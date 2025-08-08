Dykning i Biaks gömda grottor

Långt utanför allfarvägarna, som han ofta tenderar att vara, letar dykaren och upptäcktsresanden PIERRE CONSTANT upp grottplatser på en ö i Västpapua där japanska styrkor en gång grävde sig ner i underjordiska nätverk under andra världskriget.

Huvudön i Biak-arkipelagen ligger i Cenderawasih-bukten, nära den norra kusten av den indonesiska provinsen Västpapua. Medan 90 % av Papuas fastland är kristet, är 50 % av Biak muslimer, även om de ursprungligen var animistiska, eftersom Biak Numfor-kulturen är en melanesisk sådan.

Ön siktades först av den portugisiska navigatören Jorge de Meneses år 1526, och den spanske navigatören Álvaro de Saavedra seglade förbi två år senare.

Under andra världskriget var Biak ett fäste för den kejserliga japanska armén. Mot slutet av kriget gömde sig 11,000 95 IJN-trupper i dess djungelgrottor med rikligt med ammunition och nio lätta stridsvagnar av typen XNUMX HaGo, i väntan på general McArthurs amerikanska styrkor.

Gua Jepang (den japanska grottan), 5 km från Biak City, var en del av ett system som sträckte sig 3 km mot Parai Beach och erbjöd en tillflyktsort för 3,000 XNUMX japanska soldater. Men efter att ett amerikanskt flygplan hade skjutits ner av en missil som avfyrades därifrån började amerikanerna bomba platsen och massakrerade de som var därinne.

Vid slutet av slaget vid Biak, som varade från USA:s landstigning den 27 maj till den 17 augusti 1944, hade USA lidit 3,000 474 offer och 6,100 döda, medan de japanska styrkorna hade 450 XNUMX döda och XNUMX tillfångatagna. Deras befälhavare, överste Kizume Naoyuki, begick hara kiri.

Japanska viken

Efter en två dagar lång resa från Frankrike via Jakarta landar mitt plan i Biak klockan 5.30. Jag är jetlaggad och det kommer att ta två dagar att återhämta mig.

Jag styr mot Gua Jepang (Japanska bukten) på en motorcykel som tillhör Jake, Asana Biak Hotels receptionist. Täckt av grön mossa leder en cementerad stig till en trappa som försvinner under jorden i en sicksackslinga.

Slukhål vid Gua Jepang

Valvport till grottan

Ingången till valvet är ganska blöt och liknar en katedral, med vatten som droppar från taket. Den enorma kammaren avslöjar en utgång till höger och en annan gigantisk till vänster. Trasiga flaskor ligger överallt.

Jag upptäcker ett gyllenbrunt ben inbäddat i grottgolvet. En imponerande ridå av vinrankor och rötter löper ner längs väggen till vänster, som mynnar ut i ett stort slukhål. Platsen är stämningsfull.

Smala pandanusträd med sina kronor av långa taggiga blad står upprätt mitt i slukhålet och ger en touch av Jurassic Park till denna kusliga miljö. Gamla rostiga japanska tunnor kan hittas vid foten av de hängande lianerna.

Leden slingrar sig runt hålets insida och klättrar långsamt upp till en höjd med utsikt över hålets kärna. Plötsligt pekar Jake ut en kopparbrun orm, ungefär 1 meter lång, som vilar orörlig rakt framför mig.Mangabasio!”, varnar han och tar ett steg tillbaka. ”Giftigt!”

Giftig Wekanampo-orm

Jag tar några bilder innan ormen med fantastiska faciliteter vågar sig uppför klippsidan. Friluftsmuseet visar upp kulsprutor, granater, granater, bomber, raketer, en samling japanska vattenflaskor, hjälmar, flaskor och till och med gamla fyrhjulsdrivna bilar och en propeller.

Japanska granatkastare och raketer från andra världskriget

Det är marknadsdag i Bosnik, platsen för den amfibiska landstigningen den 27 maj för USA. Stånden säljer typisk papuansk mat som arekanötter, kassava, sötpotatis och sagokakor, samt rökt bläckfisk och pärlor av rökta snäckor, färsk fisk, papayablad, bönor och bananer.

