Flores, porten till Komodo

Drakar, mantor, sällsynta djur och hobbitmäns kvarlevor väntar på dykaren som besöker Komodo National Park, ett magiskt reservat men som också har sina utmaningar att övervinna. PIERRE CONSTANT ger sin överblick i ord och bild

Den indonesiska skärgården ligger vid korsningen av tre stora tektoniska plattor: den indo-australiska, eurasiska och Stillahavsområdet. De mindre Sundaöarna är en del av den västra Banda-bågen, mellan Java och Bandaöarna, vars ursprung är tertiär vulkanisk.

Flores Island är en del av denna inre båge av unga vulkanöar, som omfattar från väst till öst Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo och Rinca, och fortsätter sedan till Solor, Pantar, Alor, Kambing och Wetar.

Den initiala vulkanismen som bildade Flores var ubåt. Under mitten av miocenperioden avsattes sandsten och kalksten under vatten i bassänger som omger Flores vulkaniska ryggrad.

Sexton fossila platser har upptäckts på ön, som visar jättesköldpaddor och den 900,000 XNUMX år gamla pygméelefanten Stegodon sondaari. Fossiler från ryggradsdjur inkluderar Komodo-draken (Varanus komodoensis), krokodil och elefantoid Stegodon floresensis. Denna mycket endemiska fauna utrotades av ett stort utbrott.

År 2003 grävde Theodore Verhoeven upp stenartefakter och benen av Flo, en 25-årig kvinna som var drygt 1 m lång från 18,000 XNUMX år sedan. Hon representerade en ny art, Homo floresensis, känd som Hobbit Man, trodde hennes slag ha bebott grottan där hon hittades i 100,000 XNUMX år.

Skull of Flo, den ursprungliga "hobbitkvinnan"

Fossiler av 47 individuella stegodons hittades också på platsen. Artens ungar skulle ha varit en primär födokälla för Homo floresensis.

År 2014 upptäcktes andra, mycket äldre mänskliga kvarlevor på Flores, närmare de från vår förfader Homo erectus och anlände från Afrika för ungefär en miljon år sedan. Med tiden hade evolutionsprocessen lett till ö-dvärgväxt.

Den röda båten

Italienfödd elektronikingenjör Cinzia Mariolini blev en hängiven dykare 1990. Som dykinstruktör i Australien och Maldiverna började hon så småningom leda dykverksamheten och köpte 75 % av Flores dykcenter i 2015.

Cinzia driver dagsturer från Labuan Bajo, den västra spetsen av Flores, till öarna i Komodo National Park på en traditionell indonesisk trä kapal kayu.

Som heter Mutiara Permata or Glänsande pärla "Red Boat", som den också kallas, är 21 m lång, 3.6 m bred och har en sexcylindrig 180 hk Mitsubishi dieselmotor. Den har en besättning på sju och kapacitet för 13 dykare.

Fören av den röda båten

Labuan Bajo hamn vid soluppgången

Komodo nationalpark täcker 2,200 26 kvadratkilometer och består av en kustdel av västra Flores, de tre större öarna Komodo, Rinca och Padar, samt XNUMX mindre öar och det omgivande vattnet i Sapesundet.

Den skapades ursprungligen 1980 för att skydda världens största ödla, Komodo-draken (Varanus komodoensis), och förklarades av UNESCO som ett världsarv, sedan ett Man & Biosphere Reserve.

Denna del av koralltriangeln innehåller några av de rikaste marina biologiska mångfalden på jorden, med 1,000 385 arter av fisk, 70 hårdkoraller, 10 svampar, XNUMX delfiner, sju valar samt mantor, sköldpaddor och dugonger.

En befolkning på 1,200 2014 bosatta revmantor har identifierats i parken. Mantafiske förbjöds officiellt i Indonesien XNUMX.

