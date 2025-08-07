Rekordfall i täckningen av hårdkoraller i Storbritannien

Dykare kan fortfarande hitta gott om attraktiva hårda koraller på Australiens Stora barriärrev jämfört med många delar av världen, men det är de underliggande trenderna som oroar forskare.

Korallbeståndet i hela Storbritannien har minskat avsevärt från de höga nivåerna under de senaste åren och återgått till nära långsiktiga genomsnittsnivåer – vilket betonar hur volatil situationen har blivit, enligt den senaste årliga undersökningsrapporten från Australian Institute of Marine Science (AIMS).

Storbritannien upplevde den största årliga minskningen av koralltäcket i två av sina tre regioner (norra, centrala och södra) sedan AIMS började övervaka för 39 år sedan.

Partiell blekning och dödlighet på en Platygyra-koloni i den centrala regionen (AIMS LTMP)

Detta berodde främst på klimatförändringsinducerad värmestress som ledde till koralldödlighet från massblekningshändelsen 2024, men också av effekterna av cykloner och utbrott av törnekronor och sjöstjärnor.

I den norra regionen minskade koralltäcket under året med nästan 25 % till 30 %; den centrala regionen såg en mindre minskning på 13.9 % till 28.6 % och den södra regionens täckning minskade med 31 % till 26.9 %.

Från en hög bas

”Årets rekordförluster av hårdkoralltäcke kom från en hög bas, tack vare de senaste årens rekordnivåer”, säger Dr Mike Emslie, ledare för AIMS långsiktiga övervakningsprogram. ”Vi ser nu ökad volatilitet i nivåerna av hårdkoralltäcke.”

Dr Mike Emslie (AIMS LTMP)

”Detta är ett fenomen som uppstått under de senaste 15 åren och pekar på ett ekosystem under stress. Vi har sett koralltäcket växla mellan rekordlåga och rekordhöga nivåer på relativt kort tid, där sådana fluktuationer tidigare var måttliga.”

"Koralltäcket ligger nu nära det långsiktiga genomsnittet i varje region. Medan Stora barriärrevet är i jämförelsevis bättre skick än många andra korallrev i världen efter den globala massblekningen av koraller, var effekterna allvarliga."

Av de 124 korallrev som undersöktes hade 77 en täckning på 10–30 % hårdkorall, 33 rev 30–50 % och endast två hade mer än 75 % täckning. Två rev hade mindre än 10 %.

Dykare utför en revundersökning (AIMS LTMP)

Korallrev domineras av Acropora Arterna var bland de som drabbades hårdast av den massiva korallblekningen och de två cyklonerna, säger Emslie.

"Vi har sagt tidigare att dessa koraller växer snabbast och är de första att försvinna, eftersom de är känsliga för värmestress, cykloner och är en favoritföda för törnekronssjstjärnor, och årets resultat illustrerar det."

Angrepp av törnekronsstjärnor är fortfarande på utbrottsnivåer på flera rev i södra Storbritannien, inklusive Tern Island (AIMS LTMP)

"Detta är också första gången vi har sett betydande effekter av blekning i den södra regionen, vilket har lett till den största årliga minskningen sedan övervakningen började."

Förra årets massblekning, en del av en global händelse som började på norra halvklotet 2023, var den femte på GBR sedan 2016 och hade det största fotavtrycket hittills, med hög till extrem blekning i alla tre regioner.

Mindre blekning registrerades på flera rev i hela norra Storbritannien, såsom denna Acropora-koloni vid Lagoon Reef (AIMS LTMP)

”I år upplevde även västra Australiens rev den värsta värmestress som någonsin uppmätts”, kommenterade AIMS VD, professor Selina Stead. ”Det är första gången vi har sett en enda blekningshändelse drabba nästan alla korallrev i Australien.”

Sådana händelser blev mer intensiva och frekventa, sa hon, vilket framgår av de från 2024 och 2025, andra gången på ett decennium som revet hade upplevt massblekning under två år i rad.

”Dessa resultat ger starka bevis för att havsuppvärmningen, orsakad av klimatförändringar, fortsätter att driva betydande och snabba effekter på revkorallsamhällen.”

Fältarbete på Stora barriärrevet (AIMS LTMP)

”Framtiden för världens korallrev är beroende av kraftig minskning av utsläppen av växthusgaser, hantering av lokala och regionala påfrestningar och utveckling av metoder för att hjälpa rev att anpassa sig till och återhämta sig från effekterna av klimatförändringar och andra påfrestningar.”

AIMS 2025 Långsiktigt övervakningsprogram kvantifierar trender i statusen för GBR-korallsamhällen och den senaste årlig sammanfattning rapporterar resultaten av revundersökningar från augusti 2024 till maj 2025 och bedömer effekterna av den massiva blekningshändelsen 2024.