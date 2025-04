Sicilien dykare hittar grunt roder, djup pistol

En dykare som utforskar havsbotten utanför den italienska ön Sicilien har hittat två hundra år gamla artefakter kopplade till ett historiskt sjöslag från början av 18-talet.

Hans upptäckter, ett roder och en sjökanon, anses vara reliker från det dagslånga slaget vid Capo Passero, som ägde rum när de brittiska och spanska flottorna drabbade samman den 11 augusti 1718.

Sicilien var under spansk kontroll och de två länderna var inte i krig vid den tiden, men den större brittiska flottan, under befäl av amiral Sir George Byng, sänkte ett stort antal spanska krigsfartyg under förlovningen.

2.5 m järnkanon (Sicily Superintendence of the Sea)

Dykaren Fabio Portella, som gjorde upptäckterna, har länge arbetat tillsammans med maritima arkeologer och har titeln hedersinspektör för nedsänkta kulturtillgångar för provinsen Syrakusa.

Portella hade undersökt havsbotten nära Fontane Bianche på öns sydöstra kust, enligt Siciliens Superintendence of the Sea (SopMare). Rodret hade legat på grunt vatten och hade möjligen avslöjats av senaste havsbottenförändringar. Den var nästan 5 meter lång och innehöll plåt som spikades fast på timret.

Med en uppskattningsvis vikt på 800 kg skulle rodret ha kommit från ett stort fartyg. Eftersom SopMare ansåg att det var sårbart för störningar, skada eller avlägsnande, begärde det att ett team skulle återställa föremålet, som nu behandlas av konservatorer.

Portella hittade den 2.5 m långa järnpipan på det avsevärt större djupet av 49 m, där den finns kvar, och för närvarande har den försiktigt daterats endast till att vara från mellan 1500- och 1700-talet.

Slaget vid Capo Passero

Tidigare upptäckter som gjorts lite längre söderut längs Avolakusten vid Gallina och Cicirata har också relaterat till slaget vid Capo Passero. Enligt militära register hade ett antal spanska galeoner brutit sig loss från huvudaktionen och närmat sig Avolakusten i ett försök att undvika de snabba brittiska skeppen.

Ett 25-tal spanska fartyg ansågs ha gått förlorade både där och vid den primära stridsplatsen.