Cruising bosatt manta ray på kittel

Dykdagen börjar tidigt. Dykare träffas på Flores Diving Center kl. 7. En fem minuters promenad längs den livliga huvudgatan i Labuan Bajo leder till Pelabuhan, stadens hamn som ser ut som en mycket aktiv marina av fiske- och turistbåtar. Under torrperioden är Labuan Bajo en dammig, bullrig plats, där temperaturen stiger snabbt under dagen.

Havsbrisen ger välkomnande lättnad under den 90 minuter långa kryssningen till öarna, som mestadels är karga, gula och gråa, med gräsbevuxen savann bränd och blekt under den gassande solen. Knappast överraskande, där temperaturen når i genomsnitt 40°C under dagen.

En mycket detaljerad genomgång ges på däck av Darmin, den 30-åriga indonesiske dykguiden, om vår första plats, Siaba Besar, i den norra delen av parken ovanför Rinca och Komodo.

Darmin, divemaster på Flores Diving Center

Siaba Besar Island

Det finns partiklar i vattnet men korallträdgården är imponerande och rikligt med fiskliv. Vi ser skolar av randiga fusiliers, stora ögon i rött eller silver beroende på humör, diagonala sweetlips (Plectothinchus lineatus), gul maskerad angelfish (Pomacanthus xanthometopon), sexbandiga änglar och moln av anthias.

Skola för storögda och dykare

Tämja gröna sköldpaddor

Med förtjusning lägger jag märke till en bonanza av tama gröna sköldpaddor som vilar slö ovanpå bordskoraller. Ovanligt nog hade en av dem inga invändningar mot att jag zoomade in för en närbild och ett porträtt. Dåsande på havsbotten, en annan stor individ mätte upp till 1.5 m lång.

Blyg av naturen, en skola av puckelryggsenhörningar (Naso bachycentron) gjorde för ett trevligt möte. En stenrörande läppfisk (Novacullichthys taeniourous) var på jobbet på korallresterna.

Den utmärkta indiska dykguiden Navneet, en instruktör på Andamanöarna, gav genomgången för Mawan-platsen. Det marknadsfördes som en städstation för mantor, vilket gjorde oss ivriga, men inga strålar syntes. "I lördags hade vi ett möte med en valhaj!" strålade en tysk gäst. Tur du.

Strömmen gick irriterande fram och tillbaka. Det hände inte mycket förutom en härlig tomatsippofisk (Amphiprion frenatus) svävar ovanför sin anemon.

Tomat anemonfisk

En matlåda på soldäcket, i skuggan av duken, var normen. För eftermiddagsdyket begav vi oss till Loh Buaya på Rincas nordvästra kust, platsen för Komodo National Park Ranger Station. Detta skulle erbjuda en chans till ett nära möte med en Komodo-drake.

Vi gick av på en träponton och en cementerad gångväg ledde till parkstationen, där vi möttes av rangern som skulle guida oss runt. Tidigt på eftermiddagen var värmen intensiv. Sex välstora komodo-drakar slumrade lugnt i skuggan av barackerna och väntade passivt på sina besökare med en sval blick.

Beväpnad med en lång träpinne såg guiden till att vi inte kom för nära ödlorna. Detta följdes av en vandring till toppen av kullen för en panoramautsikt över bukten och de omgivande kullarna, och en 45-minuters promenad tillbaka där vi inte mötte några drakar. Den perfekta fällan för turister.

Drake närmar sig ett vattenhål vid Loh Liang, Komodo Island

Redan 2005 hade jag haft ett autentiskt möte i södra Rinca. Båten hade släppt ankar från en öde strand i Horseshoe Bay och det gyllene ljuset på sen eftermiddag var fantastiskt. Det var perfekt tajming för foton av yachten, så jag hade bett kaptenen om tillåtelse att gå på land.

"Inte utan en besättningsmedlem, för säkerhets skull," varnade han. inga problem. Jag hade inte varit på stranden på fem minuter när en 2.5 meter lång komodovaran dök upp från buskarna cirka 40 meter bort.

