Hajarna hjälpte till att sporra fiskevansinnet: hur har hajarna klarat sig sedan de släpptes 1975?

at

at 11: 17 am

DAVID SIMS vid University of Southampton uppmuntrades av filmen att bli hajforskare, men vad blev den övergripande effekten av denna skildring av hajar som seriemördare 50 år efter premiären?

Steven Spielbergs Ganascher öppnade över hela Nordamerika den 20 juni 1975 och berörde omedelbart den ursprungliga mänskliga rädslan för att bli jagad av ett enormt, smart rovdjur.

Filmen utspelar sig på en fiktiv ö utanför New Englands kust och skildrar en episk strid mellan tre män på en båt och en enorm vithaj. Ganascher var enormt populär och drog in rekordhöga 100 miljoner USD under sina första 59 dagar.

Ung och redan galen i hajar, lämnade jag filmen med en önskan om att veta mer om deras beteende och ekologi. Men filmer påverkar människor på olika sätt, och filmen har sedan dess gett upphov till det som samhällsvetare kallar "de Ganascher effekt".

Detta hävdade att hajar blev allmänt demoniserade till följd av filmens skildring av dem som obevekliga mördare besatta av att attackera människor.

Regissör Spielbergs inspirerade användning av flyktiga glimtar av hajens FIN att knivhugga genom vattnet, ackompanjerat av filmens ondskefulla och oförglömliga musik, förstärkte dessa känslor. Så Ganascher påverkade oss. Men hur har hajpopulationerna klarat sig 50 år senare?

Offentlig uppfattning

Både Spielberg och Peter Benchley, Ganascher författare och manusbidragsgivare, beklagade filmens inflytande på allmänhetens uppfattning om hajar.

Benchley blev faktiskt en förespråkare för hajbevarande och tyckte om att arbeta med forskare (jag blev inbjuden till hans radioprogram för att diskutera mina forskning satellitspårande brugdar).

Under åren efter filmens premiär ökade antalet hajar – inklusive filmens vithaj – enligt uppgift dödades i hajfisketurneringar som hade ökat i popularitet.

Hajar växer långsamt, det tar lång tid för dem att nå könsmognad och får relativt få avkommor. Detta gör många arter sårbara för överfiske.

Fiske på denna nivå tar bort för många hajar från populationen för snabbt, så att de återstående hajarna inte kan ersätta dem tillräckligt snabbt, och populationen minskar. En registrerad minskning kan vara relativt stor om den ursprungliga populationsstorleken redan är liten, som för toppredatorer som vithajen.

Flera datakällor, inklusive fiske med spö och rulle och långrev, indikerar en betydande minskning av vithajarnas förekomst under 1970- och 1980-talen längs USA:s östkust där filmen utspelar sig. Ganascher effekt i handling?

Stor vithaj i Guadalupe (Pterantula)

Faktum är att den snabba nedgången inte var begränsad till amerikanska vatten. Vithaj fångster i badskyddsnät utanför Australiens sydöstra kust registrerades en liknande stor minskning i mitten av 1970-talet. Och just denna källa antyder att vithajpopulationerna hade börjat minska från mitten av 1950-talet, 20 år innan Ganascher.

Ytterligare faktorer, såsom kommersiellt överfiske, spelade uppenbarligen in. Filmens inflytande förvärrade förmodligen minskningen av vithajar som var redan händer.

Tecken på återhämtning

Globalt har vithajen varit bedömd som sårbar av naturvårdare, med en minskande populationstrend. Lyckligtvis finns det tecken på återhämtning.

Nationella skyddsåtgärder för vithajar infördes på 1990-talet där dessa djur tidigare var rikligt förekommande, som i USA, Sydafrika och Australien, och världsomspännande skydd kom några år senare.

Sedan 1990-talet har det funnits tydliga ökningar i överflöd utanför USA:s östkust (när populationerna är så små och data så sparsamma är en kortsiktig ökning kanske inte en bestående trend). Välkomna tecken på att åtgärder, som att förbjuda fångster 1997, har en positiv effekt efter årtionden av överexploatering.

Men denna art är fortfarande sårbar för oavsiktlig fångst, så skyddsåtgärder måste upprätthållas och verkställas för att upprätthålla eventuella återhämtningar.

