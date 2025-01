Noronha: En hotspot för dykning i Atlanten

at 8: 58 am

PIERRE CONSTANT har gjort ett besök på ön Fernando de Noronha, öster om Brasilien, för att prova dess unika atmosfär och, mer speciellt, dess scubadykning



Om du var en sydamerikansk sjöfågel skulle du kunna flyga 525 km från Recife eller 350 km från Natal på den nordöstra kusten och stiga av på några små markfläckar. Fernando de Noronha är för Brasilien vad Galapagosöarna är för Ecuador på andra sidan kontinenten.

Rödfotad booby

De två skärgårdarna är på sätt och vis väldigt lika. Båda ligger strax söder om ekvatorn och är vulkaniska hotspots födda ur sprickzoner i havet, och produktiva tillflyktsorter för sjöfåglar. Och i båda är dykning en av de mest populära aktiviteterna.

De 21 Noronha-öarna är mycket äldre än Galapagos. De ligger på den sydamerikanska plattan, med en serie vulkaner inklusive Rocas-atollen som sträcker sig västerut.

Skärgården upptäcktes den 24 juli 1503 av den portugisiske upptäcktsresanden Gonçalo Coelho, finansierad av Fernao de Noronha men, som historien säger, krediterad till Americo Vespucci, en italiensk medlem av expeditionen som först beskrev öarna.

Dykare som driver i kanalen

Det ockuperades senare av holländarna innan det föll till fransmännen och togs slutligen över av portugiserna 1737. De byggde flera befästningar, inklusive fästningen Nossa Senhora dos Remedios, och Fernando de Noronha blev ökänd som en destination för politiska fångar.

Charles Darwin tittade in på HMS Beagle år 1832, och i början av 1900-talet etablerades italienska och franska bosättningar för handel och förläggning av undervattenskablar. Aeropostales kommersiella flygningar länkade Sydamerika till Europa och Afrika, och under andra världskriget blev Noronha en amerikansk flygvapenbas.

National marin park

Den brasilianska militären administrerade öarna från 1942 till 1988, när öarna förklarades som en marin nationalpark, och idag driver turismen på ekonomin. Noronha har blivit en drömsemesterö för rika brasilianare.

National marin park entré

Fernando de Noronha listades som en UNESCO: s världsarvslista 2001 och förvaltas av Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), knutet till Department of Environment. Rocas administreras separat som ett biologiskt reservat som är förbjudet för besökare.

En hållbar utvecklingsplan infördes för den marina parken, med hjälp av lokalbefolkningen. Turistplatser och infrastruktur är strikt kontrollerade.

Dykare med en smörsting ray i kanalen

GOL-flyget från Recife tar en timme. Vid ankomst betalar du TPA (Permanency Tax), som debiteras med 76 reals (cirka £10) per natt men ökar ju längre du stannar. Marine Park Office debiterar icke-brasilianer en inträdesavgift på R$222 (£30), giltig i 10 dagar.

De flesta boenden finns i värdshus eller pensionat. Liv och mat är dyrt på ön.

Tre dykcenter verkar från Porto på nordöstra kusten, och dykbutiker finns också i den portugisiska koloniala staden Vila dos Remedios, med sina historiska byggnader som Palacio Sao Miguel och kyrkan Nossa Senhora dos Remedios .

Hamnen i Porto

Pico do Meio-stranden, sett från fortet Nossa Senhora dos Remedios

Det imponerande fortet Nossa Senhora dos Remedios, på en bluff med utsikt över staden, erbjuder bra utsikt över Porto, Praia do Meio (Mellanstranden) och den ikoniska tumformade klippan Pico de Meio, en attraktion vid solnedgången.

Öarna är utsatta för den öst-västliga sydekvatorialströmmen och sydöstra passadvindarna. "Inre havet" på nordkusten är lugnt mellan april och november, men under andra tider på året tar de nordostliga passadvindarna kontrollen.

"Ytterhavet" på sydkusten är vanligtvis grov men sikten är tydligare, så dykverksamheten väljer sina platser efter tid på året.

Vattentemperaturen är 28°C året runt, med sikt på 25-40m. Med sina 25 dykplatser anses Noronhas dykning vara den bästa i Brasilien.

Undervattenslandskapet är huvudsakligen sammansatt av svarta vulkaniska basalter och är ganska trist, med sina stenblock, åsar, ibland kanjoner, simturer och grottor. Där strömmar flyter i kanalerna täcker svampar stenar som blir mycket färgglada, ofta klarröda. Annars är bäddar av grönalger och havdruvor normen.

