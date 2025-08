Dykare hittar spansk kapare från 1700-talet bland fyra skeppsvrak

”Sikten är genomgående ganska låg i Cape Fear-floden”, säger Cory van Hees, doktorand i maritima studier vid University of East Carolina (ECU), som tillsammans med dykkompisen Evan Olinger hade försökt mäta bredden på en kaj från 18-talet.

”Evan försökte hitta den norra delen av kajen men hade blivit desorienterad på grund av förhållandena. Vi bytte roller, och samma sak hände mig när jag försökte.”

”Medan jag var vilse stötte jag på flera träramar som knappt stack upp ur lerdynan, med spår av plankor knappt synliga på ytan. Jag förstod inte vad jag tittade på i det ögonblicket, men jag visste att jag borde berätta träkonstruktionen för fakulteten.”

Senare samma dag kunde Dr Jason Raupp bekräfta att det van Hees hade sett var en del av ett skeppsvrak, som troligen tros vara den spanska kaparens. La Fortuna från 1748. ”Det var lite överväldigande”, säger van Hees.

Han och Olinger hade tidigare i sommar arbetat med resterna av den koloniala strandpromenaden vid Brunswick Town / Fort Anderson State Historic Site i North Carolina, känd som BTFA.

Brunswick Town, en viktig kolonial hamnstad på 18-talet, brändes ner av brittiska styrkor under det amerikanska frihetskriget och återuppbyggdes aldrig. Under det följande århundradet, under inbördeskriget, hade mycket av den övergivna bosättningen täckts av jordvallar när Fort Anderson byggdes.

Mosaik som visar den "spanska attacken" på Brunswick Town av Claude Howell (Brunswick 1726)

De troliga resterna av La Fortuna var bland fyra skeppsvrak som upptäcktes och registrerades längs BTFA-kusten i somras under fältarbete av forskare och studenter från ECU:s Program i maritima studierMan påbörjade också arbetet med att återvinna en del av det exponerade och följaktligen riskerade fartygsvirket för bevarande.

Den 28 september 1748, mot slutet av Jenkins öra-kriget (känt som Kung Georges krig i Amerika) La Fortuna och ett annat skepp, La Loretta, hade anlänt från Kuba för att attackera Brunswick Town.

En lokal milis hade drivit tillbaka spanjorerna till sina skepp och under reträtten tros en brand ha brutit ut i La Fortunas pulver magasinet, vilket fick skeppet att explodera nära kolonialkajerna. Den brittiska segern var krigets sista strid.

ECU-forskare undersöker föremål som tagits upp till ytan (ECU-programmet i maritima studier)

ledtråd från cypressen

Träprover som samlats in från vraket har identifierats som cypress från södra Kalifornien eller Centralamerika, vilket tyder på att skeppet byggdes under den spanska 18-talet. karibisk kolonier.

La Fortuna var det enda historiskt rapporterade spanska skeppsvraket i området, och vraket ligger nära där en dykare bärgade en kanon från 18-talet för 40 år sedan.

Av de övriga tre vraken tyder preliminära analyser på att ett troligen användes för landåtervinning vid vattnet och ett annat potentiellt är en kolonial plattbåt av en typ som användes för att transportera människor och varor mellan hamnen och närliggande plantager.

Återvunnet virke på stranden (ECU-programmet i maritima studier)

Det fjärde vraket var knappt blottlagt och har ännu inte identifierats. Hamninfrastrukturen som identifierades inkluderar två timmerkajer och en gångbro över det som en gång var träskmark, tillsammans med ett antal enskilda föremål.

”Vi är oerhört glada över dessa viktiga platser, eftersom var och en kommer att hjälpa oss att bättre förstå BTFA:s roll som en av statens tidigaste koloniala hamnstäder”, säger teamledaren Dr Raupp, biträdande professor vid ECU:s institution för historia och sjöfartsstudier. ”Dessa undervattensliknande koloniala strandnära element är otroligt välbevarade.”

Riskfaktorer

Resterna är dock i fara på grund av stranderosion orsakad av muddring av kanaler, vågor och stormar, där endast den norra hälften av BTFA för närvarande är skyddad.

Vrakets cypressvirke redo att konserveras (ECU-programmet i maritima studier)

Det som hittats har överlevt så väl eftersom det var täckt av kärr, men resterna blir blottade och eroderade. Det var därför teamets dykare genomförde akuta bärgningsarbeten för mer än 40 timmer från det förmodade La Fortuna plats för lagring och konservering.

Bevarade i "en anmärkningsvärd grad" visar en del av timmerverket fortfarande skeppsbyggarnas verktygsmarkeringar. Analysen av konstruktionen av vart och ett av de fyra skeppsvraken fortsätter.

