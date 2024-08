Skattskepp: Colombia talar om spik, inte guld

Den colombianska regeringen har utfärdat ett nytt uttalande om sin mycket efterlängtade utforskning av djupet över 600 m. San Jose, det spanska skattskeppet som tros ha fraktat den mest värdefulla lasten som någonsin skickats från den nya världen till den gamla.

Den säger att en nyligen genomförd expedition har "avslöjat en karta över arkeologiska bevis som aldrig setts tidigare, vilket avsevärt utökar det som var känt fram till nu", även om dess tillkännagivande verkar bana väg för vad som kan bli en utdragen operation.

Utan att nämna det förlorade guldet och smaragderna som har gjort skeppsvraket till föremål för århundraden av spekulationer, koncentreras uttalandet på de arkeologiska utmaningarna med att fastställa hur skeppet kom att sjunka.

Smakämnen San Jose var flaggskeppet för den spanska Tierra Firme-flottan som den 8 juni 1708 drabbade samman med en engelsk skvadron utanför Colombias karibiska kust i slaget vid Barú. På den tiden ansågs det bära omkring 11 miljoner guldmynt, 116 silverkistor fulla av smaragder, sju miljoner pesos och smycken.

Den brittiska kaparexpeditionen engagerar sig i San Jose, målad av Samuel Scott (National Maritime Museum)

Fartygets förlisning krossade kommodor Charles Wagers förhoppningar om att fånga galjonen och dess rikedomar. Väl hemma ställdes de engelska befälhavarna inför rätta för att de tillåtit sin förlust, medan spanska överlevande från striden ifrågasattes lika noga om hur en sådan värdefull last försvann.

I dokument arkiverade i Storbritannien och Spanien insisterade engelsmännen på att San Jose sjönk efter en intern explosion, vilket skulle befria dem från skulden för dess förlust, medan mindre tydliga spanska vittnesmål visade att engelsk artillerield sannolikt skulle ha sänkt flaggskeppet.

Efter år av internationell rättslig gräl över ägande, som tidigare rapporterats om Divernet, och även rykten om att den colombianska regeringen hade misslagt vrakets koordinater, den vetenskapliga expeditionen kallad "Towards the Heart of the Heart San Jose Galleon” rapporteras nu ha kommit igång under loppet av en vecka i slutet av maj.

Undersökningen leddes av kulturministeriet (Minculturas), Colombian Institute of Anthropology & History (ICANH), den colombianska flottan och General Maritime Directorate (DIMAR).

Den täckte en yta på 461,300 40 kvm runt huvuddelen av galjonens skrov, vilket motsvarar mer än XNUMX professionella fotbollsplaner. Inga detaljer lämnades om vilken typ av undervattensfarkoster som används.

"Medan koncentrationer av arkeologiska lämningar hade upptäckts i området för skeppsvraket 2022, gjorde den senaste utforskningen det möjligt att karakterisera dessa ansamlingar mer i detalj och upptäcka nya isolerade element," rapporterade generaldirektören för sjöfartsfrågor viceamiral John Fabio Giraldo Gallo.

Bland fynden han nämner är ett ankare, strukturella delar av skeppet inklusive ringar och en eventuell spik, samt vardagsföremål som kannor, glasflaskor och en bassäng.

Guldmynt på San Josés vrakplats, från en tidigare expedition (Minculturas)

"Upptäckten av nya koncentrationer av arkeologiskt material i vraket av San Jose galleon avslöjar komplexiteten i att analysera denna historiska händelse sedan dess förlisning, säger Gallo. – Alla delar av fartyget studeras, från aktern till de minsta detaljerna.

"Varje ny upptäckt öppnar forskningsscenarier som gör det möjligt att formulera mer exakta hypoteser om dess förlisning."

Livet ombord

"Vi tror att det finns en möjlighet att hitta nya lämningar som utökar den information vi hittills hade erhållit 2022", säger ICANH-chefen Alhena Caicedo.

"Detta skulle vara mycket relevant för att identifiera viktiga aspekter av vad som fanns inne i galjonen och skulle avslöja grundläggande aspekter om livet ombord, hur besättningen var arrangerad, vilken typ av artefakter som användes på fartyget och hur gods togs från en plats till en annan.

"Informationen kan vara mycket varierande och alla dessa fynd kommer att ge oss ovärderlig kunskap när det gäller teknik, arkitektur och användning av de föremål som för närvarande finns på havets botten."

Bortsett från arkeologiska framsteg, sades expeditionen också ha avslöjat ett "dynamiskt ekosystem" etablerat runt vraket som hade lockat till sig arter inklusive en haj utan ryggfena och en djuphavssvärdfisk.

"Baserat på de nya observationerna i år kommer vi att fatta beslut om hur vi ska fortsätta uppdraget 2025 och 2026", säger kulturminister Juan David Correa. "I oktober kommer vi att tillkännage nästa steg 2025 på denna resa till hjärtat av San Jose galeon."

