Dykarens soloutflykt ledde till vrakfynd från Cornwall

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, en ivrig dykare och undervattensfotograf, hade dykt utanför Portreath, bara cirka fyra mil från hennes hem nära Camborne. Hennes dyk avslöjade först ett ankare, och efterföljande razzior har avslöjat allt mer av vraket, som hon var ivrig att identifiera.

Hon stötte på ett fotografi som visade räddningsoperationen för ett sjunkande fartyg utanför stranden, taget den 25 januari 1895. Detta tydde på att vraket sannolikt var det från ångbåten Escurial.

Edmans säger att hon har dykt vraket vid varje tillfälle sedan hon gjorde upptäckten i ett försök att lära sig mer om det.

Smakämnen Escurial var en järnbyggd skonarriggad skruvångare som hade byggts 1879 av Alex Stephens från Lighthouse, Govan, för Raeburn och Verel från Glasgow. Dagen den sjönk hade den varit på väg från Cardiff med kol på väg till den adriatiska hamnen Fiume, nu Rijeka i Kroatien.

Vädret växlade snabbt, bitande kallt och med stormvindar, men det troddes ha varit en läcka i maskinrummet som fick fartyget att grunda. Bilden visade livbåten FH Harrison, som hade skickats över land från Hayle nästan 50 mil bort, fortfarande på sanden kl Portreath.

Dykarens soloutflykt ledde till vrakfynd 10 i Cornwall

Räddningsmän försökte sätta upp ett system med byxbyxor, men det lyckades inte nå det drabbade fartyget och så småningom var besättningen tvungen att simma för sina liv, och räddarna bildade en mänsklig kedja i havet för att dra ut dem. Endast nio av de 20 männen överlevde.

Men lokalbefolkningen idag verkade omedvetna om skeppsvrakets existens när Edmans frågade om platsen någonsin dykt. "Många sa nej, den är borta eller visste inte var den skulle vara," sa hon Divernet.

Vraket ligger i närheten av Gull Rock på ett djup av 8-9m vid lågvatten och 15m vid högvatten, och kan utsättas för starka strömmar, säger Edmans. Det kan också kräva ett långt ytsim ut från stranden.

"Jag stötte på ankaret först av en ren slump", säger hon. "Jag gjorde ett solodyk eftersom min kompis var sjuk och jag ville inte missa chansen – Portreath förändras dramatiskt inom loppet av en dag."

"Förvånad – och nervös"

Om att hitta vraket säger Edmans: "Jag var helt chockad – och nervös. Jag har alltid den här känslan av förlust, eftersom folk dog på det. Jag tycker om att tro att fiskarna är själarna som lever på.

”Vraket täckte mycket av havsbotten. Jag tog några bilder och en video, sedan dök jag långsamt upp till ytan för att se var jag var och få reda på mig. Jag tog mina kompisar efter det för att visa dem, eftersom jag kan lokalisera vraket nu med naturlig navigering.”

Edmans, som är PADI Divemaster, säger: "Jag dyker med vem som helst och har fått ett fantastiskt gäng vänner som gör det vi älskar tillsammans.

”Jag dyker inte ofta solo; Jag använder mest en kompis. Jag har en solokvalifikation men att vara med någon är mycket bättre för mig. Det var bara den dagen – jag missade inte chansen att bli blöt!”

