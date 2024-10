Hur vi hittade ett varelse nytt för Cayman

De välkända brittiska dykare och författare-fotografer LAWSON WOOD och LISA COLLINS stötte på något oväntat när de arbetade tillsammans för att illustrera en ny bok. Lawson förklarar

Efter att ha bott på Cayman Brac i många år innan jag senare återvände till Skottland och skrivit ett par böcker om Caymanöarna, blev jag kontaktad av Bloomsbury Publishing för att skriva och illustrera en ny bok med fotografier: Marine Life Identification Guide to the Caribbean; Florida; Gulföarna och västra Atlanten.

Sträcker sig så långt österut som Bermuda och Barbados, detta skulle vara den tredje i en serie av ID-böcker jag hade gjort för företaget (den första var vid Medelhavet och den andra på Nordsjön och Engelska kanalen).

Ny id-bok för marint liv på gång

Det såg ganska jobbigt ut men jag visste från min tid på Caymanöarna att de var den perfekta basen för att utforska resten av Karibien.

Jag hade redan publicerat dykguider till Bermuda, Trinidad & Tobago, USA och Brittiska Jungfruöarna, Cozumel och Yucatan och Bahamas, och under processen hade jag samlat på mig en enorm mängd fotografiskt material på benfiskarna, hajarna och rockorna, sjögräs, alger och ryggradslösa djur – kräftdjur, tagghudingar, blötdjur, svampar och maskar.

Min mycket goda vän Prof Mary Wicksten från Texas A&M University hade tidigare hjälpt till med att identifiera konstiga kräftdjur åt mig, så det var bara naturligt att jag återigen anlitade hennes expertis i min strävan att göra den nya boken så omfattande som möjligt.

Jag ringde också en annan god vän, Lisa Collins från Capture Cayman, för att fråga om hon hade några fotografier av djur som hon var osäker på. Faktum är att det jag bad henne om var bilder på konstiga saker!

Lisa gjorde allt och kunde, trots sitt mycket hektiska arbetsschema, skicka mig en fantastisk variation av fiskar och ryggradslösa djur, av vilka många aldrig hade sett förut.

En annan av Lisa Collins fotografier av den oidentifierade "räkan"

Hennes urval inkluderade gäddblennies; den maskerade byn; flera typer av Elysia havssniglar; räkor, sniglar – och ett mycket nyfiket djur som liknade en räka och uppenbarligen tillhörde superfamiljen kräftdjur.

Misstags för en räka

Lisas fotografi skickades iväg till prof Wicksten, som kunde identifiera varelsen. Hon blev också väldigt exalterad över att upptäcka att arten aldrig hade fotograferats eller registrerats i Karibien tidigare, än mindre på Caymanöarna.

Att den ursprungligen hade misstagits för en typ av räka var inte förvånande eftersom den är ganska räkliknande till utseendet, även om du kanske märker att den största cheliped (klo) har en distinkt krok på sin ände.

Prof Wicksten genomförde ytterligare forskning och fann att en av hennes kollegor faktiskt hade fått arten registrerad från Kuba bara en kort tid tidigare.

Det finns två andra arter i samma Pagurotanais familjegrupp: P Bouryi och P gitarr, även om de tidigare bara någonsin registrerats från nordvästra Atlanten. De är mycket lika till formen som djuret som hittats av Lisa i Cayman, så det kan ha funnits en risk för felidentifiering, men professor Wicksten sa att det huvudsakligen identifierades av klon.

Det hade dock inte funnits några karibiska uppgifter om det, så vad Lisa hade fotograferat var en ny art när det gäller Caymanöarna. Djuret identifierades positivt som en rörboende isopod, Pagurotanais largoensis.

Närmare vy av Pagurotanais largoensis

Aggressiv natur

Denna marina isopod hade tidigare endast registrerats från nordöstra Stilla havet utanför kusten, och har därefter även hittats längs Floridas kust, där den är känd för att befolka gamla tubmaskrör och små snäckor.

Mycket lite var känt om arten, och Lisas fotografi var bevis nog för att bekräfta för den marina vetenskapsvärlden att den existerade i Caymans vatten.

Hon hade stött på de små djuren när hon letade efter nakengrenar bland alglöven som ofta finns i sandiga fläckar på dykplatser runt Cayman. Hon hade också lagt märke till deras aggressiva natur, när de slogs mot varandra och matade fruktbart.

Att fotografera dem hade visat sig problematiskt på grund av hur snabbt de rörde sig och hur små de var. Lisa hade trott att de var en art av räkor och blev förvånad över att höra att de var isopoder som inte tidigare beskrivits i Caymans vatten.

For any diver interested in finding these critters, Lisa is available for shore-dive guiding to show you where they are. As an undervattensfotografering instruktör, she can also help you to photograph them. For more information, please visit Cayman Capture.

Även på Divernet: Över 18 m: Vraken av Churchill Barrier II, Varför dykare bör besöka Bass, Manatee förtrollning, Det bästa av Bunaken, i tjurhaj-observatoriet