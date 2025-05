Wakatobi's Fascinating House Reef Stammisar

Här är bara ett litet axplock av vad som finns på Wakatobi's House Reef. Och som många dykare och snorklare som har upplevt detta undervattens menageri av marint liv kan intyga, är det verkligen förtjänt av sin titel som världens bästa stranddyk.

Wakatobis husrev encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobis udda par

Randalls räkor (Amblyeleotris randalli) brukar para sig med Alpheus randalli räkor.

En noggrann sökning av sand eller spillror på House Reef kan avslöja Wakatobis eget "udda par". Randall's shrimp goby (Amblyeleotris randalli) är en fisk som lever i hålor som inte är så stor på hushållsarbete. Till skillnad från käkfiskar och andra arter som gräver sina egna bostäder i havsbotten, låter den här smarta lilla fisken sin rumskamrat arbeta. När du stöter på en av dessa distinkt randiga fiskar, kommer du förmodligen att se en liten räka vid dess sida. Det är detta kräftdjur som tar på sig ansvaret att bygga och underhålla sin delade underjordiska bostad. I utbyte mot låneunderhåll, åtnjuter den nästan blinda räkan det vaksamma skyddet av den skarpögda kutlingen, som upprätthåller en peripatetisk avsökning av omgivningen medan räkorna sliter med att ta bort skräp.

Döm Labour

Vissa dykare kallar dem dömda blennies (Pholidichthys leucotaenia), andra säger ingenjörsknölar. Du kommer med största sannolikhet att stöta på unga exemplar av denna art, eftersom de bildar skolor som numreras i hundratals för att svärma reven som livnär sig på alger.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Dessa ungar kan misstas för randig havskatt, eftersom de härmar markeringarna av denna mycket giftiga art för att lura blivande rovdjur. Vuxna är mycket mer tillbakadragna och tillbringar större delen av dagen med att titta från mynningen av tunnlarna de gräver ut i sanden – därav den tekniska referensen. Om du råkar se en vuxen dyka upp kommer du att förstå benämningen dömd, eftersom mogna fiskar tar sig ålliknande profiler med distinkta vita ränder på en svart bakgrund, ungefär som klassiska fängelsekläder.

Städkon

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

De övre vidderna av Wakatobi's House Reef är täckta av rengöringsstationer där renare läppfisk dansar och pilar för att locka kunder. Det finns en inbyggd grad av förtroende involverad när en revrovdjur pausar med käkarna agape, vilket låter en falang av små fiskar och räkor svärma över dess kropp och in i munnen för att ta bort parasiter, död hud och besvärande infektioner.

Men det finns en slug invånare av reven som utnyttjar städstationens etos.

Blårandig Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Den blårandiga fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) efterliknar utseendet och beteendet hos en ung blåstreck-rengöringsläppfisk. Men istället för att plocka parasiter tar denna fangblenny en bit av köttet. Den här fiskens namne huggtänder kan avge ett smärtstillande gift som innehåller morfinliknande opioider som hindrar offret från att känna nypet.

En stjärna är född

Hollywood gjorde en stjärna av en liten klarblå fisk som heter Dory. Du kan hitta hennes verkliga motsvarighet på Wakatobi's House Reef, även om du kan vara lika förvirrad som seriefiguren när det kommer till namn. Paletten kirurgfisk (Paracanthurus hepatus) som går under namnet regal blue tang, flagtail surgeonfish och letter-sex fisk, bara några av de nästan dussin namnen som denna fisk har fått kända.

Palett Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Oavsett vilket namn som helst, det går inte att ta miste på det distinkta indigo- och marinblå färgmönstret som utövas av vuxna av arten. Lika ikonisk som dess färg är denna kirurgfisks spetsiga, nosliknande nos, lilla mun och läckra tänder. Detta diminutiva tandarbete används för att avlägsna små bitar av alger från koraller och stenar, vilket ger Doris verkliga släktingar en viktig roll i att hålla koraller fria från algöverväxt.

Claws of Fury

Peacock Mantis Räkor (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Gömmer sig i osynlig sikt

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers och Munchers

Sköldpaddsobservationer är nästan garanterade på Wakatobi's House Reef, och det finns två arter som du med största sannolikhet kommer att stöta på. Unga gröna sköldpaddor söker föda i gräsbäddarna nära stranden, jagar efter maneter och använder sina näbbar för att muddra havsbotten på jakt efter små kräftdjur och ryggradslösa djur.

