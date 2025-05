Verklighetskontroll: Korallrestaurering kommer inte att rädda världens rev

Det är inte ett budskap som någon dykare vill höra, men oberoende forskning om korallrestaureringsprojekt världen över har lett COREY JA BRADSHAW vid Flinders University, CLELIA MULÀ vid University of Western Australia, GIOVANNI STRONA vid Helsingfors universitet och deras team till en svår slutsats.

Korallrev är mycket mer än bara en vacker plats att besöka. De är bland världens rikaste ekosystem och har ungefär en tredjedel av alla marina arter.

Dessa rev gynnas också direkt mer än en miljard människor, vilket ger försörjning och livsmedelstrygghet, samt skydd mot stormar och kusterosion.

Utan korallrev skulle världen vara en mycket fattigare plats. Så när koraller dör eller skadas försöker många människor återställa dem. Men uppgiftens omfattning växer i takt med att klimatet fortsätter att värmas upp.

In vår nya forskning, undersökte vi den fulla omfattningen av befintliga korallrestaureringsprojekt världen över. Vi tittade på vad som driver deras framgång eller misslyckande, och hur mycket det faktiskt skulle kosta att återställa det som redan har gått förlorat. Att återställa de rev vi redan har förlorat runt om i världen skulle kunna kosta upp till 26 biljoner australiska dollar (12.5 biljoner pund).

Blekt Acropora koraller på Maldiverna (Davide Seveso / Universitetet i Milano)

Globala förluster

Tyvärr lider korallrev över hela världen. Global uppvärmning och marina värmeböljor är de största bovarna, men överfiske och föroreningar göra saken värre.

När havstemperaturen stiger över säsongsgenomsnittet under längre perioder kan koraller bli blektDe förlorar färg när de stöter ut sina symbiotiska alger vid stress avslöjas det vita skelettet under. Kraftig blekning kan döda koraller.

Korallblekning och massdöd av koraller är nu vanligt. Förra månaden, ett massivt varmvattenplym blekte stora områden av Ningaloo Reef på Australiens nordvästkust precis som stora delar av norra Stora barriärrevet blekte på nordöstra kusten.

Sedan början av 2023 har massblekning av koraller skett över hela tropikerna och delar av Indiska oceanen.

Under de senaste 40 åren har utbredningen av korallrev ökat har halveratsI takt med att klimatförändringarna fortsätter kommer blekning och koralldöd att bli vanligare. Mer än 90% av korallrev riskerar att försämras på lång sikt vid slutet av århundradet.

Döda koraller på Maldiverna efter en blekningshändelse (Simone Montano / Universitetet i Milano)

Direkt intervention

Restaurering av korallrev kan ta många former, inklusive att ta bort korallätande arter som papegojfisk, överföra korallryck eller ens manipulera lokalt mikrobesamhälle för att förbättra korallernas överlevnad.

Men den absolut vanligaste typen av restaurering är ”korall trädgårdsarbete”, där korallfragment som odlats i plantskolor transplanteras tillbaka till revet.

Problemet är skalan. Korallrestaurering kan endast genomföras framgångsrikt i liten skala. De flesta projekt omfattar bara några hundra eller några tusen kvadratmeter. Jämför det med nästan 12,000 XNUMX kvadratkilometer förlust och nedbrytning mellan 2009 och 2018. Restaureringsprojekt kommer inte i närheten av den skala som behövs för att kompensera för förluster från klimatförändringar och andra hot.

Naturvårdare arbetar med att odla koraller och hjälpa till att bevara dessa unika livsformer.

Skyhöga kostnader

Korallrestaurering är dyra, från cirka 10,000 226 till 4,800 miljoner dollar (109 XNUMX–XNUMX miljoner pund) per hektar. Det breda intervallet återspeglar de rörliga kostnaderna för olika tekniker som används, hur lätt det är att få tillgång till dem och arbetskraftskostnaderna.

Till exempel är korallodling (korallfragment som odlas i plantskolor och planteras tillbaka till revet) relativt billigt (mediankostnad 558,000 270,000 dollar eller 830,000 400,000 pund per hektar) jämfört med att så korallarver (mediankostnad 226 109 dollar eller XNUMX XNUMX pund per hektar). Att bygga konstgjorda rev kan kosta upp till XNUMX miljoner dollar (XNUMX miljoner pund) per hektar.

