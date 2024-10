Ho, ho ho! Vobster Santas kommer tillbaka i december

Bryt ut din jultomtens outfit, eller dekorera dig som en tomte, en av renarna eller till och med en glad snögubbe – den Vobster-tomtar Eventet är tillbaka och lovar att bli större än någonsin!

Gå med i Vobster Quay-teamet den 15 december och dussintals andra dykare som är klädda i kläder – rekordet är att 185 tomtedykare slår vattnet samtidigt – för att samla in pengar till två värdiga ändamål, Royal National Lifeboat Institution och Help for Heroes. Sedan starten 2007 har tomtedykare på Vobster samlat in mer än 52,000 XNUMX pund.

"Det har gått över 17 år sedan det allra första välgörenhetsdyket ägde rum på Vobster Quay och varje år blir evenemanget bara större och bättre", entusiasmerade Vobster Quays ägare, Amy Stanton. "Vobster Santas är ett fantastiskt sätt för dykare att säga ett stort tack till både RNLI och Help For Heroes – två mycket förtjänta välgörenhetsorganisationer nära våra hjärtan.

”Vi är oerhört stolta över allt som Vobster Santas har uppnått och hoppas att ännu fler dykare kommer att delta i årets evenemang söndagen den 15 december. Jag är övertygad om att vi kan göra Vobster Santas 2024 till den största hittills!”.

Portarna öppnas kl. 7.30, det kommer att hållas en dykbriefing kl. 9.30, och sedan kommer alla dykarna att slå vattnet kl. 10.