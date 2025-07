Dykarnas faktiska ID: Piratskeppsvraket värt 100 miljoner pund

Dykareologer tror att de äntligen har fastställt identiteten på ett skeppsvrak från Indiska oceanen – och det ser ut att ha varit offer för en av de rikaste piratplundringarna genom tiderna.

Den 8 april 1721, den portugisiska beväpnade galeonen Nossa Senhora do Cabo, som från början hade varit ett holländskt krigsskepp, erövrades nära ön Réunion. En kraftig storm hade lämnat det strandsatt och sårbart för attacker, med förlusten av dess master och cirka två tredjedelar av dess 72 kanoner.

Holländsk skeppsbyggnad omkring 1700 (CHSP)

De sista människorna dess besättning skulle ha velat möta vid den tidpunkten var den ökända franske piraten Olivier ”Vråken” Levasseur och hans engelske motsvarighet John Taylor.

Fartyget hade seglat runt Afrika hem till Lissabon från den portugisiska hamnstaden Goa i Indien, med guld- och silvertackor och mynt, ädelstenar, kinesiskt porslin, textilier och religiös konst – värderade till dagens priser till mer än 100 miljoner pund.

Glömda av piraterna: Guldmynt präglade runt sekelskiftet 17/18 hittade vid vraket i Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Ombord fanns också 200 förslavade moçambiker – 60 av dem dog när skeppet togs – den avgående portugisiske vicekungen, som senare skulle friges mot en lösensumma, och ärkebiskopen av Goa, vars öde är okänt.

Piraterna seglade mer än 600 km söderut till Madagaskar med Our Lady of the Cape på släptåg för att dela sitt byte på den avskilda piratön Sainte-Marie, numera känd som Nosy Boraha, utanför Madagaskars östkust.

Levasseur monterade om fartyget där och döpte om det Segrande, men han och Taylor skildes senare åt efter en tvist, och Buzzard brände ner och sänkte skeppet nära ön.

Dykningssvårigheter

Centre for Historic Shipwreck Preservation (CHSP), baserat i Massachusetts, har undersökt detta och andra vrakplatser utanför Nosy Boraha sedan 1999, även om deras utgrävningsarbete har hindrats av de tjocka lager av sand och silt som nu nästan helt har omslutit vrakplatsen.

Anomalier kartlagda i området med hjälp av sidoscan-ekolod (CHSP)

Första under-botten profilbild av Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

”Efter att ha dykt på dessa platser i åratal var den största utmaningen inledningsvis områdets avlägsenhet”, berättade CHSP:s medgrundare och direktör Brandon Clifford. Divernet”Vi var tvungna att skeppa in allt, från kompressorer och bly till cylindrar och annan utrustning.”

"Intressant nog hjälpte en del av vår gamla utrustning som vi lämnade kvar faktiskt till att etablera ett lokalt dykcenter."

”Miljöfaktorer kan också vara svåra. Som i många hamnar minskar sikten snabbt efter regn. Botten är lerig, så det är viktigt att hålla vattenpelaren ren under arbetet.”

Mörka dykförhållanden vid Sainte Marie (CHSP)

"Det finns också en hel del fraktfartygstrafik mellan Madagaskars fastland och Sainte Marie. Moderna fartyg lägger fortfarande till på samma plats där pirater en gång i tiden lät sina fartyg rulla."

Clifford och Mark Agostini, medförfattare till en ny rapport om skeppsvraket, tror nu att mängden marinarkeologiska bevis de har samlat, inklusive strukturell analys och cirka 3,300 XNUMX återfunna artefakter och fragment, i kombination med primärkällor som visar piratverksamhet, har lagt ett överväldigande argument för att skeppet kan ha varit det ... Our Lady of the Cape.

Keramikfragment återvunna från platsen (CHSP)

Porslinskoppar och porslinsfragment hittades in situ på vrakplatsen (CHSP)

Passar beskrivningen

Distinkta portugisiska ostindiefarares drag som dubbla futocks (böjda trävirken som bildar den nedre delen av ett fartygs revben), tvärbjälkar och träfogar passar alla in i fartygets beskrivning, liksom vrakets mått på 30 x 10 m.

Fartyget byggdes med en kombination av lövträd som teak och ek, fäst med kopparlegeringsspikar med runda huvuden och fyrkantiga skaft, allt i linje med den tidens oceangående portugisiska hantverk.

De flesta skatterna skulle ha spridits, vilket skulle ha gjort piraterna till rika män, men dykarna har hittat ett antal katolska heliga föremål av trä och elfenben, samt keramik, mynt och små föremål som inte skulle ha värderats vid den tiden.

Elfenbensplakett inskriven med bokstäverna 'INRI' (Jesus från Nasaret, judarnas kung) (CHSP)

Madonnastatyett (CHSP)

Definitiva skrovinskriptioner, kanongravyrer eller namnskyltar har inte dykarna lyckats hitta, men de planerar fortfarande att datera virket, vilket är utmanande med tanke på de träslag som använts. De är också angelägna om att hitta bevis på att bryggan modifierades av Levasseur när han renoverade fartyget.

Clifford och Agostini tror att så många som 10 pirat- eller beslagtagna skepp sänktes eller förliste nära Sainte Marie under "piratverksamhetens guldålder" (1650–1725), med minst fyra andra tillgängliga platser som väntar på att utforskas.

En kristusfigur i elfenben på platsen Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

De säger också att om deras identifiering av Our Lady of the Cape menar att ”konsekvenserna är betydande”.

”Detta skulle representera ett unikt arkeologiskt bekräftat piratbeslagtaget skattskepp från piratkopieringens guldålder, och ett sällsynt fall där religiös last från det portugisiska imperiet som är fysiskt dokumenterad i Indiska oceanen hjälpte till vid en sådan identifiering”, konstaterar arkeologiska dykare i sin studie, som finns på Centre for Historic Shipwreck Preservation. webbplats.