Vi uppskattade att det skulle kosta mer än $ 1.6 miljarder (772 miljoner pund) för att återställa endast 10 % av de skadade korallområdena globalt. Detta görs med den lägsta kostnaden per hektar och förutsätter att alla restaureringsprojekt lyckas.

Även vår konservativa uppskattning är fyra gånger mer än den totala investeringen i korallrestaurering under det senaste decenniet (410 miljoner dollar eller 198 miljoner pund).

Men det är rimligt att använda den högsta kostnaden per hektar, med tanke på höga felfrekvenser, behovet av att använda flera tekniker på samma plats och den stora kostnaden för att arbeta på avlägsna rev. Att återställa 10 % av degraderade korallområdena globalt, till 226 miljoner dollar per hektar, skulle kosta mer än 26 biljoner dollar (12.5 biljoner pund) – nästan 10 gånger Australiens. årlig BNP.

Det är därför ekonomiskt omöjligt att hantera den pågående förlusten av korallrev med restaurering, även om lokala projekt fortfarande kan ge vissa fördelar.

Repplantskolor vårdar korallfragment tills de är redo att planteras ut (Luca Saponari / Universitetet i Milano)

Plats, plats, plats

Vår forskning tittade också på vad som driver valet av restaureringsplatser. Vi fann att det mest beror på hur nära ett rev är mänskliga bosättningar.

I sig självt är detta inte nödvändigtvis en dålig sak. Men vi fann också att restaureringsåtgärder var mer benägna att ske i rev som redan var degraderade av mänsklig aktivitet och med färre korallarter.

Det betyder att vi inte nödvändigtvis riktar in oss på platser där restaurering har störst sannolikhet att lyckas, eller är av störst ekologisk betydelse.

En annan begränsning är att korallodling normalt bara innebär några få korallarter – den enklaste att föda upp och omplantera. Även om detta fortfarande kan öka koralltäcket, återställer inte korallernas mångfald till omfattningen nödvändigt för för friska, motståndskraftiga ekosystem.

Att mäta "framgång"

En annan sorglig verklighet är att mer än en tredjedel av alla korallrestaureringsinsatser misslyckasOrsakerna kan inkludera dålig planering, obeprövad teknik, otillräcklig övervakning och efterföljande värmeböljor.

Tyvärr finns det inget standardiserat sätt att samla in data eller rapportera om restaureringsprojekt. Detta gör det svårt – eller omöjligt – att identifiera förutsättningar som leder till framgång, och minskar förbättringstakten.

Lyckas nu, misslyckas senare

De flesta koralltransplantationer övervakas för mindre än 18 månaderÄven om de överlever den perioden finns det ingen garanti för att de kommer att hålla längre. Den långsiktiga framgångsgraden är okänd.

När vi undersökte sannolikheten för extrem värme omedelbart efter restaureringen och under kommande decennier, vi hittade att de flesta restaurerade platser redan hade upplevt kraftig blekning kort efter restaureringen. Det kommer att bli svårt att hitta platser som kommer att skonas från framtida global uppvärmning.

Ibland bleks den unga korallen innan restaureringsprojektet är klart (Davide Seveso / Universitetet i Milano)

Ingen ersättning för klimatåtgärder

Korallrestaurering har potential att vara ett värdefullt verktyg under vissa omständigheter: när det främjar samhällsengagemang och tillgodoser lokala behov. Men det är ännu inte – och kanske aldrig blir – möjligt att skala upp tillräckligt för att ha meningsfulla långsiktiga positiva effekter på korallrevs ekosystem.

Denna verklighetskontroll bör stimulera en konstruktiv debatt om när och var restaurering är värt besväret. Utan att hindra klimatförändringarnas takt och omfattning, vi har lite kraft för att rädda korallrev från massiva förluster under det kommande århundradet och framåt.

Andra bevarandemetoder, såsom att etablera, upprätthålla och tillämpa marina skyddsområden och förbättra vattenkvalitet skulle kunna öka chanserna att ett korallrestaureringsprojekt kommer att fungera. Dessa ansträngningar skulle också kunna stödja lokala mänskliga samhällen med incitament för bevarande.

Att förstärka kompletterande strategier skulle därför kunna stärka ekosystemets motståndskraft och utöka räckvidden och framgången för korallrestaureringsprojekt.

