Dykare i Sydney faller 160 meter ner på Nemesis-skeppsvraket

Australiska tekniska dykare har genomfört en ultradjup nedstigning till 160 meter för att undersöka vraket av det brittiskt byggda ångfartyget. Nemesis, som ligger 26 km utanför Wollongong i New South Wales.

Fartyget var på väg söderut, fullastat med kol, från Newcastle till Melbourne år 1904 när det drabbades av en svår vinterstorm och försvann. Trettiotvå människor omkom, och kroppar och vrakdelar spolades i land vid Cronulla Beach under de följande dagarna, men det som nu antas vara vraket lokaliserades först 2022.

The Nemesis (NSW Heritage)

De fyra rebreatherdykarna, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski och John Wooden, tog nio minuter på sig att nå skeppsvraket. De dök som en del av Sydney projekt (Wollongong ligger söder om Sydney) och har beskrivit vraket som "ett av de sista mysterierna i New South Wales vatten".

Dykningen var ursprungligen planerad till den 7 juni, men förhållandena "inte helt olikt de natten då dyket sänktes" innebar att försöket fick avbrytas.

Teamet återupptog sitt möte den 18 juni och lämnade Wollongongs hamn före soluppgången med charterbåten. Eagle för den 90 minuter långa resan ut till vrakplatsen.

Sjön blev orolig och ett bakslag uppstod när strömmen drog bort hagellinan från vraket, vilket orsakade en fördröjning medan den hämtades upp till ytan för ett andra fall som lyckligtvis höll i sig.

Utplacering av skottlinjen (Sydneyprojektet)

Dykarna på sin nedstigning på 112 meter (Sydneyprojektet)

Utrustade med satellitundersökningsenheter, kameror och lampor begav sig dykarna nerför linjen och kunde, med tydlig sikt på djupet, se vraket av vad som en gång varit ett 73 meter långt fartyg på 30 meters avstånd.

Dykteamet hade gett sig själva nio minuter för att genomföra sin undersökning. De landade vid fören, som hade krossats vid sin kollision med havsbotten, och gick sedan midskepps och tillbaka.

Derrick (Sydney-projektet)

Spridd kol (Sydneyprojektet)

Vinsch (Sydney-projektet)

Bron (Sydneyprojektet)

Detta gav dem tid att se var bron hade stått och spela in videofilmer av skorstenen, åsnepannor, ett borrtorn, rester av däck och den spridda kollasten.

Dykarna tillbringade ytterligare sex timmar med att stiga upp och hänga fast vid sin dekompressionsstation innan de kom upp till ytan i vintermörkret runt klockan 6.

Sydneyprojektets dykare Rus Pnevski med DPV (Sydneyprojektet)

Ångsäkerhetsventiler (Sydney-projektet)

Tratt (Sydney-projektet)

Stångsten ovanför altan (Sydney-projektet)

Livbåtsvagga (Sydney-projektet)

Nästan identisk

Det järnskrovade Nemesis byggdes i Whitby 1881 och under guldrushen på 1890-talet trafikerades hon till västra Australien med last och passagerare, även om hon under sina senare år enbart användes för att transportera kol och koks.

Det upprättstående vraket lokaliserades av en slump under en sonarsökning på havsbotten efter försvunna containrar. Inledande ROV-kamerabilder avslöjade skador på midskepps och bogsektioner, men kunde inte bekräfta vrakets identitet.

Skanning av Nemesis-vraket (NSW Heritage)

En senare undersökning av Heritage NSW, rapporterade on Divernet förra året, indikerade att det var "mycket troligt" att skeppsvraket var det som tillhörde NemesisIdentifieringen hade komplicerats av det faktum att så många fartyg som byggdes för dess första ägare, Huddart Parker Line, var nästan identiska i design.

Dykarna skulle hoppas kunna hitta en avgörande namnskylt eller till och med fartygets klocka – en avsevärd utmaning med tanke på den korta stilleståndstiden som fanns tillgänglig.

På Aquila (Sydneyprojektet)

”Vi skulle vilja åka tillbaka igen, innan vintern är slut och strömmarna återhämtar sig”, sa dykarna från Sydneyprojektet. Divernet”Det är en dyr övning och vi funderar på att göra fotogrammetri av vraket, men vi kommer att försöka få ekonomiskt stöd från regeringen eller företag.”

Dykarna planerar att sätta ihop en kort dokumentär för att hjälpa dem med denna ambition. ”Det blir det första försöket att utföra fotogrammetri på sådant djup av dykare, men vi kan göra det – vi behöver bara göra dyken”, sa det självsäkra teamet.

