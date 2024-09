Kvinnor bryter sig in i NZ + koreanska flottans dyklag

Kvinnliga röjningsdykare har samtidigt tagit examen till både Nya Zeeland och Sydkoreas flottor för första gången

De två kvinnorna som ansluter sig till männen i Royal New Zealand Navy (RNZN)s HMNZS Matataua Litoral krigföringsenhet är Able Diver Petra Dye-Hutchinson och Lt Bethany Ward, som genomförde Defence Divers-kursen tillsammans med åtta män vid Devonport Naval Base i Auckland.

The five months of utbildning covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Kvinnor hade genomgått kursen tidigare men ingen hade gått vidare till att bli klareringsdykare på heltid.

"Betydningen av Lt Ward och Able Diver Dye-Hutchinsons prestationer är avsevärda," sa Cdr Trevor Leslie, HMNZS Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation utbildning and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Den kompetenta dykaren Dye-Hutchinson, 28 och från Auckland, gick med i armén 2015 och blev en räddningstjänst, men överfördes till marinen efter att ha börjat kursen försvarsdykare. "Jag hade aldrig dykt förut, men halvvägs genom kursen älskade jag det", säger hon.

Ursprungligen från Plymouth i England, 26-åriga Lt Ward hade tjänstgjort i Royal Navy innan han avslutade ett utbyte med RNZN som vaktmästare på HMNZS canterbury – byta ut en Devonport-bas mot en annan.

Löjtnant Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (se nedan) Kunnig dykare Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers utbildning in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

”Vi har långa dagar och hamnar i obekväma situationer. Många gånger vet vi inte vad som kommer härnäst, särskilt när det gäller tidvatten och väderförändringar. Du måste verkligen gå med elementen, men jag älskar hur mångsidig handeln är.

"Jag gillar det faktum att det är en gemenskap av människor som arbetar efter riktigt höga professionella standarder, variationen i det dagliga arbetet och att det är en utmaning fysiskt."

"Det bästa med att lära sig något som är svårt är att du känner dig som ett barn i det ögonblicket, så plötsligt klickar något och du får det rätt," sa Able Diver Dye-Hutchinson.

"Särskilt under vatten, det är ögonblicket i laget när allt kommer ihop och du löser problemet. Sedan blir saker som var riktigt svåra en annan natur.”

Genombrott i Sydkorea

Lt Jg Mun in utbildning

I Republiken Korea har marinens sjöräddnings- och räddningsenhet (SSU) precis erkänt sin första kvinnliga dykare. Landets militär strävar aktivt efter att distribuera kvinnor bredare på grund av oro över landets låga födelsetal, och 2022 lättade man på sin tidigare policy för att låta dem ansluta sig till ubåtsbesättningar.

Following an intensive 12-week utbildning course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

"Jag kände mig säker på att jag kunde slutföra utbildningen", sa hon till koreansk press. "Jag tror inte att någon skulle ha vetat att jag var en kvinna om inte någon sa till dem det, eftersom jag klippte mitt hår kort."

Lt Jg Mun sa att det var ålder snarare än kön som hade ökat utmaningen för henne – vid 27 års ålder var hon åtta år äldre än sin yngsta kollega, vilket hon tyckte gjorde det svårare att återhämta sig snabbt under fysisk träning.

Den första halvan av kursen fokuserar på grundläggande uthållighet och simförmåga med cirka sju timmars praktisk träning dagligen, inklusive löpning upp till 9 km och gymnastik.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with fenor och mask to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Lt Jg Mun: Ålder, inte kön, var utmaningen

Under andra halvan av kursen utvecklar dykare sin uthållighet genom att springa 10 km om dagen och fysiska övningar, tillsammans med RIB-operationer och dykträning. Vecka 8 till 11 koncentrerar sig på dykning till cirka 40 m, plus andningstekniker, nödrymningar, personlig hjälp och sökträning.

Lt Jg Mun hade huvudämne i idrott och marina studier på college och gick med i marinen för två år sedan och tjänstgjorde som sjöman på eskortfartyget Daegu, då som planeringsledare på Sjöutbildningskommandot – men alltid med drömmen om att bli dykare. Hon hade sökt kursen nu i april.

"Jag känner mig stolt över att vara medlem i räddningsgruppen med den högsta nivån av sjöräddningskapacitet i världen", sa hon. "Jag kommer alltid att sträva efter att skydda medborgarnas och soldaternas liv och bidra till utvecklingen av sjöräddningsoperationer."

Hennes nästa utmaning är en 14-veckors uppföljningskurs som inkluderar dykning till 90m med hjälp av ytförsedda system.