Alla tuggar arekanötter hela dagen lång och hälsar mig med ett livfullt, rött leende när jag strosar förbi, en främling i ett främmande land: ”Hej, mister!” Bosnik är utgångspunkten för offentliga båtar till de närliggande Padaidoöarna, kända för att erbjuda attraktiva dykplatser.

Utriggerkanoter i Bosnik

Täckt av djungel löper en 40 meter hög kalkstensrygg som en ryggrad längs sydkusten, hela vägen till Tanjung Barari, Biaks östra udde. Det är ett gammalt rev som har utvecklats till en karstmiljö med grottor och underjordiska floder. Jag planerar att utforska det under de närmaste dagarna.

Opiaref-grottan

Fortfarande jetlaggad går jag upp klockan 3 på morgonen. Dykmästaren Yulius dyker upp senare på sin motorcykel och rynkar pannan vid åsynen av min hög med VäskorVi beger oss mot byn Opiaref, bortom Bosnik. Jag har hört talas om en stor grotta med vattenpölar, en lekplats för skolbarnen, och jag ser fram emot lite grottdykning, även om Yulius inte är någon grottdykare.

Dykmästare Yulius tar med sig flaskor och utrustning

För att vara politiskt korrekta besöker vi "stormannen", som inte har några invändningar mot mitt besök. Han är ivrig att veta om jag kommer att upptäcka något.

Bakom grundskolan leder en stig till en gigantisk öppning i kalkstensklippan, stor nog för en tunnelbanetunnel. Gua Serumi (Opiarefgrottan) ser ut som en underjordisk flod. Bortom stenhögen vid ingången är vattenpölarna otroligt klara. Detta är byns sötvattensreservoar.

Gå in i Opiaref-grottan för ett dyk

Jag tar på mig min utrustning på en hal klippa täckt av fladdermusguano och hoppar i.

Den första pölen är 2-3 m djup, men jag hittar en passage till höger under stenen som leder ner i en smal tunnel. Några fiskar kommer för att möta mig – de är skiffergrå med dubbel ryggben. FIN, ogenomskinliga koboltblå ögon och en utskjutande underkäke. Stora, nyfikna räkor med långa blå tänger lockas av ficklampans strålkastare.

Huvudtunneln i Opiaref-grottan

En sötvattensmedlem av familjen Eleotridae simmar över en slamig botten i Opiaref

En apaflodräka (Macrobrachium lar)

Jag går fram till den andra dammen. Huvudtunneln, som lätt är 10 meter hög, slutar med en klippvägg, cirka 60 meter från ingången. När jag klättrar över klipporna mitt i grottan märker jag att djupet ökar på andra sidan. En annan passage öppnar sig till höger, smalare och slingrande.

Med bergväggen fortfarande framför mig lägger jag märke till den skarpa kontrasten mellan den vita kalkstenen och en del påfallande mörkbrun sedimentär bergart. En vertikal, ovalformad, smal korridor öppnar sig till vänster och leder till en sidokammare, avlång och parallell med huvudtunneln.

Korridor som leder till en sidokammare

Botten är täckt av mycket flyktig, fin silt som en FIN-spark kan störa på en sekund. Den utmärkta sikten är ett plus. Gua Serumi är liten och har ett maximalt djup på strax under 9m.

Dykaren Chris kommer ut ur den smala tunneln ner i den andra poolen vid Opiaref

Yulius presenterar mig för Salmon, en skäggig, jovialisk papuansk bonde. Han är också dykare och känner till en sötvattensjö nära Samares Beach på norra kusten: ”Nu kör vi!”

Vägen slingrar sig ett tag, sedan övergår den i en grusväg som regnet har skapat raviner i. Det är ett bergigt område med tät djungel och stora träd.

Vi lämnar bilen bakom oss och fortsätter uppför till fots, sedan brant utför i 45 minuter. Det hemska ljudet av motorsågar bekräftar att skogsavverkning pågår i området och tystar de glada skriken från gultofskakaduor, eklektuspapegojor och svarthättade lorier.

Pantai Samares är en öde strand vid Stilla havet. En stig klättrar upp i djungeln mellan stora rotträd och nipapalmer. Opsnundi (Hoppande Mannen) sjön dyker upp i en glänta, en magisk, turkos vattenpöl. Stora stockar har fallit ner i den, men vattnet är gin-klart och det är en visuell förtrollning.

