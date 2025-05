Andra Underwater Awards Australasia Imaging-tävlingen lanseras i juni 2025

Kurs: Underwater Awards Australasien—den främsta tävlingen om undervattensfotografering med fokus på Australasien är tillbaka. Liksom den enormt framgångsrika första upplagan är 2025 års tävling ett trepartssamarbete mellan de sedan länge etablerade Undervattens Australasien, DPG, och distributör av undervattensbildutrustning och dykutrustning UW bilder.

Liksom förra året kulminerar tävlingen i en utställning på Go Diving Show ANZ i Sydney, Australien, i september. Återigen kommer utställningen att visa fantastiska metalltryck av finalistbidragen från Printing Partner. FotoMart, som kommer att finnas tillgänglig för köp. Hälften av intäkterna från skriv ut försäljningen går till Environmental Partners Australian Marine Conservation Society och Ta 3 för havet.

Priserna, värda mer än A $ 50,000 totalt inkluderar dykresor med världens bästa resorter och liveaboards, samt det senaste undervattensnyheterna bild och videoutrustning. Deltagarna tävlar om priser i 9 kategorier, Inbegripet unik videokategori "Reels Showcase"Den bästa bilden eller videon bland kategorivinnarna får utmärkelsen "Best of Show". Årets prestigefyllda jury består av bild Domarna Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli och William Tanoch videodomare Philip Hamilton och Ross Long.

Tävlingen uppmanar passionerade undervattensfotografer från hela världen att skicka in sina mest fängslande och övertygande bilder. Youtube"target="_blank">videor från Australasien. Fotografer är välkomna att fördjupa sig i utmaningen att fånga essensen av detta extraordinära rike, där varje bildruta berättar en historia om den ömtåliga balansen och den hisnande skönhet som kännetecknar våra hav.

Tävlingen öppnar den 1 juni och stänger den 20 juli 2025Vinnarna kommer att presenteras under en prisutdelning på Go Diving Show ANZ, 6–7 september, och därefter den UnderwaterCompetition.comResultaten kommer att publiceras av stödjande mediepartners världen över kort därefter. Deltagaravgiften är 10 USD per bild eller video som skickas in.

Ta reda på mer på www.underwaterawards.com, och se till att kolla in 2024 vinnare.