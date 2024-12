Gå med i Scuba Scene i början av 2025 och spara £££s

Den majestätiska All Star Scuba Scene är utan tvekan en av de bästa liveaboards som för närvarande är verksamma i egyptiska Röda havet, med en sublim blandning av fantastiska havsgående fartyg, utmärkt service från besättningen, läckra måltider från de fyra kockarna ombord och ett dykteam att dö för ledd av Elke Bojanowski och Ahmed Fadel.

Nu erbjuder All Star Liveaboards några fantastiska erbjudanden under försäsongen så att du kan uppleva den stålskrovade, 48.5 meter långa Scuba Scene själv, med hela 35 procent rabatt på resor i mars och april 2025. Det här är ett otroligt pris för en så fantastisk båt.

Den luftkonditionerade salongen är enorm, med en gigantisk skärm för genomgångar och presentationer

Resorna som erbjuds med denna fantastiska rabatt på 35 procent är:

3-10 mars – norr – 1,187 XNUMX USD

10-17 mars – North & Brothers – 1,232 XNUMX USD

17-24 mars – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 XNUMX USD

24-31 mars – North & Brothers – 1,232 XNUMX USD

31 mars–7 april – norr – 1,187 XNUMX USD

7-14 april – North & Tiran – 1,187 XNUMX USD

14-21 april – norr – 1,187 XNUMX USD

Ja, Scuba Scene har en pool... ok, så du kommer inte att köra varv där, men du kan inte slå att slappa av här i slutet av dykdagen med en kall dryck...

Gå med i All-Star Scuba Scene för The Ultimate Red Sea

Det finns också en handfull platser kvar på ett episkt tvåveckors liveaboard-äventyr på All Star Scuba Scene i juli 2025 som tar in ALLA de bästa dykområdena i Egypten.

Det här är en mycket unik resplan som All-Star-teamet satt ihop speciellt för Scuba Divers redaktionschef Mark Evans, och nu har du chansen att vara med på äventyret. Vi avgår från Port Ghalib och åker ut och gör Abu Dabbab och Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran-reven, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas och Umm Gamar , innan de slutligen återvände till Hurghada.

Stugorna, som alla ligger på huvuddäcket eller pooldäcket ovanför, är rymliga och välutrustade

Mark gav det smeknamnet "det ultimata Röda havet" eftersom det träffar alla stora platser. Det lovar att bli en enastående resa – varför välja norra, djupa södern eller havsparker till havs när du kan göra allt på en megafyra veckor?

Resan sträcker sig från 14-28 juli 2025, så Ras Mohammed kommer att vara i full häckningssäsong (Marks absoluta favorittid att dyka denna grymma plats). Priset per person är 4,200 3,300 USD (dvs cirka XNUMX XNUMX GBP).

Kontakta All Star Liveaboards för mer information om de rabatterade resorna under den tidiga säsongen, eller den episka tvåveckorsdyssén i juli (det finns bara ett fåtal stugor kvar, och när de är borta är de borta), kontakta All Star Liveaboards på: info@allstarliveaboards.com