Huvudet lågt, den rörde sig med en kattliknande gång, den klyftiga tungan stack in och ut ur nosen för att få en anständig doft av mig, den närmade sig och svängde sina kraftfulla armar framåt från vänster till höger. Det var en fascinerande men ändå skrämmande syn.

Plötsligt pausade den 20 meter från mig när jag ramade in den med mitt teleobjektiv, ett knä på marken. Med ett rött djävulsöga stirrade den på mig en stund med huvudet åt sidan. Världen stod stilla. Sedan, som om dess nyfikenhet hade blivit tillfredsställd, hade den gått tillbaka in i buskarna.

Platser i norra Komodo

Många dykplatser är bäst lämpade för nybörjare, med lugna vatten och lite fisk. Dykning i Komodo skiljer mellan "fallande tidvatten", när Stillahavsvattnet rinner söderut in i Indiska oceanen, och "stigande tidvatten", när Indiska oceanens vatten rinner norrut in i Stilla havet.

Det är ett iögonfallande fall på 2-3° i vattentemperaturen från de vanliga 28°C på en stigande tur, på grund av uppsvällningen av den södra diket. Du skulle klara dig utan våtdräkt men de flesta bär en 3 mm ändå och vissa vill till och med ha en 5 mm!

Eftersom de utsätts för dessa temperaturer dagligen, bär divemasters alltid en våtdräkt inklusive en huva. För att dyka de södra kusterna av Komodo och Rinca är en 5 mm våtdräkt obligatorisk.

Mantas, den ikoniska höjdpunkten i Komodo, ses vid Mawan, Manta Point och Cauldron på öster och norr om Komodo Island. På dag tre var planen att dyka i norra Komodo: "Det är det bästa som finns i Komodo när det gäller fiskverkan", bekräftade Cinzia. Jag skulle inte bli besviken.

På ön Mawan

Jätte söta läppar, Mawan

Vitspetshajar gömmer sig under koraller, Pengah Kecil

Castle Rock, som dök vid fallande tidvatten, är en klipphäll som sticker upp ur havet. Strömmen går från väst till öst, och vi såg skolande gulfenad kirurgfisk (Acanthurus xanthopterus), jätte- och storögda jack, vitspets- och grårevhajar, skolande Teira-fladdermusfisk, röd snapper och mycket tam napoleonlätfisk. En stor fläckig örnrocka avancerade, full ram, i slutet av dyket.

Skola Teira fladdermusfisk, Castle Rock

Gravid vitspetshaj på Castle Rock

Skola för gulfenad kirurgfisk

Blåfläckig sting ray på korallsten, Crystal Rock

Cauldron är en klarvattenkanal mellan Gili Lawa Laut och Gili Lawa Darat, med endast en svag ström. Gäst Katrina från England, som arbetar med ett forskningsprojekt för Marine Megafauna Foundation, kom ombord för att tala om mantor innan dyket.

Organisationen, som startade 2008 i Moçambique med Drs Simon Pierce och Andrea Marshall, öppnade en bas i Nusa Lebongan på Bali 2011 och etablerades senare i Labuan Bajo, där Katrina bjöd på föredrag varje vecka om den senaste forskningen.

Katrinas genomgång om mantor

Under dyket visade sig en ung bosatt svartvit revmanta, nyfiken på dykarna, vara en samarbetsmodell som cirklade runt oss några gånger över den vita sandbotten.

Resident manta mot dykare, kittel

Skola för röd snapper (Lutjanus bohar) med storögd jack ovanför, kittel

Cauldron smalnar av till en tratt och en kanal som kallas Shotgun, där strömmen tog upp. Skolor med röd och svart snapper och bigeye jack samlas vid ingången. Säkerhetsstoppet gjordes på andra sidan Shotgun, där en koloni trädgårdsålar täckte sandbotten.

Mantor är 5 miljoner år gamla men har en elasmobranch förfader som går tillbaka 415 miljoner år. Dessa bottenmatare är också filtermatare med fem gälar, och diamantformen är gjord för snabbhet.

