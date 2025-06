Dykarlöfte: Hur går det, 1 miljon dollar senare?

”Det är verkligen årtiondets dykhistoria”, säger Chris Goldblatt, grundare och VD för Fish Reef Project, med stolthet. ”Överallt jag går frågar folk: ’Varför har jag inte hört talas om det här?’ Jag gör mitt bästa!”

"Reven är lite avlägset belägna, lite svåra att hitta, men om fler och fler dykare börjar se detta med egna ögon tror jag att det kommer att förändras."

Chris är hemma i Santa Barbara inför en Zoom-bakgrund av jättealgar och garibaldifiskar. Han har precis kommit tillbaka från en resa till San Clemente på Kaliforniens Kanalöar för att uppmäta dess abalonepopulation: ”Jag har observerat den under de senaste 40 åren och den har återhämtat sig ganska bra där ute”, säger han.

Fiskrevsprojektet börjar verka mer roligt! (FRP)

Fish Reef Project har den sortens namn som kan antyda ännu ett småskaligt företag för att främja marint liv.

Sedan upptäcker man omfattningen av dess ambition – inklusive att vända den drastiska förlusten av östra Stilla havets en gång frodiga kelpskogar, och det faktum att Chris redan har investerat vad han räknar med är en miljon dollar av sina egna pengar i att få projektet till sin nuvarande imponerande nivå.

Det hela bygger på en sköldpaddsformad betongmagnet för marint liv som kallas en havsgrotta, och ett löfte som avgivits i yttersta.

”År 2003 råkade jag ut för en fruktansvärd båtolycka”, förklarar Chris. ”Jag och fem vänner blev påkörda av en tankbil och sjönk mitt i Engelska kanalen.”

"Medan jag är där ute och förblöder, trampar vatten 20 mil ut mitt i natten i mina boxershorts – ja, man gör många affärer med sin skapare när man är i den typen av situation."

”Min inställning var att om jag kunde överleva skulle jag spendera resten av mitt liv med att utsätta havet för mer liv än jag hade tagit ut ur det – och jag hade tagit ut mycket. Jag har fiskat hårt i mitt liv och jag skäms inte för det, både som harpunfiskare och när jag var pionjär för den hållbara fisk- och skaldjursrörelsen på 90-talet som fiskhandlare.”

Dykning sommarläger

Chris Goldblatt had grown up in Malibu: “A humble community in those days, and if you wanted something good to eat, you had to go catch it”.

Han fridök vid åtta års ålder och när han var 13 skickade hans mamma honom till ett dyksommarläger på Catalina, vilket kunde certifiera någon i hans ålder.

Han köpte sin första båt ungefär samtidigt ”och började dyka som en galning på det enda ställe jag kunde komma åt, vilket var Santa Monica Bay – bara lera och sand med några klippor och några konstgjorda strukturer i bland.”

"Det brände verkligen in mig i huvudet vad som händer om man kan förbättra den här begränsade livsmiljön – man går från en öken till en oas."

En havsgrotta (FRP)

Och det är vad Chris fiskrevprojekt nu gör. Det har kraften att omvandla ödemarker på havsbotten till blomstrande biogena marina ekosystem som kan stödja kelp, koraller, marina däggdjur, fisk, kräftdjur och sjöfåglar, vilket minskar fisketrycket på befintliga naturliga rev och skapar välkomna attraktioner för dykare.

Dessa rev gör mer än att locka till sig marint liv, de växa det, vilket skapar så mycket att det svämmar över i omgivande områden, säger Chris – precis som vi har blivit lovade kan hända i marina skyddade områden (MPA) när de faktiskt tillämpas.

Anatomin av en havsgrotta

”Jag kände behovet av att skapa en organisation som inte bara tillverkade konstgjorda rev, utan något vi skulle kunna kalla ett biogent rev, som skulle fungera som ett naturligt rev men se naturligt ut för det mänskliga ögat när det växer över”, säger Chris. Inga skrotade båtar eller gamla däck för honom.

