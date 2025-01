OBE för den djupa skeppsvraksjägaren Mearns

Den angloamerikanska skeppsvrakjägaren David Mearns har utnämnts till Officer of the British Empire (OBE) i King's New Year Honours List, för sina tjänster för lokaliseringen och återvinningen av historiska skeppsvrak.

Den 66-årige djuphavsexpeditionsledaren, oceanografen och chartrade marinforskaren har lokaliserat 29 stora vrak under en karriär som sträcker sig över 35 år.

Nu är han en av världens mest erfarna djupvrakjägare, han hävdar en total framgång på 90 % – och har även tagit fem Guinness World Records, inklusive ett för att lokalisera det djupaste skeppsvraket som någonsin hittats, Rio Grande på 5,762 XNUMX m.

Mearns fynd av vrak började 1990 när han spårade lastfartyget Lucona, som hade sänkts av en tidsbomb som dödade dess besättning.

Efterföljande betydande upptäckter inkluderar bulkfartyget Derbyshire, den största sjöfartsförlusten i brittisk sjöfartshistoria; stridskryssaren HMS från andra världskriget Huvtröja, sänkt av Bismarck; HSK skarv, sjunkit efter att ha sjunkit HMAS Sydney; Australiska sjukhusfartyget AHS Centaur, illegalt sänkt av en japansk ubåt; och det tidigaste koloniala skeppsvraket som någonsin hittats och grävts ut av arkeologer, Smaragd från Vasco da Gamas 1502/3-flotta.

Mearns var också en del av teamet som lokaliserade det japanska slagskeppet Musashi, och ledde 2019 den privatfinansierade sökningen som lokaliserade Piper Malibu-flygplanet med fotbollsspelaren Emiliano Sala, som hade försvunnit över Engelska kanalen.

Quest for Quest

Den senaste utmärkelsen kommer strax efter Mearns roll som sökchef på expeditionen för att hitta Sir Ernest Shackletons Sökande, belägen 390 m djupt i Labradorhavet i juni 2024. Shackleton hade dött när han var ombord på fartyget 1922.

"David Mearns exemplifierar andan av utforskning och upptäckt," sa John Geiger, som ledde expeditionen. "Hans viktiga roll i att lokalisera Quest understryker hans oöverträffade expertis inom djuphavsutforskning och hans engagemang för att avslöja berättelser som förbinder oss med vårt förflutna. Detta erkännande är välförtjänt.

Quest anländer till London (RCGS)

"OBE är en passande hyllning till en karriär som definieras av nyfikenhet, mod, ära och en obeveklig drivkraft att avslöja djupets hemligheter."

Mearns är medlem i Royal Geographical Society och Explorers Club. Han har mottagit många utmärkelser tidigare, inklusive en hedersmedalj av Order of Australia 2010 och Explorers Clubs Lowell Thomas-medalj 2019. Han utsågs till hedersstipendiat i Royal Canadian Geographical Society i juni förra året och fick dess Quest och Joseph -Elzéar Bernier-medaljer.

Han har skrivit tre böcker, inklusive sin självbiografi Skeppsbrottsjägaren, som vann Mountbatten Award för bästa bok 2018.

Windrush ambition

Mearns har för närvarande planer på att återvinna ett 1.5-tons ankare från HMT Empire Windrush, som sjönk utanför Algeriet sex år efter ankomsten till Essex 1948, när den hade transporterat den första generationen karibiska migranter för att bosätta sig i Storbritannien.

Windrush Anchor Foundation har inrättats för att föra ankaret tillbaka till Storbritannien för att visas permanent.

"Jag har själv sett hur viktigt ett fysiskt föremål är, som HMS-klockan Huvtröja, kan vara att koppla människor till minnet av ett fartyg och hennes besättning, säger Mearns. "Jag tvivlar inte på det Windrush's ankare kommer att bli en liknande "peksten" för Windrush Generation och den bredare allmänheten."