Svampar ger den stationära färgen

Dykdagar

Lastbilar hämtar dykare hos dem värdshus 7.15 och guiderna ger en genomgång om båtfaciliteterna och dykplatserna. Vissa talar engelska eller spanska, även om brasilianska är normen. Dykplatser ligger allt från 10-30 minuter bort.

Under min vistelse i december skedde det mesta av dykningen i Inre havet mellan östra och västra punkterna av Noronhas nordkust.

Cordilhieras, nära den nordöstra spetsen, är en nedsänkt ås med massor av alger. En vanlig syn där är en liten skola av blå och guldrandiga grymtningar (Haemulon chrysargyreum). brasiliansk papegojfisk (Sparisoma amplum) är gröna på ryggen och röda på magen för honor, medan vuxna hanar blir ljusblå med en röd halvmåne på svansen.

Gulrandigt grymtande i en grotta

Ung brasiliansk papegojfisk

Grå Bermuda havsfärna (Kyphosus sectatrix) flytta i små förpackningar, liksom svarta margater (Anisotremus surinamensis), högkroppslig med ett brant huvud och silvrigt med en svart fläck bakom gälarna.

Bermuda havsfära

Svarta margates

Jag stöter på en höksnäbbsköldpadda (Eretmochelys imbricata) omedveten om dykarna, och en blå tang (Acanthurus coeruleus), en av de mer sällsynta arterna av kirurgfiskar som finns.

Betande höknäbbsköldpadda

Ilha do Meio (Mellanön) ligger mellan Ilha da Rata (Råttön) och Porto. Tanken där är i huvudsak att utforska grottor och simturer på grunt vatten, smyga in och ut bakom dykguiden medan All Angle-företagets undervattensfotograf väntar på dig på andra sidan. Bilderna finns tillgängliga i dykbutiken på kvällen för 30 USD styck (cirka 4 GBP).

Grottorna är levande med kopparsopare (Pempheris schomburgki), liten havsabborre med blå fläckar och gula magar (Cephalopholis fulva), par franska angelfish (Pomacanthus paru) och blå tång. Tillbaka vid ytan flyger svarta nickar och gulstjärtstropikfåglar glatt omkring.

kanin

Fransk angelfish i kanalen

Yellowtail tropicbird

På den västra spetsen av ön är Ponta da Sapata en häckningsplats för rödfotade bröst. Caverna da Sapata, en undervattensbåge med sandbotten, ger en tillflyktsort för sydliga sting rays (Dasyatis Americana), med pepparfärgade spikar på ryggen. Ostörda av dykarna bibehåller de en zen-attityd.

Dykare i grotta

"Vissa sköldpaddor går vilse i avlägsna hörn av grottan och slutar som skelett...", bekräftar Julio, glad över att kunna ställa alla leenden bredvid en skalle. God synlighet gynnar bra bilder. En minivägg på utsidan avslöjar tre klottrade filfiskar (Aluterus scriptus) och vitfläckig orange filfisk (Cantherhines macrocerus).

Tre klottrade filfiskar...

…och vitfläckiga orange filfiskar

Cagarras, på den östra sidan av Noronha, väster om Rat Island, är en häckningsplats för maskerade bröst. Ett djupare dyk i 32m-zonen, det är också en plats för Kap Verde-pigghummer (Panulirus charlestoni), black jack (Caranx lugubris), fransk ängelfisk och den iögonfallande brasilianska papegojfisken.

Kap Verde hummer

I kanalen

Buraco das Cabras, 20 m djup, är mer produktiv för fotografer. En vandrande sjuksköterska haj (Ginglymostoma cirratum) skapar uppståndelse och närmar sig så småningom mig utan rädsla. Stora sting rays täckta av sand titta på dykare gå förbi.

En frenetisk uppvisning av brasilianska "youpie"-dykare visar överdåd med öppna armar bakom en sköldpadda och framför den officiella fotografen. Jag väntar tålmodigt på min tur att närma mig varelsen som betar mellan stenarna.

En havsavtrycksfisk (Canthidermis sufflamen) seglar förbi och Bermuda havsfära brast ut i små moln. I slutet av dyket inne i kanalen, mellan Rat- och Middle-öarna, fångar ett stort gammalt portugisiskt ankare inklätt i röda svampar mitt öga. Jag driver i strömmen och flyger över en härlig påfågelflundra (Bothus lunatus) matta en rundad sten.

Gammalt ankare täckt med svampar

Cabritos, på den nordöstra spetsen, börjar i Ytterhavets klara vatten för att komma in i kanalen. En grund, färgstark plats, den har många svampformade stenar täckta av svampar.

