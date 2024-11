Den inflytelserika grottdykaren Bill Gavin dör

Dödsfallet har rapporterats av den amerikanske grottdykaren Bill Gavin, medgrundare av det framstående Woodville Karst Plain Project (WKKP) som startade i mitten av 1980-talet för att utforska under norra Floridas karstområde mellan Tallahassee och Mexikanska golfen.

"Bill var en innovatör i världsklass som arbetade flitigt för att hjälpa Bill Main att perfekta Hogarthian-växelkonfigurationen, använda Tekna-skotrar med dragkoppel för utforskning, implementera gasblandningsstandarder för WKPP:s användning av trimix och ta fram tidiga dekompressionstabeller som teamet skulle använda under slutet av 1980-talet”, sade WKPP i ett uttalande.

Gavin, en ingenjör från den amerikanska flottan, certifierades i grottan 1979 och upptäckte tillsammans med sin vän Main funktionen Big Rooms i området Woodville Karst Plain i början av 1980-talet.

De två dykarna, som snart fick sällskap av andra som Parker Turner, Lamar English och Bill McFaden, ville att deras forsknings- och prospekteringsgrupp skulle fokusera på att länka samman översvämmade grottsystem i regionen, och Gavin rådfrågade gasexperten Dr Bill Hamilton om att använda helium för att underlätta mer ambitiösa dyk.

Dykarna hade redan gått mot att standardisera sin utrustningskonfiguration och teknik, och Gavin och Main myntade termen "Hogarthian" för systemet (baserat på Mains mellannamn). Tillvägagångssättet skulle senare utvecklas till DIR-filosofin ('Doing It Right').

Gavin skoter

De två männen etablerade en förbindelse mellan Sullivan och Cheryls sänkor i januari 1988 och, tillsammans med Turner och English, genomförde de tvärdykningen mellan dessa två sänkor i juni och satte då ett världsrekord.

Gavin hade "fortsatt med att utforska nedströms Innisfree-sänkan och drivit vidare mot Turner-sänkan i början av 1990-talet", säger WKPP. Han penetrerade också cirka 1.8 km in i Wakulla Springs A-tunnel.

1991 utvecklade Gavin en prototyp för "Gavin Scooter", en DPV designad för att ta sig fram i grottpassager. Denna fortsatte länge att användas, med olika modifieringar, av WKPP-dykare.

Samma år hade Gavin kartlagt grottor i en smal passage i Indian Springs med Turner när vattennivån och sikten plötsligt sjönk kraftigt och de hittade deras utgång blockerad. Gavin kunde tvinga sig ut, med lite gas kvar, men Turner drunknade i händelsen.

Erfarenheterna inspirerade vetenskaplig forskning som drog slutsatsen att dykarnas utdrivna gasbubblor hade kunnat få ner den lösa kalksten som hade blockerat deras utgångsväg.

Tråkigt med politik

1995 tog den kontroversiella dykaren George Irvine ansvaret för WKKP, och i slutet av det året hade Gavin slutat grottdyka.

År senare förklarade han att han hade slutat njuta av tidsfördriv på grund av "tråkigt med politik, frågor om webbplatsåtkomst, irritationen av e-postanrop och kritik etc. Det hade upphört att vara värt den avsevärda tiden, ansträngningen och risken. ”

"Bill var en pionjär inom djuputforskning av grottor under vattnet. Han var väl respekterad i dykarsamhället och han implementerade många av de tidiga standarder som WKPP fortfarande använder till denna dag, säger WKPP. "Tack för dina bidrag till vår dyknings livslängd. Våra hjärtan går ut till hans familj och vänner.”

