiga hjälp.

Middle Grounds: Besök Wakatobis gamla strandlinje

Tiden tycks stå stilla när du håller dig orörlig vid väggens höga yta. Men kväveklockan går, och det finns mycket mer att se. Din guide leder dig på en långsam travers uppåt mot mer mellanliggande djup, där väggens yta är markerad av ett omfattande nätverk av skuggfyllda underskärningar och grottor. Vid en kvällspresentation i Longhouse för ett par nätter sedan förklarade dykcenterchefen att delar av väggen inom detta djupområde formades av vågrörelser för tusentals år sedan, när havsnivåerna var lägre.

Nere runt 100 fot (30.5 meter) djupet kommer dykare ofta att stöta på överhäng och avsatser i sidan av väggen som formades av vågverkan för tusentals år sedan, när havsnivån var lägre.

Dessa uråldriga erosioner ger nu skydd åt en mängd olika tillbakadragna varelser, som avslöjas genom ett försiktigt tillvägagångssätt och den kloka användningen av ett litet dykljus. De avslöjande antennerna när hummer sticker ut från en springa, en annan fördjupning avslöjar en grön sköldpadda.

Topping om av

Att gå grundare till ett djup de flesta skulle stanna vid för ett säkerhetsstopp är dyket fortfarande långt ifrån över. En snabb blick på din dators display visar att din återstående no-stop-tid inte ens har börjat nå ensiffriga siffror. Din tryckmätare visar att du fortfarande har en bekväm reserv för att fortsätta och få ut det mesta av Wakatobis varumärke på 70 minuter.

Att flytta upp till grundare djup innebär mer solljus när revet börjar få ett annat utseende. Bild av Walt Stearns

Så, du använder de sista tio till 15 minuterna till att utforska revets koralltäckta grunda platå. Tillbaka uppe får revet ett annat utseende i det starka solljuset. De stora röda och orangea gorgonerna och havsfläktarna ersätts av fläckar av läderkoraller och invecklade formationer av tallrik och bordskorall. Med tidvattnet på nästan död låg stiger korallerna nästan till ytan, och deras reflektioner speglas i vattnets lugna grunda, vilket skapar en overklig dubbelexponering av revet.

Efter att ha beundrat helheten återgår din uppmärksamhet till detaljerna när du börjar en jakt genom korallkammens toppar och dalar. En skola av svarta triggerfish, vanligen kallad svarta durgons, passerar, deras bröst och rygg fenor böljande med en flaxande rörelse mer lik flygning än simning.

Ett stim av triggerfish passerar, deras bröst och rygg fenor böljande med en flaxande rörelse mer lik flygning än simning.

När du tittar över din guide får ni två att flytta upp och ut från revet så att båten kan plocka upp er. Din dator säger att 74 minuter har förflutit under dyket. Tillbaka ombord, medan du stirrar över sidan på jakt efter bläckfisken som säger adjö, visar din guide ett stort ljust leende och frågar, "redo för ett nytt dyk?" Du inser då att det kommer att finnas många fler möjligheter att upptäcka dessa smygande jägare och de många andra fantastiska varelser som kallar Wakatobis väggar hem.

För mer information om Wakatobi Dive Resort, besök https://www.wakatobi.com