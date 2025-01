Pod-builder genomför 120 dagar under havet

at

at 12: 04 pm

Det är 18 månader sedan den amerikanska före detta mättnadsdykaren Dr Joseph Dituri slog ett världsrekord genom att leva i en undervattensmiljö i 100 dagar – och oundvikligen har hans rekord nu utmanats av en rival, men med mindre betoning på den medicinska vetenskapen och mer på själva livsmiljön.

Den tyske flygingenjören Rudiger Koch firade att ha fullbordat 120 dagars undervattensliv med champagne och en cigarr när han kom ut ur sin 30 kvm nedsänkta kapsel utanför Panamas karibiska kust i går (24 januari). A Guinness World Records domaren var på plats för att verifiera det nya rekordet för "undervattensmänniskoboende vid omgivande tryck" på plats.

Koch är medgrundare av Havsbyggare, som designade och konstruerade det fullt fungerande undervattensrummet där han hade tillbringat de senaste fyra månaderna med att titta på fisk.

Baserat i Panama City bygger företaget solcellsdrivna hem kallade SeaPods, som flyter 3 meter över havsytan och kan även stödja ytterligare en kapsel under ytan.

Koch's underwater pod (Ocean Builders)

SeaPods utanför Panama (Ocean Builders)

Upphängda 11 m ner (2 m djupare än Dituri) från ett rör som innehöll en spiraltrappa fanns Kochs bostadsrum, bekvämt inredda och kompletta med TV, dator, internet och motionscykel. Den enda anläggningen han sa att han hade saknat var möjligheten att ta en dusch.

Hans familj och läkare kunde enkelt komma in via trappan, och han övervakades konstant av en uppsättning kameror placerade för att bevisa att han hade hållit sig på djupet under hela sin självpåtagna vistelse.

Livskraftig miljö

Koch, som hade sagt att hans mål var att visa att undervattensvärlden kunde ge en livskraftig miljö för mänskligt liv, påstod sig ha njutit av den tid som spenderades med att koppla av i sitt tillfälliga hem. Han hade fångat mer än 1,000 XNUMX timmars bilder från marint liv genom hyttventilen.

Längden på hans vistelse översteg till och med besättningen på den längsta nedsänkta och ostödda ubåtspatrullen (som vi känner till), vilket var 111 dagar av HM Submarine Krigs trots i Sydatlanten 1982/83.

Dituri hade rapporterat att hans 100-dagars undervattenserfarenhet hade fått hans kropp att krympa något men att hans sömnmönster, kolesterolnivåer och andra hälsomarkörer förbättrades – men ingen sådan information har ännu släppts om Kochs fysiologi.

Även på Divernet: Krympt men sover bättre, Dr Deep Sea dyker upp igen, Proteus: Framtidens undervattensmiljö, Lisa Truitt: Blåser liv i Proteus, Secret's out: Storbritanniens dykplats nu "DEEP campus"