När han startade projektet 2010 valde han initialt den välbekanta designen med ”revbollar”, men förutom att föredra en ny metod ”av immateriella rättigheter” blev det uppenbart att revbollar var mycket bättre lämpade för korallförökning än för kelp.

Lösningen blev att utveckla havsgrottor. Dessa är gjorda av marinbetong med en cementblandning som matchar betongens pH-värde med havsvattnets och inte avger någon gas. Marint liv som koloniserar enheterna beräknas ta bort mer kol än vad som frigörs i betongtillverkningsprocessen.

Blanda en havsgrotta (FRP)

Spridning av bas från nyligen nedsänkta havsgrottor (FRP)

Med en vikt på 1,280 8 kg och en yta på XNUMX kvm är enheterna formade för att motstå att sjunka ner i sanden och kommer inte att förskjutas ens i orkanförhållanden, säger Chris. Deras plana ytor uppmuntrar stora kelpfästen att få fäste, medan hålrummen lockar avelande fisk och andra varelser att röra sig in.

Att placera varje enhet för maximal nytta har blivit något av en konst, men havsgrottor installeras vanligtvis på 6–20 meters djup, där havet är klart och oförorenat.

En ny havsgrotta byggs in (FRP)

Deras design ger upphov till en uppåtriktad effekt, som leder kallare, näringsrikt vatten från havsbotten upp i vattenpelaren. De kan anpassas för att passa specifika målarter som föredrar vissa djup och miljöer, och har en påstådd livslängd på 500 år.

Havsgrottor sägs producera en tätare kelp-krona som är utrustad för att motstå stormfloder. Viktigt är att de också kan massproduceras utan att kvaliteten försämras, säger Chris. Medan konkurrerande system kan ta allt från två timmar till två veckor att tillverka, ”uppfann vi ett system som du kan göra på en minut!”

”När man utvinner kelp måste man göra det i en storlek och omfattning där kelpen kan försvara sig”, säger han. ”Så det måste vara en stor kelpskog och om man vill exportera marint liv och inte vara ett attraktivt rev, då handlar det om skala. Man behöver en högeffektiv enhet som man kan utrota.”

Kelp tar av (FRP)

Kalifornien: Den stora utmaningen

Chris hade en examen i fiskeri och ekonomi och hade drivit tre framgångsrika företag, inklusive handel med fisk och skaldjur och ett företag med ekologiska kosttillskott, när han började ta itu med Kaliforniens försvinnande kelpproblem. Men han kunde knappast ha valt en större utmaning än att etablera sin ideella organisation i sin hemstat.

”Det finns inget statligt sponsrat revningsprogram i vare sig Kalifornien eller Baja California, som det finns i resten av landet och resten av Mexiko”, förklarar han. ”Att ha den längsta kustlinjen i unionen, och med tanke på de kvantifierbara och kända fördelarna, är det ganska märkligt, men det finns politiska skäl till det. Det finns faktiskt pengar till det, men de går inte till revning.”

Han fick snart veta att han skulle behöva gå igenom inte mindre än elva statliga och federala myndigheter för att få de nödvändiga tillstånden och att den här processen, som det visade sig, skulle ta honom 11 år. Han liknar uppgiften vid att kandidera till guvernör, där han kämpar för att vinna stöd från alla, från den akademiska världen till de politiska partierna, miljögrupper och fiskeintressen.

"I Florida finns det bara ett tillstånd för konstgjorda rev, men i Kalifornien måste man i princip gå igenom samma process som om man vore Exxon som installerade en oljerigg. Det finns ingen räddning eftersom man återställer kelpskogen!"

De första havsgrottorna dök faktiskt upp på östkusten utanför South Carolina, inköpta som en engångsföremål av Department of Natural Resources: ”Det finns jättelika snapper och havsabborre, hummer och amberjack överallt där nu”, säger Chris.

