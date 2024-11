Shaff kommer att dyka Maldiverna norr till söder

Dykning instruktör Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

Dykevenemanget Across Maldives 2025 arrangeras av Ocean 6/50, en välgörenhetsorganisation som grundades av Naeem. Med utgångspunkt från den nordligaste punkten, Haa Alif Thuraakunu, kommer den liveaboard-baserade expeditionen att bege sig söderut för att nå Addu Atoll på planerade 26 dagar.

Rutten söderut från Haa Alif Thuraakunu till Addu Atoll

Med minst ett par 1-2 timmars dyk dagligen på viktiga platser i varje atoll längs vägen, och med användning av DPV:er för snabb framdrivning, förväntar sig Naeem att hans 50+ dyk vardera kommer att involvera typiska avstånd på 8-10 km, så att han täcker en ansenlig mängd mark totalt.

Avsikten, säger han, är att samla in användbar vetenskaplig havsdata om dyken, för att analyseras och spridas i samarbete med internationella och lokala partners.

Ocean 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including utbildning programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

Teamet kommer att stanna vid öar längs vägen för informationssessioner, inriktade på att "inspirera maldivianer och främja en djupare koppling till vårt naturliga ekosystem, vilket motiverar ungdomarna att skydda och bevara det för framtida generationer".

Shaff Naeem

Naeem, a former military diving instruktör who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on undervattensfotografering.

Han satte ett asiatiskt rekord för längsta dyk med en 50 timmars livestreamad nedsänkning år 2022 för att markera Maldivernas halvsekel i dykbranschen.

För den nya expeditionen har han satt ihop ett team av 26 tekniska supportdykare med en rad ytterligare roller från medicinsk support till kameraarbete, inklusive så välkända namn som Ben Reymenants, Michael Menduno och Saeed Rashid.

Dykteamet kommer att ta in de bästa platserna vid atoller över hela Maldiverna

Resan kommer att göras på Kejsar Jungfrun liveaboard, med dykutrustning inklusive Divesoft CCR Liberty sidomonterad rebreather, Seacraft Ghost 2000 DPV och XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Hitta mer om Över Maldiverna 2025 på expeditionsplatsen.