Stor grön sköldpadda som äter på havsgräs i det grunda

Senare i livet kommer de att gå över till en vegetarisk kost och själva beta på sjögräset. Gröna havssköldpaddor spelar en viktig roll för sjögräsekosystemets hälsa eftersom de nappar på de övre delarna av gräs utan att störa växtens rötter, vilket tjänar till att förbättra hälsan och tillväxten av sjögräsbäddarna.

Hawksbill Turtle tittar in i kupolporten på en fotografs kamera.

Flytta ut på revsluttningen och du är mer benägna att springa över en höknäbbsköldpadda. Hawksbills njuter av en mer varierad kost än sina vegetariska kusiner och kommer att mumsa på en blandad meny med svampar, anemoner, alger, bläckfisk och räkor. De söker ofta runt stenhögar och använder sina smala huvuden och näbbliknande käkar för att nå in i skrymslen och vrår.

Dartfish Trifecta

Dartfiskar har ett bländande utbud av regnbågsnyanser och är bland de mest färgstarka fynden på Wakatobi-reven. Men fiskvatten och fotografer som närmar sig alltför aggressivt kommer snart att upptäcka samma drag som dessa lättskräckta bottenbor. Vid den första antydan till problem kommer dartfiskar att dyka tillbaka in i hålen som de gräver ut i sand eller havsbottnar.

Dartfish tittare har en trio av alternativ på Wakatobi. Den första är den tvåfärgade dartfisken (Ptereleotris evides) som vanligtvis finns på grunda rev, vilket gör dem till ett idealiskt fynd för snorklare. Dessa fiskar är bland de största arterna av dartfisk, som växer till längder på upp till 6 tum.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Dykare som vågar sig in på mellandjup på 6 till 15 meter kan leta efter elddartfisken (Nemateleotris magnifica), som ofta finns i par, och har en distinkt flamliknande färg från mittsektionen till svansen.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Ännu djupare är den dekorerade dartfisken (Nemateleotris decora) som gynnar de sandtäckta hyllorna och ravinerna på revsluttningarna på djup från 15 till 30 meter.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Lyxiga fransar

De Beauforts flathead (Cymbacephalus beauforti), vanligare kallad krokodilfisk.

Det bor en smyg jägare på reven i Wakatobi, men de flesta dykare kommer att simma förbi denna fisk utan att märka dess närvaro. Liksom deras reptiler med samma namn är krokodilfisken ett bakhållsrovdjur som tillbringar större delen av sin tid med att ligga orörlig på ett rev och tålmodigt väntar på att en måltid ska simma inom räckhåll för ett vältajmat utfall. Dessa fiskar är mästare på kamouflage och kan anpassa sin kropps färg och mönster för att matcha sin omgivning.

En krokodilfisks öga

Krokodilfiskar övervinner också en av de vanligaste giveaways som plågar smygjägare - ögonen. För att dölja sitt slingriga ansikte växer dessa fiskar långa, fransliknande utväxter som kallas lappets. De oregelbundna spetsformerna på dessa lappet-utväxter hjälper till att bryta upp de mörka, reflekterande konturerna av ögonen, som annars kan uppmärksamma potentiella bytesdjur på detta rovdjurs närvaro.

Jag biter verkligen inte

Även om den ofta ses på vissa dykplatser i Wakatobi, är en av de mest dödliga jägarna i vattnet faktiskt inte en revboende. Bandade havskraiter är faktiskt luftandande reptiler som lever på land och gör en andnödjakt bland koraller och sjögräsbäddar. En havskrait kan förbli under vattnet i upp till en halvtimme, då det finns gott om tid för att lokalisera byten och ge ett dödligt förlamande bett.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Giftet från en havskrait är tio gånger kraftigare än en kobras, men dykare har lite att frukta. Dessa ormar är inte aggressiva - även om det skulle vara extremt oklokt att sticka ett finger för nära på ett hotfullt sätt. Wakatobi är också hem för en bedragare. Bandade ormålar visar samma distinkta vita och svarta band som havskraiten, och räknar med denna visuella missvisning för att lura blivande rovdjur. En närmare titt avslöjar subtila skillnader, eftersom kraitens kropp är mer rundad och den har ett litet, trubbigt huvud.

Wakatobi Dive Resort, hem till Indonesiens finaste korallrev

Wakatobi Dive Resort ligger i sydöstra Sulawesi, Indonesien, i hjärtat av koralltriangeln. Känt för sina magnifika och mycket skyddade korallrev – från det berömda House Reef och 42 plus omgivande namngivna dykplatser – detta idylliska paradisö, som ligger 750 km öster om Bali, är lättillgängligt genom resortens privata gästflyg.

För att gå direkt till sidan Fråga för bokning på Wakatobi Klicka här