Pälssälar? Det finns inget sådant!

PIERRE CONSTANT blir avlyssnad av människor som envisas med att tro att pälssälar i någon mening är sälar. Snälla låt honom rätta till rekordet med hjälp av hans fotografier

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s utbildning in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Efter den akademiska kursen, med lektioner ledda av de vetenskapliga myndigheterna, och timmar av självstudier i det vetenskapliga biblioteket, sattes en fyra timmar lång slutprov för att testa våra förvärvade kunskaper.

Att passera innebar att vi fick den eftertraktade naturguidens licens, vilket gjorde det möjligt för oss att officiellt arbeta på kryssnings- och segelbåtar i parken, som har varit ett världsarv sedan 1978.

Beroende på vart du gick i skärgården, och vilka öar och platser du besökte, var det alltid förtrollande att se kolonier av endemiska sjölejon från Galapagos (Zalophus wollebaeki) sola sig i solen på vita, gröna, röda eller svarta sandstränder.

Galapagos sjölejon (Zalophus wollebaeki) på stranden, Espanola Is

Galapagos sjölejon på nära håll, Isabela Is

På vissa ställen, väster om Santiago eller Isabela Island och utsatt för en uppströmning av den kalla Cromwellströmmen, skulle du också stöta på en annan art: Galapagos pälssjölejon (Arctocephalus galapagoensis). Dess förfader Arctocephalus australis hade migrerat från Antarktis längs Chiles och Perus kust på den välkända Humboldtströmmen.

Galapagos pälssjölejon (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Galapagos päls sjölejon valp, Santiago Is

Varje gång jag hörde folk hänvisa till dessa däggdjur som "sälar" eller till och med "pälssälar", kände jag mig i bästa fall upprörd och i värsta fall irriterad. Jag gjorde det till en punkt att systematiskt förklara för besökare skillnaderna mellan en säl och ett sjölejon.

Några hårdhuvade turister, övertygade om att de visste bättre, vägrade att få det eller bestämde sig för att djuren måste vara sälar eftersom "de alltid hade kallats så".

Den pinniped familjen

Sälar och sjölejon är båda pinnipeds, en mångsidig grupp av semi-akvatiska marina däggdjur som en gång allmänt var kända som öronlösa (eller sanna) sälar och pälssälar.

De sanna sälarna tillhör Phocidae familjen, medan sjölejon tillhör Otariidae familj, som har två distinkta underfamiljer: Arctocephalinae, med sina två släkten och Otarinae, som har fem. Valrossarna i Arktis tillhör en annan familj fortfarande, den Odobenidae.

Valross (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the kalifornien sea-lion (Zalophus californianus), förfader till Galapagos sjölejon och Steller sjölejon (Eumetopias jubatus) i Arktis.

Å andra sidan kommer sälarna mestadels från norra halvklotet – förutom den södra elefantsälen (Mirounga leonina), crabeater säl (Lobodon carcinophaga), Weddell säl (Leptonychotes weddellii) och leopardsäl (Hydrurga leptony), känd i Antarktis och ett våldsamt rovdjur av pingviner.

Två Nya Zeeland sjölejon (Phocarctos hookeri), Otago halvön

De största skillnaderna mellan sälar och sjölejon? Sälar har runda ögon och en spetsig näsa, inga synliga öron och kryper på magen för att röra sig.

Sjölejon har mandelformade ögon, en fyrkantig nosparti, yttre (rörliknande) öron och kan röra sig framåt på sina främre simfötter. Dessa simfötter hjälper dem också att stå upprätt från magen och upp, som om de använder ett par kryckor.

Det som folk brukar kalla en pälssäl är därför felaktigt, eftersom dessa i själva verket är "pälssjölejon". De har så kallad tjock dubbelpäls, men också alla egenskaper hos ett sjölejon, även om de är mindre och har en påfallande spetsigare nos.

Päls sjölejon

Smakämnen Otariidae sjölejon' Arctocephalinae underfamiljen består av två släkten: Arctocephalus, eller det södra pälssjölejonet (det finns åtta arter) och Callorhinus, det norra pälssjölejonet. Den senares enskilda art, Callorhinus ursinus, finns i Ishavet.

Alla åtta Arctocephalus arter har sitt ursprung i Antarktis, från när levnadsförhållandena var mindre extrema och polära än de är nu.

Detta har utlöst artbildning om när olika grupper av de ursprungliga sydamerikanska pälssjölejonen (Arctocephalus australis) migrerade norrut på jakt efter en bättre miljö.

De använde nordströmmande havsströmmar: Humboldt för Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) och Galapagos pälssjölejon, eller Benguella för Cape pälssjölejon (Arctocephalus pusillus).

Kappälssjölejon (Arctocephalus pusillus), Cape Cross-koloni i Namibia

Kappälssjölejon på en namibisk strand.

den australiensiska (Arctocephalus pusillus doriferus) och Nya Zeelands pälssjölejon (Arctocephalus forsteri) följde liknande rutter för att nå de slutdestinationer som anges med deras namn.

Nya Zeelands pälssjölejonkoloni, Kaikoura, South Is

Så nästa gång du hör någon prata om pälssälar, se till att informera dem om rätt valör, eftersom den gamla är föråldrad och missvisande. Du kommer göra min dag!

Pierre Constant har skrivit tre Galapagos referensböcker: Galapagosöarna – en naturhistorisk guide (2010, 9:e upplagan, Airphoto International, Hong Kong) Marine Life Of The Galapagos – En dykarguide till fiskarna, valarna, delfinerna och marina ryggradslösa djur (2007, 3:e upplagan, Calao Life, Paris) L'Archipel Des Galapagos (1994, 3:e upplagan, Paris) på franska. Besök hans sida eller beställ via e-post från calaolife@yahoo.com eller .

Även av Pierre Constant på Divernet: DYKNING I KUBAS FJÄRRE VÄSTER, NORONHA: EN ATLANTIC DYKHOTSPOT, DYKING LIFOU, EN FOSSIL ATOLL, FLORES, GATEWAY TILL KOMODO, HELL'S BELLS OCH ANDRA YUCATAN CAVE SPECIAL, VANUATU UTAN KYLA och DYKTUR: MUSANDAM TILL MUSCAT