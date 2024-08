Flygande spagettimonster bland rariteter på djupa hav

Djuphavslivsformarrariteter, 20 möjliga nya arter och ett nytt 3 km högt havsberg har hittats över en nedsänkt bergskedja i södra Stilla havet under en månadslång expedition ledd av Schmidt Ocean Institute (SOI).

Upptäckten gjordes längs Nazca Ridge, 1,450 XNUMX km utanför Chiles kust, med hjälp av multibeam ekolodsutrustning från forskningsfartyget Falkor för att kartlägga området och utforska det närmare från ROV Subastian.

ROV-handledare Michael Rae verkar Subastian från uppdragets kontrollrum (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

Forskarna kartlade i hög upplösning det ännu icke namngivna havsberget, som täcker ett område på cirka 70 kvadratkilometer, och fann att det steg mer än 3 km från havsbotten, från ett djup av 4.1 km till knappt 1 km från ytan.

När de 4.5 km-klassade Subastian genomförde ett utforskande dyk på en av dess åsar kom det över svampträdgårdar och gamla koraller.

Teamet kartlade och utforskade också nio andra för närvarande oskyddade havsberg, varav ett hyste vad som beskrevs som en orörd 800 kvm djuphavskorallträdgård, koloniserad av varelser som stenfisk, sprödstjärnor och kungskrabbor.

Korallträdgårdar med sprödstjärnor, anemoner och Pentaceros richardsoni och Helicolenus lengerichi fisk (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Poecilasma kungskrabba (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)



Gyllene korall (Chrysogorgia) Med Uroptychus hummer hummer, bentisk Lyrocteis ctenofor och Calliaster seastar (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Teamet tog också den första kamerafilmen av en live Promachoteuthis bläckfisk. Detta släkte är så sällsynt att endast tre arter någonsin har beskrivits, baserat på några få döda prover som hittats i nät, flera i slutet av 19-talet.

Första filmen någonsin av en live Promachoteuthis bläckfisk (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Andra rariteter var den första Casper bläckfisk att ses i södra Stilla havet. Upptäckte 2016 den blå bläckfisk har ännu inte beskrivits vetenskapligt eller formellt namngetts, och den sågs på ett djup av 4,443 XNUMX m. Också prisade iakttagelser var två Bathyphysa sifonoforer, aka "flygande spaghettimonster".

Första gången en "Casper" bläckfisk har setts i södra Stilla havet (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Havspadda (Chaunacops coloratus) med bröst fenor förstärkt mot sten och sand (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Stora bambukoraller som håller bentiska tenoforer, havstulpaner, en sjöstjärna och ophiuroider (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Både Nazca och den angränsande Salas y Gómez-ryggen övervägs för närvarande för utnämning som ett skyddat område för öppet hav.

Detta var SOI:s tredje expedition i år på Nazca- och Salas y Gómez-ryggarna, med cirka 25 havsberg som nu har utforskats. de tidigare resorna i januari och februari dokumenterade mer än 150 tidigare okända arter, samt utvidgning av räckvidden för djur som tidigare inte varit kända för att leva där.

Det ännu icke namngivna sjöberget – ett besättningsförslag är under övervägande (Schmidt Ocean Institute)

Bubblegum korall (Paragorgia) täckt med Midas touch (gul Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Squat hummer i släktet Sternostylus, tros vara en nyligen identifierad art (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Före expeditionerna hade 1,019 1,300 arter varit kända för att leva i denna del av Stilla havet, men det antalet har nu utökats till över XNUMX XNUMX och växer fortfarande.

Resultaten kommer att skickas till Ocean Census, den internationella alliansen ledd av Nippon Foundation och Nekton för att påskynda upptäckten och skyddet av havets liv.

Dess forskare och hydrografer från Center for Coastal & Ocean Mapping / Joint Hydrographic Center vid University of New Hampshire var närvarande på expeditionen, de senare utförde kartläggningen.

"Upptäckten av ett nytt havsberg som är nästan 2 miles högt - nästan fyra gånger så högt som Burj Khalifa - med ett levande ekosystem var mycket spännande", säger co-chief scientist och SOI verkställande direktör Dr. Jyotika Virmani.

"Endast 26 % av havsbotten har kartlagts till denna höga upplösning och varje expedition på Falkor sätter i fokus lite mer av den okända havsbotten och livet på vår hemplanet.”

