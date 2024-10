Ustica: Siciliens dykjuvel

PENELOPE GRANYCOME kände till Sicilien men hade aldrig provat dess dykning – en resa till den lilla ön utanför dess nordkust gav henne möjligheten att ta reda på varför den fick så högt betyg

Ön Ustica är kanske inte välkänd för brittiska dykare, men att dyka i dess vatten nyligen var som att upptäcka en oupptäckt juvel, ett hav av skimrande blå topas tillsammans med dramatisk topografi, grottor, simturer och ett överflöd av fisk – resultatet av Usticas vulkaniska arv och dess status som det första italienska skyddade marina reservatet sedan 1986.

Ankomst till hamnen (Penelope Granycome)

Som en älskare av Sicilien hade jag ofta lagt märke till ön när jag gick ner till Palermo och blev förtjust när jag läste om dess biologiska mångfald och de dykmöjligheter den gav. Sicilien erbjuder utmanande vrak, grottor och undervattensruiner och Ustica, med sin charm, lätthet och varma gästfrihet, verkade vara den perfekta platsen att börja utforska dess undervattensvärld.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-väska.

Vid den pittoreska landstigningsplatsen möttes jag av Claire, en av ägarna till Orca Diving Ustica, ett 5* PADI dykcenter, och Salvo, ägare till hotellet Sogni Nel Blu där jag skulle bo.

Mjuka steg i stan... (Penelope Granycome)

…leder mot dykcentret (Penelope Granycome)

Efter en snabb incheckning var det en kort promenad nedför en av många vackra trappor till dykcentret för en introduktion och utrustningsförberedelser. Delägare Davide berättade om öns marina skyddade område (MPA), som täcker cirka 15 km kustlinje och är uppdelad i tre zoner.

Den relativt lilla 60-hektar stora zonen A är den förbjudna zonen medan zonerna B och C, som var och en omfattar cirka 8,000 XNUMX hektar, är ett allmänt reservat respektive ett partiellt reservat.

Att beskriva den sällsynta lilla staden som charmig är en underdrift. De flesta restaurangerna låg några minuter från hotellet och stigar var angivna för att utforska hela ön.

Grupperade för att dyka

Nästa morgon, efter att ha vaknat till en spektakulär utsikt över hamnen och en utsökt kaffe och croissant på Salvos café, träffade jag guiderna och andra dykare på Orca. Alla var grupperade för dyk kl. 8 och 11 med sina guider, språken som täcktes var engelska, franska, tyska och italienska.

Förbereder sig för att dyka (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and Registrera to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Vi rullade in i 29°C vatten och kristallin sikt, och det första dyket vid Punta Galera gjorde ingen besviken.

Ustica skapades för en miljon år sedan från kontinuerliga undervattensutbrott och en pågående serie processer (inklusive ett sista större utbrott för 130,000 XNUMX år sedan samt nedsänkning från en polär smälta) som har format topografin.

Basaltisk enhetlig sten som bildas av snabbt svalkande lava är ett inslag, och vi simmade ut och tillbaka längs ett bälte av sten för att bli välsignade med synen av barracuda, amberjack, en muräna och en anmärkningsvärd Aplysiida havshare, en gigantisk havssnigel som flyger graciöst genom vattnet och har fått sitt namn från sina söta kaninöronliknande noshörningar.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Fascinerande är också havshararnas parningsvanor – eftersom de är hermafroditer parar de sig i en lång rad eller grupp. Davide nämnde de gamla Medelhavsfiskarnas vidskepelse att av misstag vidrör en havshare resulterar i skallighet. Det latinska namnet på Aplysia depilans sort betyder hårborttagning havshare.

Efter ett snabbt tankbyte och ytintervall med mycket vatten, iste och snacks begav vi oss till norra delen av ön och platsen Secca della Colombara, som från sicilianska kan översättas som "grund av duvorna", där vågor slår över stimmet av Dove Rock.