Black jack och en skola av doktorfisk (Acanthurus chirurgus), hästögd jack (Caranx latus) med sina kluvna gula svansar och gulbandiga getfiskar (Mulloidichthys martinicus) slutföra showen. Ett andra gammalt ankare, ännu större, lämnar mig med aga.

Black jack i swimthrough

Min önskan om den sista dykdagen kommer att uppfyllas av Leo och Julio. Utanför öns västra spets är undervattenstoppen Cabeço da Sapata vanligtvis utsatt för starka strömmar och vattenrörelser, men vi upplever bara en svag dyning.

En stor sjuksköterskehaj passerar som en skugga över den vita sandbotten. En liten skola av hästögda jack snurrar förbi. Dog snapper (Lujanus jocu), silver med stänger på ryggen, driver som fridfulla zeppelinare.

Sjuksköterska haj

Moln av gul krom (Chromis multilineata) svajar med strömmen över höjden medan stim av svarta fiskar (Melichthys niger) sväva i det blå.

Svart triggerfish

Trinta Reis i Mar de Fora ligger mitt på sydkusten mellan framväxande klippholmar. Havet är lika hackigt som förväntat, men under vattnet är allt lugnt. Den vita sanden är ristad av krusningsmärken över en stor vidsträckt till bra fotografisk effekt.

Vi kryssar in i en simtur och går in i en kanjon med södra sting rays och black jack. När jag kommer fram ser jag en revhaj (Carcharhinus perezi) vandrar majestätiskt över en vidsträckt vit sand.

Karibisk revhaj i fjärran

Leo slappnar av på säkerhetsstoppet

Det är en atmosfärisk miljö med mycket ljus, vilket får en att glömma att Fernando de Noronha var en plats för ett omfattande hantverksfiske mellan 1992-1998. Svart galla, rev, silkeslen, citron, sjuksköterska, tiger och hammarhuvud var alla, tyvärr, måltavlor.

Livet på land

Djurlivet på oceaniska öar är extremt begränsat. Däggdjur är praktiskt taget obefintliga i Noronha, förutom råttor och slem, en kastanjfärgad gnagare som introducerades av de tidiga nybyggarna för mat.

En moco

Teju ödla

Den svartvita Teju-ödlan som främst finns i skogen introducerades från Brasiliens nordöstra på 1950-talet för att ta hand om råttorna och växer till cirka 40 cm. Den har en rosa klyftad tunga, som en monitorödla, men eftersom den attackerar lokala fåglar är den ett oönskat rovdjur på ön.

När Charles Darwin kom i land på Noronha den 20 februari 1832 (tre år innan han besökte Galapagos), förundrades han sig över en frodig tropisk skog med magnolior, lagerträd prydda med fina blommor och träd som bär frukt.

Skogskrabba

Dessa ursprungliga skogar upphörde att existera efter att Noronha blev en straffkoloni, och i slutet av 19-talet var ön nästan helt avskogad, men en långsam återhämtning började 1988 med status som marin nationalpark.

Bevarandeprojekt hanteras av ICMBio. Förutom det biologiska reservatet Rocas Atoll finns Tamar-projektet för bevarande av de fem arterna av havssköldpaddor som är kända för att besöka öarna: gröna, höknäbb, oliv, oliv och läderrygg, även om dykare i allmänhet bara ser de två första.

Det andra projektet gäller spinnerdelfiner (Stenella longirostris), som har en bofast befolkning i avskilda Baia dos Golfinhos i nordväst. Besökare kommer tidigt på morgonen för att titta på delfinerna som leker i viken.

Baia dos Porcos

Ett antal spår är tillgängliga, även om vissa kräver förbokning eftersom de leds vid specifika tider av en licensierad ICMBio guide. De flesta leder till stränder eller utsiktsplatser och kan vara allt från 15 minuter till tre timmar långa.

Ett antal byråer erbjuder även privata turer med egen transport, eller till och med kryssningar för att snorkla eller titta på delfiner.

Oberoende resenärer med låg budget kan ta den kostnadsfria "Coletivo"-bussen som går fram och tillbaka mellan Porto i nordost och Sueste i sydväst längs BR-363, vilket ger tillgång till början av alla stigar och exotiska stränder. Fernando de Noronha är en verkligt brasiliansk upplevelse, där utlänningen är hjärtligt välkommen men ändå en märklighet!

Mot slutet av min vistelse passerar jag ett hus med en färgglad skylt på porten där det står ”Sorria voce esta na paraiso” – ”Le, du är i paradiset”.