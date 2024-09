Spookfish är en ny art av djuphavschimärer

En ny art av chimaera eller spökhaj har upptäckts, som tydligen lever uteslutande i de djupare vattnen runt Australien och Nya Zeeland.

Upptäckten gjordes av forskare från National Institute of Water & Atmospheric Research (NIWA), ett Crown Research Institute, och arten har nu beskrivits av NIWA Fisheries Dr Brit Finucci som Harriotta avia, den australiska smalnosade spökfisken.

Den sällsynta fisken hade ansetts vara en del av en enda globalt distribuerad art tills forskning visade att den var genetiskt och morfologiskt skild från sina kusiner.

Prover samlades in för studier under forskningsundersökningar för Fisheries New Zealand i Chatham Rise, ett Stillahavsområde som sträcker sig runt 1,000 XNUMX km österut nära South Island.

Tillägnad mormor

Dr Finucci gav spökfisken sitt vetenskapliga namn till minne av sin mormor. "Avia betyder mormor på latin", sa hon. "Jag ville ge henne den här nicken eftersom hon stolt stöttade mig genom min karriär som vetenskapsman.

"Chimaeror är också ganska gamla släktingar - farmor och farfar - till fisk och jag tyckte att namnet passade bra."

Dr Brit Finucci valde namnet Harriotta avia för den nya chimären för att hedra sin mormor (NIWA)

Spökhajar, aka råtta, kaninfisk eller elefantfisk, är broskaktiga och nära besläktade med hajar och rockor. De har slät, fjällfri hud och använder sina näbbliknande tänder för att mata räkor och blötdjur.

"Harriotta avia är unik på grund av sin långsträckta, smala och nedtryckta nos; lång, smal stam; stora ögon och mycket långa, breda bröst fenor", sa Dr Finucci. "Det är en härlig chokladbrun färg.

"Spökhajar som den här är till stor del begränsade till havsbotten och lever på upp till 2,600 XNUMX m djup. Deras livsmiljö gör dem svåra att studera och övervaka, vilket betyder att vi inte vet mycket om deras biologi eller hotstatus, men det gör upptäckter som denna ännu mer spännande.”

