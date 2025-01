Scuba dash över 7 kontinenter ger världsrekord

Den amerikanske dykaren Barrington Scott har satt ett verifierat Guinness världsrekord för den snabbaste tiden att dyka över alla sju kontinenter.

Märket att slå var 30 dagar men Scott, även känd som BJ, lyckades fullborda bedriften på färre än 20. Hans resa runt jorden genomfördes under 19 dagar, 19 timmar och 40 minuter mellan 13 november och 3 december förra året.

Scott i Thailand (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Att sätta detta rekord är mer än en personlig prestation, det är ett bevis på motståndskraft, utforskning och skönheten i vår planets undervattensvärld", säger Scott. "Jag hoppas att detta inspirerar andra - särskilt inom det svarta samhället - att omfamna vattensporter och äventyr."

Som en förespråkare för representation inom vattensporter säger Scott att han är dedikerad till att öka mångfalden i en dykindustri där afroamerikaner endast utgör 5-8 % av arbetsstyrkan.

Healing och syfte

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Som barn säger han att han var fascinerad av den naturliga världen sett genom TV-kanaler som National Geographic och Discovery.

Efter att ha tillbringat tid i fosterhem och slutfört en militär utplacering till Afghanistan som fältledare i US Marines, beskriver han att han hittade "läkning och syfte" genom en kärlek till dykning som började 2015. Han lärde sig dyka på Bahamas, och sporten har sedan dess tagit honom till mer än 35 länder.

Ett nytt Guinness världsrekord

Han hade bestämt sig för att samla in 50,000 XNUMX USD genom sponsring och donationer till sina Guinness World Records bud och säger att hans virvelvindsresa över sju kontinenter gav många "once-in-a-lifetime"-upplevelser i en rad olika marina ekosystem, från Antarktis orörda vatten till korallreven i Australien.

Varje dyk hade, sa han, också understrukit hur brådskande marint bevarande är.

"Ett av mina mest minnesvärda dyk är kvar i Honduras med vänner, men den här expeditionen har lärt mig att att tänja på gränserna för vad som är möjligt kan öppna dörrar för andra att följa", säger Scott.

Han säger att han planerar att fortsätta inspirera ensamresenärer och dela reseråd via sin Instagram Bj.thetraveller, samtidigt som man förespråkar hållbar turism och marin bevarande.

