Erebus skeppsvrakets kapten kannibaliseras av besättningen

Skelettresterna av kaptenen på Sir John Franklins dödsdömda skepp HMS Erebus har identifierats positivt – och hans ben backar upp påståenden om att andra överlevande från den isbundna expeditionsflottan från 1845 hade tillgripit kannibalism i sin desperation att överleva.

Den brittiske upptäcktsresanden Franklin hade gett sig ut för att korsa de sista onavigerade delarna av nordvästpassagen som förbinder Atlanten med Stilla havet, men hans fartyg Erebus och Terror hade fångats i arktisk is nära King William Island, Nunavut.

Kanadensiska arkeologer upptäckte vraket av Erebus på 11 m djup 2014, medan HMS Terror hittades vid 24m två år senare. Storbritannien skänkte vraken till Kanada 2018 och arkeologiska dykare ledda av Parker Kanada fortsätta att utforska platserna säsongsvis, som rapporterats om Divernet (se nedan)

Kapten James Fitzjames kvarlevor identifierades av forskare från University of Waterloo och Lakehead University i Ontario. De lyckades matcha DNA från hans ben med DNA från en levande ättling.

Karta som visar var Fitzjames kvarlevor hittades (University of Waterloo)

Fitzjames, som var 35 när han dog, hade gått med i Royal Navy vid 12 och blev en krigshjälte och upptäcktsresande. Befallande Erebus och ansvarig för vetenskaplig forskning om magnetism på expeditionen, var han omedveten om att amiralitetet officiellt hade befordrat honom till kaptensgrad under hans sista resa.

HMS Erebus & HMS Terror, målad av John Wilson Carmichael 1847 (National Maritime Museum)

När Franklin dog 1847 blev Fitzjames andrebefälhavare efter kapten Francis Crozier, befälhavare för HMS Terror. Tillsammans ledde de två männen de 105 skeppsbrottsöverlevande över land i ett fåfängt försök att nå säkerhet.

europeiska känslor

1861 hittade inuiterna mänskliga kvarlevor tillsammans med en fartygsbåt – och chockade viktorianska känslor genom att hävda att de överlevande hade tillgripit att äta varandra.

Detta bekräftades först 1997, när skärmärken som hittades på nästan en fjärdedel av 450 ben på 'NgLj-2'-platsen visade att minst fyra av de 13 män som hade dött där hade tillhandahållit en måltid åt andra.

Fitzjames är bara den andra individen som har identifierats positivt på platsen, efter Erebus ingenjör John Gregory 2021. "Vi arbetade med ett prov av god kvalitet som gjorde att vi kunde generera en Y-kromosomprofil, och vi hade turen att få en matchning", säger Stephen Fratpietro från Lakeheads Paleo-DNA-labb.

3D-skanning av Fitzjames underkäke, som visar intryck av skärmärken som överensstämmer med kannibalism (University of Waterloo)

Kaptenens underkäke eller underkäke uppvisade flera skärmärken. "Detta visar att han avled åtminstone några av de andra sjömän som omkom, och att varken rang eller status var den styrande principen under expeditionens sista desperata dagar när de strävade efter att rädda sig själva", säger Dr Douglas Stenton, adjungerad professor i antropologi vid University of Waterloo.

"Det visar nivån av desperation som Franklins sjömän måste ha känt för att göra något de skulle ha ansett som avskyvärt," kommenterade Waterloo-antropologiprofessorn Dr Robert Park. Resterna av Fitzjames och de som dog tillsammans med honom vilar nu i ett minnesröse på platsen, markerat med en minnestavla.

Dr Douglas Stenton bredvid minnestavlan (University of Waterloo)

Stenton uppmuntrar andra ättlingar till Franklins expeditionsbesättningsmedlemmar att ta kontakt i hopp om att kunna identifiera ytterligare individer. Teamets senaste studie, finansierad av Nunavuts regering och University of Waterloo, har just publicerats i Journal of Archaeological Science.