ID-markeringar och remoras under en revmanta vid Cauldron

Blåfläckig lådfisk med dykare, Manta Point

Det finns inget mer Manta släktet nu – det har ersatts av Mobula, och två distinkta arter känns igen: den pelagiska jättemantan (Mobula birostris) och den bosatta revmanta (Mobula alfredi). Melanistiska mantor är inte en separat art, men det finns en möjlig tredje art i Karibien.

Honor dyker alltid upp följt av de mindre hanarna på jakt under parningssäsongen. Hanen använder sina tänder för att hålla fast vid honans bröstfena. Mot varandra ventralt varar kopulationen från 30 sekunder till två minuter.

Efter en 12-månaders graviditet lindas en babymanta inuti honan före födseln, som en majskolv. När den föds vecklas den ut för att avslöja ett vingspann på 2 m.

Mantor har den största hjärnan av alla fiskar och en förväntad livslängd på 40-70 år. De äter plankton, plast kanske, tunnrullar och kan dyka till 1,400 XNUMX m djup för att äta. Mantavandring har observerats från Komodo till Bali.

Mantor finns på IUCN:s röda lista som sårbara för utrotning och deras världsbefolkning minskar, men de är nu skyddade i Indonesien, där de beräknas ta in 15 miljoner turistdollar årligen.

Hole in the Rock

Batu Bolong, "Hole in the Rock"

En annan värdefull dykplats är Batu Bolong eller "Hole in the Rock". Denna isolerade sten, som finns norr om Manta Point, nordväst om Komodo Island, kommer fram knappt och horisontellt, med en iögonfallande båge på toppen.

Under vatten är det en ren drop-off. På det fallande tidvattnet forsar strömmen vilt från norr till söder på båda sidor om klippan, och dykare måste sicksacka från sida till sida i det skyddade området.

Napoleon och blåfenad jack, Batu Bolong

Bords- och staghornskoraller vid Batu Bolong

Massor av fiskliv samlas där, från snygga enhörningar, Vlaminck-enhörningar och blåfenad jack till gigantiska sweetlips (Pectorhinchus albovittatus), med höksnäbbsköldpaddor som livnär sig på korallen. Stora bordskoraller i det grunda är värd för moln av anthias, tärnor, papegojfiskar och läppfisk.

Napoleonläppfisk är en vanlig iakttagelse, och man får då och då överraskning av en stor bandad havsorm på jakt. Vid stigande tidvatten, när strömflödet vänder, kommer temperaturen att sjunka från 28°C till 25°C.

Bandad havsorm på jakt över orange koppkoraller, Batu Bolong

North Tatawa var en välkommen förändring. Ön var torr, kuperad och brunaktig med vita vulkaniska klippor och öde vita sandstränder.

Undervattenslandskapet var som en färgstark sluttning och en korallträdgård, med stenar och bommies täckta av orange och vita mjuka koraller, dendronephthya lila och Tubastrea gröna koraller och stora bruna tubsvampar.

Mjuka koraller, sexbandiga angelfish och diagonala sweetlips på North Tatawa Island

Orangekantad fladdermusfisk (Platax pinnatus) vid en städstation i Tatawa

Orange och vita mjuka koraller och blå sjöstjärna, North Tatawa

Med gott om revfisk, den udda höknäbben som betade på revet och möjligheter till vidvinkelfoton mot solen var den stimulerande miljön en förtrollning.

Häftad och magi

Precis som Galapagos har Komodo ett namn insvept i en aura av vördnad och magi. Komodo National Park (KNP) kan dock bli ett offer för berömmelse som så småningom kan leda till dess undergång.

Renare räkor på bubbelkorall

På mina sista dyk på Castle Rock och Crystal Rock i norr, blev jag chockad av närvaron av 15 dykbåtar på plats, vilket ledde till en skara dykare under vatten. Inte vad du skulle definiera som en autentisk orörd upplevelse.