En taggig hummer rör sig in (FRP)

Det skulle dröja sex år innan hans första stora rev skapades, och det var i det avlägsna Papua Nya Guinea (PNG). Den första installationen i östra Stilla havet låg i Mexiko och täckte 26 hektar havsbotten utanför San Quintin, där de befintliga 730 enheterna snart ska utökas till 1,000 XNUMX. Ytterligare tre platser i Baja California har Chris i sikte.

Kalifornien var den långsiktiga kampanjen. Ett pilotprojekt vid Goleta utanför Santa Barbara, där den historiska jättekelpskogen hade spolats bort under El Niño 1983, omfattade 16 havsgrottor och lyckades visa för de olika licensmyndigheterna hur effektiva de kunde vara.

”Resultaten är helt enkelt häpnadsväckande”, säger Chris. ”Det finns kelp vid ytan och små stenfiskar och pilgrimsmusslor, humrar och allt du någonsin kan önska dig.”

Att skapa ett rev i havsgrottor som täcker två hektar kostar vanligtvis 10 miljoner dollar, och Fish Reef Project söker fortfarande finansiering för att färdigställa de tre platser som utgör ryggraden i deras kaliforniska biogena revsystem: vid Goleta, vid en plats utanför Malibu och en annan utanför San Diego. Chris har också ögonen på Point Conception vid Santa Barbara.

Inspektion av fiskrevet (FRP)

Pengar och fiske

Ungefär hälften av finansieringen för Fish Reef Project har kommit från Chris Goldblatts livsbesparingar – ”och jag är egentligen inte en rik man” – och resten från donationer.

”Även om vi befinner oss i en av de rikaste delarna av världen har vi fortfarande inte haft en enda miljondonator som klivit fram”, säger han ångerfullt. ”Jag har varit tvungen att anta en klosterlig inställning, levt en mycket sträng livsstil i 15 år och avstått från alla de tillbehör jag var van vid som affärsman.”

Han hyllar känslomässigt SvampBob SquarePants-skaparen Stephen Hillenburg, en annan doktorand från Humboldtuniversitetet i Kalifornien, som bidrog med såddkapital.

”Steve var vår allra första donator år 2010 och skickade oss en check på 10,000 XNUMX dollar. Han var döende vid den tidpunkten, han hade cancer, och det var en av de sista sakerna han gjorde i den här världen. Det fick oss att gå vidare.”

Ledtråden finns i namnet Fisk Reef Project, men i grunden ligger Chris grundläggande övertygelse om att arbeta med, och aldrig emot, fiskesamhället – en inställning som inte alltid går i god jord hos naturvårdare.

”Småskaliga fiskare är era bästa allierade”, insisterar han. ”Till exempel arbetade vi i Mexiko med kooperativen, som är kända för att vara mycket hållbara i sina metoder. Att stärka deras förmåga att försörja sig själva ger oss tillgång till hela Bajahalvön.”

”Detsamma gäller i Afrika och i Papua Nya Guinea, där vi skapade dess allra första rev.” Fish Reef Project undertecknade ett avtal med stammens äldste i Papua Nya Guinea, vilket innebär att de skulle skapa ett rev i utbyte mot frivilligt upphörande av dynamitfiske.

”Sex år senare har det inte förekommit något dynamitfiske på revet – eftersom vi gav dem äganderätten till det revet.” I Mexiko gjordes en liknande överenskommelse om destruktivt nätfiske.

Utplacering av havsgrottor (FRP)

"Nu har vi grupper som lobbyar oss för att få oss att komma och bygga ett rev, och vi kan samla in mer pengar från folk i Senegal, Kenya eller Papua Nya Guinea för att göra det än från folk här i Santa Barbara och Malibu."

"Det är ganska ironiskt, men de samhällena förstår fördelarna med fiske och även med ekoturism och dykning. Så nu är alla med på det, vi har blankofullmakt att fungera på ett sätt som andra organisationer inte gör.”

Den hårda kärnan

Som dykare njuter Chris av att varje havsgrotta blir "sitt eget rev", med sin egen distinkta uppsättning karaktärer, vilket mångdubblar dykmöjligheterna. Hur mycket tid spenderar han själv på att besöka platserna?

