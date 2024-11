Vrid tillbaka tiden: Maneter som åldras omvänt

För de dykare som känner sin ålder på mer mödosamma dyk och önskar att de kunde skruva tillbaka klockan till sin bästa tid, avfärda inte möjligheten. Det verkar som om åtminstone några av varelserna som ses på dina dyk kan göra just det, så tänk om deras förmåga kunde replikeras!

Forskarna Joan Soto-Angel och Pawel Burkhardt från Universitetet i Bergen i Norge har upptäckt att en art av kamgelé, Mnemiopsis leidyi, har förmågan att vända sin livscykel, U-vändning från vuxen ålder till ett larvstadium. Den dåliga nyheten är att det som krävs för att driva processen är svår stress.

Faktiskt en annan art, Turritopsis dohrnii, var redan känt för att kunna återgå från vuxen medusa till en polyp, vilket gav den taggen "odödlig manet", men det nya fyndet visar att denna förmåga inte är unik.

"Vi visade att mogna lobate stadier av M leidyi kan återgå till ett cydippida larvstadium efter en period av stress, säger Soto-Angel. "Det faktum att vi har hittat en ny art som använder denna märkliga 'tidsresemaskin' väcker fascinerande frågor om hur utbredd denna kapacitet är över livets djurträd."

Ovanliga förmågor

Kamgelé, eller ctenoforer, hade tidigare förknippats med regenerering och en annan ovanlig förmåga: att föröka sig sexuellt även i larvstadiet.

När Soto-Angel märkte att en vuxen M leidyi gelé, även känd som en havsvalnöt, hade försvunnit från en tank och lämnade bara en larv kvar, han och Burkhardt gav sig ut för att ta reda på om de kunde kontrollera förutsättningarna för en sådan återgång.

Time-lapse-sekvens som visar omvänd utveckling hos en lobektomerad M leidyi maneter (Universitetet i Bergen)

För att uppnå detta hölls 65 friska vuxna havsvalnötter isolerade i tankar och svältes i två veckor innan de endast matades en gång i veckan och senare varannan dag. Femton hade fått sina vuxna lober kirurgiskt borttagna, vilket tillförde ytterligare en stressfaktor.

Geléerna började krympa, de som fortfarande hade lober återupptog dessa i sina kroppar. "Att bevittna hur de långsamt övergår till en typisk cydippidlarv som om de skulle gå tillbaka i tiden var helt enkelt fascinerande", säger Soto-Angel.

"Under flera veckor omformade de inte bara sina morfologiska egenskaper, utan hade också ett helt annat ätbeteende, typiskt för en cydippida larv."

Urgammalt inslag

Experimentet visade att medan sju av de 50 svältande maneterna helt återgick till larver, gjorde en högre andel av de lobektomerade och därför mer stressade geléerna – sex av 15 – det.

Kamgeléer är bland de tidigaste djurstammarna, så man tror att omvänd utveckling kan representera ett uråldrigt inslag i djurriket.

"Detta fascinerande fynd kommer att öppna dörren för många viktiga upptäckter", säger Burkhardt. "Det kommer att bli intressant att avslöja den molekylära mekanismen som driver omvänd utveckling och vad som händer med djurets nervnät under denna process."

Studien publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