Opsnundi, en turkos sjö i eftermiddagssolen

Mina känselkänslor säger mig att det finns ett hål i mitten, men jag vet inte säkert förrän jag vågar mig under ytan.

Air Biru-grottan

Air Biru-grottans ingång, Anggraidi

I byn Anggraidi undersöker vi grottan Air Biru. Den stora öppningen ser ut som en gigantisk mynning med huggtänder – utbuktande, rundade stalaktiter. Det är en klarvattenpöl. En stor fisk granskar mig under mitt 15 minuter långa dyk, men jag hittar inga ledtrådar.

Sett under vattnet uppmuntrar de stora stalaktiterna kreativitet fotografiJag finner den mörkgrå fisken med sin gulkantade fenor i ett hörn – det är samma art som i Opiaref, fast den här är 25 cm lång. En ål kommer ut ur mörkret och in i ljuset, bara för att försvinna i ett ögonblick.

Snermus och Snermasjöarna

En asfaltsväg förbinder Biak City med Korem på norra kusten. Tre sötvattensjöar ger en illusion av slukhål, men deras äppelgröna färg tar bort allt hopp.

Snermus och Snermas sjöar erbjuder hyfsade simbassänger för de lokala barnen med sina flytande flottar och stockar, men under vattnet är sikten knappt 50 cm och det maximala djupet 12 m till slammet. En besvikelse.

Inbäddad i en U-formad vik var Korem Beach platsen för en förödande tsunamin år 1996. Tanjung Saruri, på norra kusten, är en udde med upphöjda korallterrasser. Det är en mycket fotogenisk hylla, med vattenpölar vid lågvatten.

Upphöjda korallterrasser vid Tanjung Saruri

Längre västerut ligger byn Warsa, och bortom den ligger bron som utgör porten till ön Supiori, som är mer bergig än Biak. Där delar sig vägen mellan norr och söder och leder hela vägen till Korido.

Cirka 45 minuter söder om bron ligger den intressanta Mankruro-grottan, som också användes av japanska soldater.

Mankruro-grottan, Supioriön

Opsnundi-sjön

Med ett utbrott av mod återvänder jag till Opsnundi med all min utrustning. Salmon frivilligt bär tanken: ”Inga problem, papuaner är starka män!”. Jag har tillräckligt att bära med mig ryggsäck, växeln i ett nät väska och kameran på armlängds avstånd.

Lax före dyket vid Opsnundi-sjön

Undervattensstockar vid Opsnundi

Fisk i Opsnundi

En Eleotris eller taggig kindsovande med gröna ögon

Trots bristen på solsken visar sig dyket vara en spännande upplevelse. I det blå vattnet förundras jag över virrvarret av stockar täckta av mossa och hängande alger, och fiskar som aldrig sett en dykare förut.

Med ett maximalt djup på 13 m hittar jag också en liten kalkstensgrotta, men när jag är klar med det 52 minuter långa dyket huttrar jag.

Simpsons grotta

En intressant plats ligger i byn Ruar, där en bäck rinner ut ur en grotta i klippsidan. Jag sticker in näsan och, efter att ha gått 10 meter i den underjordiska tunneln, upptäcker att vattnet rinner ut i en djup vertikal grop med vass kalksten runtomkring.

Jag dyker ner med min ficklampa och en stark lina fäst vid en sten ovanför hålet. På 3.5 meters djup är korridoren plan men jag möter en återvändsgränd, utan någonstans för mig att tränga mig igenom.

Simpson, "stormannen", tror att jag kommer att vara ivrig att se några japanska grottor i djungeln bakom Ruar-byn. Han tittar tvivlande på mina flip-flops men säger lugnande: "Det är bara 200 meter bort!"

Det visar sig vara en brant uppförsbacke, halt genom djungeln och en timme dit och tillbaka. Vi når grottans gapande käft, vid foten av en brant klunga av stenblock, men det finns ingen väg in dit med flip-flops.

Följande söndagsmorgon, klädd i vit skjorta och svart slips, är Simpsons redo för kyrkan. ”Jag är tillbaka om en timme”, säger han. Jag sover djupt på en stol på hans balkong när han kommer tillbaka – fem och en halv timme senare.