Nedanför fyren vid Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Att släppa på en höjdpunkt och nerför en sluttande vägg till 30 m ledde till Ustica-vraket, en dramatisk utsikt över ett kommersiellt fartyg som sjönk 2005 efter att ha träffat stimmet. Liggande på sidan gav den en bakgrund till några enorma fiskar som innehöll både en dusky grouper och en buteljerad grouper. Davide såg också en paraplysnigel och en skorpionfisk där.

Spektakulär Astroides orange koraller stod ut mot det blå, och hela platsen visade sig vara en fristad för artspotters.

Efter en sådan underbar morgon och två ganska djupa dyk var det dags för en tupplur, sedan kaffe och sicilianska godis på torget, och senare gick jag med alla andra dykare och guider för solnedgångsaperitivo.

Röda gorgonier

En ny dag kom med ett tidigt dyk vid Punta dell'Arpa på södra delen av ön. Det var en vacker plats som gav chansen att fånga lite djup och se gorgonerna på cirka 34 meter.

Röda gorgonier som täckte stenblock och sim igenom steniga koraller var en fröjd. Orca tar AOWD- och Deep Specialty-studenter hit för det skyddade djupet och det vackra landskapet.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa var uppe härnäst, en lekplats med tunnlar och snäva simturer, en av dem på 27m. Att vara bekväm är avgörande, för inte tidigare har du lämnat en förrän det finns en annan att gå in.

Vår guide Alex tog oss genom flera simturer innan vi steg upp till en kanjon. Hela platsen är rik på biologisk mångfald, med en grotta som innehåller madreporer och en petrosia svamp som mörknar vid exponering för solen. Där fanns toffelhummer och muränor, och vi såg ännu en enorm havabborre.

Stenig undervattenstopografi (Fanny Floirat-Lohyer)

Sista dagen

Sista dagen var lika speciell, och ett kilo sjönk för att finjustera min flytkraft för ett gudomligt tidigt dyk vid Grotta della Pastizza, namnet härstammar från den bakelseformade stenen vid ytan.

Detta dyk gick till en början genom tre av fyra grunda grottor, som dök upp i en där fläckigt ljus sipprade in. Dekorerad med en staty av öns skyddshelgon, San Bartolicchio, höll lugnet i kammaren oss i tyst vördnad.

Vi tappade sedan ner en mur rik på liv och ytterligare en stor brun havabborre till ca 25m. Denna plats används också för nattdyk för att se sina ålar och kräftdjur samt havsharar, bläckfiskar, bläckfiskar och nudis.

Felimida krohno nakensnäcka (Fanny Floirat-Lohyer)

Sist men definitivt inte minst var en spännande RIB-tur till Usticas mest kända plats, Scoglio del Medico, eller The Rock of the Doctor.

För att täcka det hela skulle det ta flera dyk. Vi gick ner i en grotta känd som Grotta della Balena, eftersom en öppning liknar en vals mun, och när vi väl var inne gick vi in ​​i en mindre grotta för att se fyra havabborre ställda upp som en mottagningskommitté.

En linje av dunkla havabborre (Fanny Floirat-Lohyer)

Detta var en annan fristad för marint liv, inklusive krabbor, skorpionfiskar och nakensnäckor, med mycket att hitta om du har tid.

Efter att ha hittat ner en tunnel till cirka 30 m bar det upp i det blå för en magisk fiskshow på toppen, strålande med barracuda, amberjack, randig havabborre och havsharar.

Penelope med Orca Diving Usticas besättning

Dessa sex dyk, som har sin storslagenhet att tacka för skyddet från reservatet och Usticas vulkaniska arv, kommer alltid att stanna hos mig. Efter farväl bar det tillbaka till Palermo, med den glädjen efter dykning som inte behöver förklaras för andra dykare.

FAKTAFIL Priser kl Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Divemaster and equipment rental are available. Smakämnen Sogni Nel Blu Hotellet erbjuder rum från 2-30 nätter – en vistelse på två nätter kostar från 160 euro per rum (två delar) inklusive transfer till och från hamnen. Flyg till Palermo är tillgängliga från de flesta Londons flygplatser och tar mindre än tre timmar, från £56 tur och retur (Ryanair). Liberty Lines kör en bärplansbåt från Palermo Port till Ustica från 24-37 euro per överfart.

