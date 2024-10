Dykare tar upp skeppsvraket "Atlantis guld" på Sicilien

Arbetet med att resa upp ett forntida grekiskt skeppsvrak känt som Gela II, förknippat med en last av sällsynt 'Atlantis'-metall, är på väg att slutföras under överinseende av Siciliens Superintendency of the Sea.

Det exceptionellt välbevarade fartyget från 5-talet f.Kr., cirka 15 m långt och 5 m brett, hittades av dykare på ett djup av 6 m 1988, nära hamnen Gela på södra Tyrrenska kusten.

Utgrävning av det antika grekiska skeppets timmer (Superintendency of the Sea)

Timret täckte ett brett område (Superintendency of the Sea)

Handelsfartyget, som grävdes ut första gången 1995, var anmärkningsvärt inte bara för sitt bevarandetillstånd utan för att det innehöll en last av en sällsynt metallegering känd som orichalcum eller ”bergkoppar”.

Ta med virket på båten (Superintendency of the Sea)

Timret togs för konservering och återmontering (Superintendency of the Sea)

Orichalcum nämns i antika texter av författare inklusive Platon, beskriven som näst efter guld i värde och en gång utvunnen i Atlantis för att klä byggnaderna i den mytiska staden. Referenserna ansågs hänvisa till ren koppar eller en legering som brons eller mässing.

Åttiosex av de sällsynta orichalcum-göten återfanns från Gela II-platsen 2015 och 2017. Tidigare har även amforor och annan keramik, metallföremål och militärhjälmar i korintisk stil hämtats.

'Atlantis guld': Orichalcum-göt på Gelas arkeologiska museum (Emanuele Riela)

Korintiska hjälmar (Arkeologiska museet i Gela)

Arkeologiska utgrävningar började i juli för att avslöja och återställa alla båtens timmer och alla andra kvarvarande artefakter, med arbetet utfört av dykare från undervattensverksspecialister Atlantis Palermo di Monreale under Superintendents tillsyn.

Nu är båtrestaureringsprocessen på väg att påbörjas i lokalerna i den arkeologiska parken Bosco Littorio, som innehåller lämningarna av det antika Gela från mellan 8- och 5-talen f.Kr.

Hela projektet på 900,000 753,000 euro (XNUMX XNUMX pund), som betalats genom EU:s Sammanhållningsfond, förväntas ta nio månader, varefter fartyget kommer att visas på Gelas arkeologiska museum, där föremål som t.ex orichalcum göt och hjälmar finns redan utställda och där Gela I skeppsvraket först avslöjades för allmänheten.

Även på Divernet: Undervattens "badkar" visar sig vara en gammal häst, Delfinankare lyfts på Sicilien, Djupt vrak utanför Sicilien ger burkar, Forntida krigsskeppsbaggar upptäcktes, Dyk avslöjar gamla vinhandlare