Tillbaka på plats. Simpson hugger snabbt ner ett par smala, raka träd och förvandlar dem till en stege som gör att vi kan ta oss fram till grottöppningen.

Simpson går in i grottan i Ruar-djungeln med hjälp av en snabbt konstruerad stege.

Magnifika stalaktiter och stalagmiter i Simpsons grotta

Grottan är enorm, med gömda kammare, stalaktiter, sjalar (kalcitkristallformationer), enorma kolonner och tunna pelare.

Golvet är täckt med trasiga flaskor, rostiga burkar och fyrkantiga kexburkar. Jag kan knappt föreställa mig de fruktansvärda förhållanden som dessa japanska soldater levde under i mörkret, som råttor. Det måste ha varit miserabelt och mentalt deprimerande.

Massiva pelare

Några rester av en gas masks runda glasögon ligger på marken utanför ingången. Jag döper platsen till Simpsons grotta.

Lima Kamar

Gömt nerför backen på vänster sida av vägen ligger ett enkelt japanskt minnesmärke med en gammal träpelare huggen med Kanji-inskriptioner. I närheten ligger Lima Kamar, en underjordisk grotta med fem kammare. ”Det brukade vara ett japanskt sjukhus under kriget”, förklarar Simpson.

Japanska lämningar i Lima Kamar-grottan, Ruar

Det är ett kluster av små kammare sammanlänkade av smala gångar, med medicinflaskor och tomflaskor utspridda i ett hörn. Detta råtthål ger en kuslig dimension åt fasorna från ett svunnet förflutet.

Owiön

En kväll möter jag bupatin Yusuf Melianus Maryen, som var den politiska ledaren för Biak-regentskapet i mer än 10 år. Han är en varm och vänlig man som hälsar mig hjärtligt med en traditionell keramisk tallrik med en föreställning av paradisfågeln Cenderawasih.

Jag förklarar mitt arbetes natur och Bupati erbjuder sig att ta mig till Owi Island med sin båt. Salmon har avslöjat att det finns grottor som innehåller "blått vatten" där.

Dykning i Biaks gömda värld av grottor 32

Överfarten på platt hav tar en halvtimme. Owiöns vita sandstrand kantas av vajande kokospalmer; ett barn paddlar sin utgrävda kanot.

Barn i en utriggerkanot, Owi Island

En katolsk kyrka visar en skylt med inskriptionen Rarama beeby: ”Varsågod.” Vi avlägger ett rituellt besök hos ”bigman” Pete Demaras, en vitskäggig karl med en röd ring av arekanötsaft runt hakan.

Owi Islands "storman" Pete Demaras

Vi klättrar upp på toppen av en ås och en ny grotta öppnar sig nerför en hal sluttning. ”Detta är Funfundei, som betyder 'Må bra'... Under kriget kom de amerikanska soldaterna hit för att hämta vatten”. Det hade funnits ett amerikanskt flygfält på ön.

Jag tänder pannlampan och smyger in. Jag måste vara akrobatisk genom de smala gångarna med stalaktiter ovanför mig. Jag stöter på en klarvattendamm och tänker: Den här ska jag kolla in! Snart förundras jag över två utsökta undervattenskamrar med stalaktiter, stalagmiter, sjalar och sugrör (rörformade stalaktiter).

Stalaktiter i huvudkammaren i Feelgood-grottan

Stalaktiter och stalagmiter på djupet i Feelgood-grottan

Fossil av ett Trochus-skal

Jag hittar också några fossil. Det finns en kamskal med fem fingrar, några Trochus-turbanskal och musslor. Det maximala djupet är 5.5 m och det är bara ett 20-minuters dyk, vilket inte tillåter utforskning av några ytterligare passager. Feelgood-grottan, som bildades ovan vattenytan, översvämmades senare av regnvatten som sipprade genom taket.

Innan Salmon lämnar ön räknar han med att jag borde vara intresserad av några flygplansvrak. ”Inte långt!” lovar han. Den 25 minuter långa promenaden genom en kokosnötslund in i bushen på Owi Island leder till en igenvuxen asfalterad motorväg – det amerikanska flygfältet.

Jag torkar svetten från pannan med handryggen. ”Hur är det med vraken?” frågar jag, fortfarande sugen på det äkta.

"Flygplanen? Åh ... de är redan borta!"