I slutet av 1990-talet besökte 30,000 36,000 människor Komodo nationalpark. Detta steg till 2009 2015 95,410, 2018 var 176,000 XNUMX och XNUMX XNUMX XNUMX, med enorma prognoser för åren som följer.

Traditionell Manggarai by, Belaraghi

Barn i byn Gelakoko

Situationen höll på att komma ur kontroll och flera dykoperatörer i Labuan Bajo, inklusive Flores Diving Centre, höjde sina röster i ogillande. Med tanke på de höga avgifter som tas ut av besökare och dykare, var KNP-ledningen ganska oansvarig?

IUCN 2017 World Heritage Conservation Outlook Assessment för KNP hade fördömt kränkande och illegala fiskemetoder och oreglerade ökningar av antalet turister. Allvarliga hot kom också från den mänskliga befolkningen när det gäller föroreningar och skräp, och KNP:s lista över världsarv blev ett "betydande problem".

Goby på hydroid stam

Dykare som kopplar av på ytan i slutet av ett dyk

Fiskare respekterade inte förbudszonerna och hajarna växte; Parkvakter verkställde inte eller sanktionerade inte gärningsmän på ett effektivt sätt, dykbåtsturer ökade exponentiellt – allt detta krävde reglering av båttillträde till dykplatser.

Förtöjningsanläggningar behövde implementeras för att undvika ankarskador på korallreven. Zonindelning krävdes där specifika aktiviteter var tillåtna eller förbjudna.

Sedan kom Covid-pandemin och 2022 hade turismen sjunkit tillbaka till cirka 50,000 2023 per år. År 300,488 välkomnade parken 2019 2024 besökare, en betydande ökning från föregående år. Medan besökarna på Labuan Bajo fyrdubblades mellan XNUMX-XNUMX, förutspås de nå en miljon i år.

Öarna Labuan Bajo

En tidigare studie visade att antalet besökare till Komodo årligen bör begränsas till maximalt 219,000 XNUMX på grund av inverkan av stora folkmassor på komodovaranarnas beteende. Myndigheter har länge sökt sätt att begränsa antalet genom att höja parkavgifterna.

Följaktligen planerar parkens ledning, BTNK, nu att stänga den vissa dagar i veckan för att återskapa ekosystemet och omdirigera turister till andra attraktioner i regionen. Denna policy förväntas implementeras från 2025. Invånarna på ön Komodo är emot planen, eftersom deras inkomst och försörjning beror på turism.

Den dagliga entréavgiften till Padar Island är för närvarande 150,000 7.40 rupiah (250,000 GBP) på vardagar och 12.40 2024 rupiah (400,000 GBP) på helgerna. För personer som åker på kryssning uppdaterades inträdesavgiften till KNP i april 700,000 till 34.70 XNUMX rupiah för medborgare och XNUMX XNUMX rupiah (£XNUMX) för utlänningar.

Panoramautsikt, ön Padar

Muck-dykning

Ingen resa till Flores skulle vara komplett utan dykning i Maumere, på östra sidan av ön. Maumere förstördes dramatiskt 1992 av en jordbävning på 6.8 med dess epicentrum i Floreshavet, följt av en förödande tsunami som dödade 2500 människor.

På väg ut för att dyka i Maumere

Signal gobies, Signigobius biocellatus

Kelimutu kratersjöar, Moni, centrala Flores

Korallreven fick följdskador och även om det har skett en viss förnyelse sedan dess kan området inte matcha dykningen i Komodo nationalpark.

Med det sagt bör man överväga den mycket bra muck-dykning som erbjuds. Den blandar både koraller och fläckar av vulkanisk sand, fin silt och till och med sjögräsbäddar, som bland annat är värd för sjöhästen Flores.

Nudibranch möten var förtjusande och inkluderade arter som: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui med blå cerata och orange spetsar, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum och flera Phyllodesmium arter inklusive P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nakensnäcka

Den häpnadsväckande höjdpunkten av dem alla för mig var den gigantiska Niamira alleni ex-Ceratosma sp nakensnäcka, en mycket sällsynt iakttagelse och min första någonsin! Pärlvitt, den är täckt av knoppar och visar ett fantastiskt kors av bihang på ryggen, med de pärlfärgade silvriga gälarna som en blomma i mitten.

