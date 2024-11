'Dancing Mouse' USA-jagarvraket från andra världskriget lokaliserat

Det djupt liggande vraket av en jagare från US Navy som sjönk efter ett tappert sista ställningstagande mot oddsen under andra världskriget har upptäckts i nordöstra Indiska oceanen, enligt US Naval History & Heritage Command (NHHC).

Jagaren USS Edsall (DD-219) hade klarat sig oskadd i mer än en timme när de konfronterade en mäktig japansk flottstyrka innan han slutligen träffades och sänktes under luftattack.

US Navy och Royal Australian Navy, som hade stött på vraket när de skannade havsbotten under ett icke-relaterat uppdrag, väntade tills den nyligen genomförda Remembrance Day (Veterans Day i USA) den 11 november med att tillkännage upptäckten.

USS Edsall avbildad under tidigt 1920-tal (NHHC)

94m Edsall byggdes 1920, en av Clemson-klassens "flush deck" jagare som designades 1917 som eskorter av stridsflotta för att motverka tyska torpedbåtar från första världskriget.

Hon bar fyra 4-tums kanoner, en 3-tums luftvärnskanon, fyra trippelrörs 21-tums torpedfästen med 12 torpeder, två djupladdningsspår i aktern och en framåtgående djupladdningsprojektor, en uppställning som hade förändrats lite förutom från några extra kulsprutor när andra världskriget var igång.

Efter Pearl Harbor-attacken i november 1941 Edsall tilldelades konvojeskortuppdrag i västra Stilla havet. I slutet av februari 1942 lämnade jagaren, under befäl av Lt Joshua James Nix, Tjilatjap på Java med systerskeppet USS Whipple att plocka upp överlevande från sjöflygplanet anbudet USS Langley, som hade skadats svårt i en japansk flygattack när han bar stridsflygplan och flygbesättning.

Edsall tog emot alla överlevande och tre dagar senare överfördes de flesta av dem till tankfartyget USS Pecos nära Christmas Island innan du startar tillbaka norrut mot Java.

Strax därefter upptäcktes och sjönk japanska flygplan Pecos. Japanska flottkonton tyder på det Edsall kan ha försökt svara på nödanrop från tankfartyget men den 1 mars stötte jagaren på fyra större japanska krigsfartyg: slagskeppen hiei och Kirishima och tunga kryssare Tone och Chikuma.

Dessa fartyg sägs ha avfyrat 1,300 XNUMX granater mot Edsall utan att få en träff. En japansk observatör liknade hennes uppträdande med en "japansk dansande mus" på grund av hennes oförutsägbara hastighet och kursändringar.

Det krävdes en slagstyrka av dykbombplan för att slutligen inaktivera och sänka jagaren. Ett litet antal överlevande plockades upp av Chikuma men de skulle senare avrättas.

Sista ögonblicken av 'Dancing Mouse', USS Edsall (NHHC)

Extremt djup

Sommaren 2023 Royal Australian Navy ubåtsräddningsfartyg Stoker upptäckte vrakplatsen på dess ekolod och uppföljande ROV-dyk genomfördes till ett extremt djup av cirka 5.5 km. RAN informerade NHHC, som så småningom kunde bekräfta vrakets identitet som USS Edsall.

Jag hade ursprungligen rapporterats sänkt cirka 320 km öster om Christmas Island, ett australiensiskt territorium söder om Java.

"Att hitta Edsall cementerar ytterligare den starka allians som har funnits mellan USA och Australien sedan andra världskriget – ytterligare förstärkt av det nuvarande trilaterala säkerhetspartnerskapet för Australien, Storbritannien, USA (AUKUS), säger USA:s marinens sekreterare Carlos Del Toro.

"En nyckelkomponent i AUKUS är utvecklingen av den mest banbrytande undervattenstekniken av den typ som möjliggjorde upptäckten av Edsall i Indiska oceanens vidder – något som inte var möjligt för bara några år sedan.”

En annan vy av vraket (Royal Australian Navy)

"Edsall belönades med två stridsstjärnor för sin krigstid”, har NHHC-chefen Samuel Cole skrivit. "Men eftersom det inte fanns några levande amerikanska vittnen till EdsallI sin sista kamp finns det inga hedersmedaljer, marinkors eller citat från presidentenheten för vad som var en av de mest galanta och modiga aktionerna i den amerikanska flottans historia.

"Icke desto mindre har vi en plikt att komma ihåg deras mod inför överväldigande odds."

