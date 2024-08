Maltas delfinpark: är det ett zoo eller en cirkus? 

Ett kryphål i Maltas 10 år gamla djurskyddslagstiftning förklarar varför det enda delfinariet på den populära destinationen för dykning i Medelhavet fortfarande tillåts att ta betalt för besökare för att se delfiner i fångenskap uppträda för dem.

Det är just det faktum att Mediterraneo Marine Park är registrerad som en djurpark som har gjort det möjligt för den att fortsätta sin verksamhet inför fortsatta protester från djurskyddsaktivister – och kanske förklarar varför myndigheterna är fåordiga när de kontaktas för kommentar av dessa kampanjer. och Divernet.

Flasknosdelfinerna på Mediterraneo, handelsnamnet för Marineland Ltd på Maltas nordöstra kust, har funnits där i mer än 20 år för att uppträda och interagera med allmänheten.

Delfiner som uppträder i den maltesiska marinparken (Marine Connection)

För två år sedan uppdagades döden av parkens tre kvinnliga delfiner av samarbetsorganisationer Marine Connection, Animal Liberation Malta och Delfinprojekt.

Mediterraneo skyllde dödsfallen på att en dykentreprenör hade lämnat en blyfylld viktpåse i delfinernas bassäng, vilket resulterade inom en månad i deras dödsfall genom förgiftning, som rapporterats om Divernet.

Parkens fem delfinhanar hade överlevt efter cirka tre månaders behandling. Den äldsta, Sol, hade fångats utanför Kuba 2000, och de andra föddes i parken – Sols två söner Rohan (5) och Luqa (4), och Ninu (14) och Cha (13).

"Flyttade till Spanien"

Aktörerna vid den tiden sa att delfinariet hade misslyckats med att informera allmänheten om dödsfallen och inte hade gett förklaringen om blyvikterna förrän ett år senare, efter att personalen hade berättat för en frågande besökare att honorna hade flyttats till Spanien – en påstående avslöjat som osant.

I somras, orolig för att de återstående fem delfinhanarna kan lida av att leva i bassänger som sägs ha "försämrats allvarligt" efter att ha blivit överkörda av alger, kontaktade den brittiska organisationen Marine Connection Maltas djurskyddskommissionär Alison Bezzina.

Marin anslutning bildades av Liz Sandeman och Margaux Dodds för mer än 30 år sedan, efter deras framgång i kampanjen för stängningen av Storbritanniens sista kvarvarande delfinarier. De uppmanade Bezzina att snarast inleda regelbundna oberoende tester av vattnet i poolerna av Maltas veterinärmyndighet (VRD).

Levnadsförhållandena i delfinpoolerna har försämrats (över och under), säger kampanjer (Marine Connection)

"Vi anser också att eftersom Mediterraneo för närvarande verkar under en djurparkslicens, bör detta ses över och under omständigheterna återkallas", sa Dodds till Bezzina.

"Dessa delfiner används i shower och offentliga interaktionssessioner; detta faktum i sig strider mot syftet med en djurpark, de används inte för några bevarandeinsatser och som sådan kan licensens giltighet ifrågasättas.”

Definition av en cirkus

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the utbildning thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Denna lagstiftning definierar en cirkus som "varje utställning som anordnas av utställare i vinstsyfte och ses av allmänheten för underhållning som erbjuder nöjen och uppvisning, och där djur får utföra trick eller manövrar, som inte speglar deras naturliga beteende eller inte erbjuda något pedagogiskt värde”.

I ett undantag (31E) anges dock att villkoren ”inte ska gälla för djurparker som har tillstånd enligt denna lag, på grund av att undantaget inte äventyrar syftet med bestämmelserna i denna lag”.

I juni berättade Bezzina för Marine Connection att hon var i kontakt med VRD för att klargöra detaljerna i dess inspektioner vid Mediterraneo, men organisationen säger att, trots fortsatta vädjanden om feedback, har kommissionären inte lämnat några ytterligare detaljer sedan dess.

Divernet har också kontaktat Bezzina för att få klarhet i situationen, men hon svarade bara att licensiering och reglering av enheter som Mediterraneo var VRD:s ansvar och hänvisade förfrågan till direktoratets veterinärläkare Dr Duncan Chetcuti Ganado. Han har inte svarat på frågor.

"Analys om det behövs"

Mediterraneo Marine Parkhar dock varit mer kommande. "Våra tankar analyseras dagligen på fysikaliska och kemiska parametrar," berättade chefen Pietro Pecchioni Divernet.

”En gång i månaden görs en mikrobiologisk analys från ett externt (tredje) laboratorium. Alla parametrar är i linje med standarderna och riktlinjerna. Regeringen är i kontakt med oss ​​för ytterligare inspektion och analys om det behövs.”

På frågan om efterlevnad av djurskyddslagstiftningen sa Pecchioni: "Jag kommer att bjuda in dig att med uppmärksamhet läsa samma lag. Vår institution är en ackrediterad djurpark.”

Parken har tidigare sagt att ett team av dykare används för att rengöra bassängerna och hantera algtillväxt och även om tillväxten kan verka ful, sägs den inte vara skadlig för delfinerna.

Delfiner i deras pool i Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

– Det har tydligen gjorts vattentester, men det här är parken som reglerar sig själv, eftersom det görs av personal där, säger Sandeman. "Varför kommer de inte att publicera resultaten av dessa tester eller tillåta oberoende inspektioner av anläggningen och deras delfiner?"

"Vårt uppdrag är att kämpa för att bevara marint liv och förmedla värdefull kunskap till allmänheten om den kritiska betydelsen av att bevara våra hav och de magnifika varelser som bebor dem", hävdar Mediterraneo Marine Park.

I sin tur säger Marine Connection på sin hemsida: "Det faktum att Mediterraneo Marine Park fortsätter att fungera tyder på att myndigheterna blundat för dessa djurskyddsfrågor, som vi inte kan tolerera."