Ännu mer slående var den sondliknande bihangsförlängningen som reste sig högt från toppen av huvudet, även den täckt av knoppar. En hisnande varelse som fick mig att flämta som om jag hade en hallucinogen syn...

Den mycket sällsynta jättenakensnäckan Niamira alleni

Varför är komodo-drakar så stora? Komodo drakar Komodo-drakens gigantiska storlek förklaras av att den är en "relikbefolkning" av stora varanidödlor som en gång levde över Indonesien och Australien under Pleistocene eran. Fossiler som hittades i Australien daterades till 3.8 miljoner år gamla. För 900,000 XNUMX år sedan på Flores Island matades komodo-drakar med dvärgelefanter (Stegodon sondaari). Idag är deras mat mestadels Timor-hjort, även om de också äter kadaver, ryggradslösa djur, fåglar och till och med fisk. En gång trodde man att deras giftbett berodde på potenta bakterier i munnen, men det visar sig nu att det finns giftkörtlar i underkäken som utsöndrar flera giftiga proteiner och ett antikoagulant bland annat. Detta inducerar sänkt blodtryck, muskelförlamning och medvetslöshet. Drakarna dödar genom att använda sin tand för att orsaka chock och trauma. Överraskande nog har de bra munhygien. Efter matning tillbringar de upp till 15 minuter med att slicka läpparna och gnugga huvudet i löven. Parning sker mellan maj och augusti och ägg läggs i september. Hanar slåss om honor. Drakar kan vara monogama och bilda "parbindningar", ett sällsynt beteende för ödlor. Sextio procent av äggen deponeras i boet av den orangefotade megapoden, 20 % på marknivå och 20 % i kuperade områden. De lägger kopplingar på upp till 20 ägg i genomsnitt, med en inkubationstid på 7-8 månader. Nykläckta drakar bryter ägget med en äggtand. Sårbara vid födseln mäter de 46 cm och söker skydd i träden under de första åren av existensen för att undvika predation av kannibalistiska vuxna. Det tar 8-9 år för en drake att mogna, och den kan leva i upp till 30 år. Timorhjortar är drakarnas främsta byte Ett fantastiskt fenomen observerades på Chester Zoo i England 2005. En hona i fångenskap vid namn Flora, som inte hade haft kontakt med en hane på mer än två år, hade 11 ägg. Sju kläcktes och alla var män. Forskare antog först att Flora kan ha lagrat spermier från ett tidigare möte med en man, men detta visade sig vara felaktigt. Det var det första exemplet på partenogenes i komodo-drakar. Ett andra fall observerades vid Sedgwick County Zoo i Kansas 2008 när två obefruktade ägg också gav hanar. Denna reproduktiva anpassning tillåter en hona i isolering – det vill säga en ö-nisch – att producera manliga avkommor genom partenogenes, och para sig med dem för att säkerställa en sexuellt reproducerande population av både manliga och kvinnliga avkommor. Tjugofyra attacker på människor rapporterades mellan 1974 och 2012. 2008 attackerades en grupp på fem dykare som strandade på stranden på Rinca Island av komodo-drakar. De hämtades två dagar senare av en indonesisk räddningsbåt. Solnedgång på Komodo nationalpark, sett från Labuan Bajo 2009 blev en nationalparksguide stationerad på Rinca överfallen i bakhåll och mördes av en drake som hade gömt sig under hans skrivbord. I maj 2017 överlevde en 50-årig singaporeansk turist som gick ensam på ön Komodo trots alla råd en attack men för ett svårt skadat ben. Under 2015 bedömdes den minskande populationen av drakar vara 3,014 1975 individer. Komodovaranen hade dött ut på Padar Island 1980. En sårbar art på IUCN-listan, komodovaranen har varit officiellt skyddad sedan XNUMX.

