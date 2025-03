Kids Sea Camps Margo Peyton utsågs till Årets pionjär av Beneath the Sea

Margo Peyton, kraften bakom Sea Camp för barn, är inte främmande för utmärkelser, och nu kommer hon att ha ytterligare en "gong" att lägga till sin växande samling med tillkännagivandet att hon har utsetts till Årets pionjär 2025 av Beneath the Sea.

Efter att ha blivit invald i International Scuba Diving Hall of Fame 2024, kommer det här senaste priset på baksidan av flera andra utmärkelser, framför allt ett PADI Lifetime Achievement Award 2020, Reaching Out Award från DEMA och Diver of the Year från Beneath the Sea 2018, och att bli invald i Divers Hall of Fame 2009 Women.

Margo har legat i framkant när det gäller att främja dykning till nästa generation under de senaste 25 åren, inspirerat över 8,000 XNUMX unga dykare och deras familjer och gjort anmärkningsvärda bidrag till undervattensutforskning och utbildning.