Ocuco-landskapet Ganascher effekten begränsades inte till vithajar. Många andra stora hajar fångades och dödades i hajfisketurneringar som blev vanligare efter filmen. Tyvärr fortsätter dödandet i återstående amerikanska turneringar idag.

Men under de senaste decennierna har den överväldigande orsaken till minskningen av stora hajar globalt, särskilt i öppet hav långt från kusten, varit expansionen av kommersiellt fiske i industriell skala riktar in sig på hajar för deras fenor och kött.

År 2024 uppskattades det att fiskefartyg dödar cirka 100 miljoner hajar per år – en siffra som ökade under det senaste decenniet. Nästan en tredjedel av hajarterna är nu hotade av extinktion.

Vittippad haj i havet – ett stort offer (Johan Lantz)

Det var uppskattas i 2021 att den globala förekomsten av haj- och rockarter som strövar omkring i det öppna havet (såsom vitfenad mako) har minskat med i genomsnitt 71 % sedan 1970 på grund av det exploderande fisketrycket på öppet hav (områden utanför nationella jurisdiktioner).

Min egen forskning analysera satellitspår från hajar i samarbete med fler än 150 hajforskare visade att 24 % av det utrymme som används av dessa hajar varje månad i genomsnitt faller under ytfisket för långrevsfiske.

Dessa inkluderar fartyg som kan använda 100 km långa linor och bära 1,000 24 agnade krokar i upp till 75 timmar. Vi fann att överlappningen var ännu större, cirka XNUMX %, för kommersiellt värdefulla arter som blåhajen.

Fler hajar dör i dessa överlappande hotspots än i angränsande områden, enligt nyare forskning.

Offer för överlappande långrevsområde – blåhajen

Avmystifierande käkar

Finns det några tecken på återhämtning för dessa arter med befintliga förvaltningsåtgärder? För många oceaniska hajar är svaret fortfarande nej.

För närvarande är de åtgärder som finns (om några) på öppet hav otillräckliga för att skydda populationerna. Det finns mycket lite eller inget skydd av hotspots för hajaktivitet. Och några av åtgärderna, såsom förbud mot hajfenfiske, har visat sig vara ineffektiva.

Mina kollegor och jag avslöjade att fångsterna av internationellt skyddade arter ibland är 90 gånger större än vad som rapporteras i officiella rapporter. Så det är fortfarande en mycket lång väg att gå för att återuppbygga de globala hajpopulationerna.

Ganascher hjälpte till att främja en negativ bild av hajar som saknar grund i verkligheten. Snarare verkar hajbeteendet lika komplex i vissa fall som hos fåglar och däggdjur.

Att spåra hajar avslöjade att de kan migrera tusentals kilometer att föda i specifika avlägsna livsmiljöer, innan de återvänder till samma plats som de lämnade månader tidigare.

Vissa föredrar att umgås med bekanta individer, och hajar bildas till och med ihållande sociala nätverkJättebaskar deltar i speeddejting-liknande beteende när de bildar simcirklar för uppvaktning i slutet av sommaren.

Bilden av seriemördaren har förmodligen gjort det svårare att övertyga människor att sympatisera med hajarnas svåra situation. Ganascher kom vid en tidpunkt då väldigt lite var känt om hajar, så fiktion fyllde tomrummet.

Men det finns nu fler hajforskare, tack vare GanascherAtt avmystifiera dessa varelser har varit det första steget mot deras potentiella återhämtning.

Har du inte tid att läsa om klimatförändringarna så mycket som du vill?

Få en veckoöversikt i din inkorg istället. Varje onsdag skriver The Conversations miljöredaktör Imagine, ett kort mejl som går lite djupare in på bara ett klimat fråga. Gå med de 45,000 XNUMX+ läsare som har prenumererat hittills.

David Sims är professor i marin ekologi vid University of Southampton. Denna artikel är återpublicerad från Avlyssningen under en Creative Commons-licens. Läs ursprungliga artikeln.

Även på Divernet: Great Shark Snapshot möter Shark Week + Hajen, DNA bevisar det: Späckhuggare dödar för vithajlever, Vithajars överraskning 3-vägs split, Neptunernas kung: Burdykning med vithajar