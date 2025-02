Mandarinfish Pier Dyk med Wakatobi's Dive Yacht, Pelagian

Solnedgången var nära till hands och vi gjorde oss redo för ett skymningsdyk på Magic Pier i Pasar Wajo Bay på Buton Islands sydöstra kust i sydöstra Sulawesi, Indonesien. Regelbundet besök av Wakatobis live-ombord dyk yacht Pelagian, Piren är känd för något alldeles speciellt – Mandarinfish!

Mandarinfisk (Synchiropus splendidus) en medlem av dragonfamiljen.

Om du ännu inte har sett en mandarinfisk (Synchiropus splendidus), här är vad du saknar. En medlem av Dragonet-familjen, mandarinfisken är exceptionellt slående med en grym färg som består av levande gröna virvlar ovanpå en övervägande orange kropp kantad i djupblått med gula accenter runt huvudet.

Även om mandarinfiskar inte är särskilt sällsynta i det tropiska västra och Indo-Stillahavsområdet, är det något begränsat att hitta dem med någon pålitlig form av konsistens. Detta gäller särskilt om ditt mål är att ta bilder av dem under deras mer amorösa bedrifter.

Under en resa i Filippinerna vid Puerta Galera togs jag till en "Mandarinfish hot spot". Tyvärr var denna plats också välkänd för alla dykoperationer. Upplevelsen för mig var inte produktiv eller njutbar på grund av den stora mängden dykare som var närvarande, vilket också förvandlade platsen till en gigantisk snöklot av partiklar.

Hane och honaMandarinfish (Synchiropus splendidus) en medlem av dragonfamiljen.

Som jämförelse inkluderar den mellersta delen av Pelagians en veckas resplan två dagar vid Pasar Wajo Bay i Buton. Detta område ligger långt borta från andra boenden ombord på dykbåtar, och det är långt ifrån dykresorterna. Huvudelementet här är muckdykning som serverar en mängd olika marina liv som du vanligtvis inte hittar i korallrevsmiljöer. Och signaturattraktionen är mängden mandarinfiskar som finns runt basen av platsen Magic Pier.

Dyket börjar 15 minuter före solnedgången för att göra det möjligt för dykare att korrekt placera sig på botten halvvägs nedför den stora bråtehögen nedanför piren.

Efter att ha gjort det här dyket två gånger är jag fortfarande förvånad över hur många av dessa utsmyckat färgade fiskar, ungefär hälften så stora som min tumme, som finns här på denna plats.

Mandarinfisk (Synchiropus splendidus) dyker upp från ett stort antal sprickor i stenhögen nedanför Magic Pier.

Magic Pier Mandarinfish Video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Förutom en grupp på cirka sju på detta dyk, kom det fortfarande fler upp från ett stort antal sprickor till höger och vänster om mig. De flesta var kvinnor som höll på att vänta på att en friare skulle komma – eller i det här fallet friare, som gjorde sina framträdanden på kort tid.

Den enda riktiga ge bort för att identifiera mandarinfiskens kön är i allmänhet i dess storlek, eftersom mogna hanar vanligtvis är större än honorna. I de flesta fisk-ID-böcker beskrivs den genomsnittliga storleken på mandarinfiskhonor vara 1-1/2 tum lång med hanarna bara något större. Vad jag tycker är förvånande är att ett stort antal av hanarna på Magic Pier är... ja, över genomsnittet och verkar vara nära 3 tum långa, vilket får mig att undra vad de här killarna äter.

Strutting deras grejer

With unabashed confidence, the males will mark their arrival with a little bit of a flourish and pectoral fins fluttering like a hummingbird. And at the same time, they “work the room” by tightly circling the ladies in a courting fashion.

En trekant av mandarinfisk (Synchiropus splendidus) under uppvaktning.

Typically, during this phase of the courtship, the dance might involve up to three fish – one male to two females. But as the more willing individuals of the group take over, pairs will begin a spiraling ascent two to three feet above the coral. The purpose for this maneuver is because mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents. To achieve optimum fertilization, the female must come as close to the male’s pelvic fins as she can, at the peak moment of their climb, where she will then release her eggs.

Mandarinfisk är broadcast spawners; både ägg och spermier släpps samtidigt ut i vattenpelaren för att föras bort i strömmarna.

Med min kamera beväpnad med modellljus inställd på rött ljus kunde jag enkelt följa parens utveckling uppåt utan att tappa dem i bilden när jag fotograferade. Vid den punkt där du skulle tro att de skulle fortsätta att stiga, skulle paren plötsligt bryta kontakten och snabbt gå tillbaka till sin startplats.

Jag har lagt upp en kort artikel om att fotografera dessa vackra fiskar som du kan se vid klick Här

Två stora mandarinfiskar (Synchiropus splendidus) passar varandra för en möjlig kamp.

Looking down and expecting the show to be over, I was surprised to see another male already at it again putting the moves on the next available babe. At the same time, two large males hit a disagreement on who should stay and who should go. With dorsal fins erect, the two sized each other up trying to determine who was the bigger badass, which I thought was hilarious given their excessively flamboyant coloration. Expecting to see the fur, rather fins fly, their squaring off behavior suddenly came to an end in a draw.

Under loppet av cirka 35 till 40 minuter såg hela området inom denna vall av stenar nedanför piren ut som en svängande singelklubba av Mandarinfish med så många som 3 till 4 olika hanar som lyckades para sig med upp till 6 olika honor. Snacka om att några killar har all tur.

Lär dig mer om dykning från Pelagian på wakatobi.com/dive-yacht.

Fråga en gästupplevelserepresentant om att boka en kryssning på Pelagian.

www.wakatobi.com e-post: info@wakatobi.com