"Jag började verkligen fridyka i 25 år och nu är jag tillbaka till sportdykning, inte bara på grund av den vetenskapliga delen av det vi gör utan även på grund av undervattens-"fotografi komponent. Men när vi bygger reven är jag där nere som förman och säger: 'Flytta den lite åt vänster!'.”

Dykare i arbete med navelsträng (FRP)

Chris förlitar sig på de inbitna volontärer som har stått vid hans sida genom åren – de fem ledamöterna i styrelsen, inklusive den hängivna anhängaren från början, dess sekreterare Lonnie Nelson. Några senare problematiska erfarenheter med människor som han kände ville kapa det högriskprojektet gjorde honom lite "vapenskygg" inför dem han inte känner väl.

För varje projekt måste en semipermanent anläggning för prefabricerad betong upprättas och en projektledare utses till ansvarig för den lokala verksamheten, inklusive att organisera nödvändiga bogserbåtar och pråmar, där Chris och styrelsen roterar in och ut för att hjälpa till att hantera den lokala avlönade arbetskraften.

Volontärer från Fish Reef Project – Chris Goldblatt i mitten (FRP)

Fish Reef Project har permanent observatörsstatus hos FN:s internationella havsbottenmyndighet (ISA), som på senare tid har förknippats med påtryckningar för att påbörja djuphavsbrytning. ”Det ger dig samma privilegier och tillgång som en nationell delegat”, säger Chris, ”så vi kan be om möten över hela världen med presidenter, premiärministrar och finansministrar.”

"Vi respekterar verkligen detta privilegium. Jag hade velat bli kopplad till de högsta ministerierna i de olika länder som skulle välkomna oss, och det var en bra strategi."

Fish Reef-projektet välkomnades verkligen varmt av Papoea-Nieuw-Guinea, Kenya och Senegal, även om det drabbades av misstag i länder som Ghana och Bangladesh.

”När man blir inbjuden till ett land för att träffa alla kan det gå åt två håll”, förklarar Chris. ”Ibland missförstår folk och tror att vi dyker upp med en väska pengar, och sedan kan det spåra ur.

”Eller så förstår de att de har ett intresse i projektet och behöver delta i att samla in pengar.” Finansieringsmekanismer, från bilaterala relationer till blå koldioxidbanker, måste sedan utforskas, vilket kan ta tid.

”Våra megaprojekt finns i Senegal och Kenya med det vi kallar Great African Food Reef, eftersom det är ett sätt att föda en stor del av Afrika – att omvandla fiske med hög miljöpåverkan och hög bifångst till fiske med låg miljöpåverkan, som att fånga hummer genom dykning, använda handkrokar för att fånga värdefull snapper, havsabborre eller hummer, och att förbättra dykturismindustrin.”

"Maldiverna har också sträckt ut en hand, så framgång föder framgång, men varje projekt är en flerårig process."

Kvalificerade gissningar

En havsgrottplats (FRP)

”I början fanns det så många okända faktorer”, reflekterar Chris. ”Allt handlade om kvalificerade gissningar, inklusive själva havsgrottans konstruktion.”

"Vi brukade dyka upp på de här platserna och alla trodde att vi måste ha alla pengar i världen eftersom det såg ut att vara en väldigt dyr operation – men det var bokstavligen allt vårt kapital för den enda operationen, utan löner till den amerikanska personalen eller något liknande."

”Jag har varit i den situationen där vi har betalat depositionen för våra pråmar, hela teamet är redo och jag ser ostadigt väder, eftersom jag vet att revplatsen ligger 90 mil från lastningsplatsen – kommer alla att dö om jag säger åt dem att köra?”

”Att fatta de här besluten, sedan flyta runt på rygg och skrika till ett gäng killar som inte pratar engelska om var de ska placeras ut – ni kan föreställa er stressnivåerna. Men nu vet jag precis vad vi kan göra, vi rör oss in i – vågar jag säga det? – den njutbara världen!” Läs mer om Fiskrevprojektet.

