Isle of Mans äldsta dykklubb har tilldelats ett lotteribidrag för att göra det möjligt för den att utbilda fler nya dykare – och, hoppas man, sänka åldersintervallet för dess intag.

"Det skulle vara fantastiskt att se fler unga människor som vill lära sig dyka", säger klubbordförande Leigh Morris, som skrev finansieringsansökan som just har godkänts av Manx Lottery Trust.

Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool utbildning to eight young people over the next two winters.

"Vi strävar efter att utbilda unga människor för att uppnå Ocean Diver-kvalificering, och vi har två praktikanter som precis har börjat," berättade Morris Divernet. De extra pengarna kommer att täcka kostnaderna för att leverera dykutrustning i lämpliga storlekar samt hyra poolfaciliteter för de extra sessionerna.

IOMSAC är också en av de äldsta brittiska Sub-Aqua Club-grenarna (BSAC 76), som startades 1959 av personal på den nu stängda Port Erin Marine Field Research Station. Isle of Man är en brittisk kronberoende och "den enda hela nationen i världen som är en UNESCO-biosfär", säger Morris.

Klubben har ett 50-tal medlemmar, inklusive ett dussintal praktikanter för närvarande. Den dyker de flesta veckorna, beroende på vädret, och har två RIB:er, förvarade på olika sidor av ön för flexibilitet, även om medlemmarna också kan använda hårdbåten som drivs av Isle of Mans enda dykbutik Discover Diving.

Pool utbildning is carried out at King William’s College and open-water utbildning mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografi opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris arbetar för Manx Wildlife Trust, liksom klubbsekreterare Dr Lara Howe, trustens marinofficer och IoM Seasearch co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National instruktör.

Bortsett från den typ av marina livet attraktioner som anges av öns UNESCO biosfär status, klubben har tillgång till skeppsvrak på en rad olika djup och äger vad den beskriver som "ett av de mest historiska vraken på de brittiska öarna" - HM Sloop tävlingshäst, som sjönk 1822 och återupptäcktes av klubben exakt 200 år senare.

Tre kanoner upptäcktes på vraket förra året. "Vi dyker platsen regelbundet och hittar nya artefakter vid varje dyk", säger Morris. Nästa projekt för denna proaktiva klubb, som svar på en extern begäran, är att koncentrera dyken runt Douglas fyr på jakt efter dess förlorade historiska lamputrustning.

