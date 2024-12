Storbritannien uttrycker "allvarlig oro" över Röda havets dykbåtssäkerhet

Den senaste tidens ström av dykbåtskatastrofer i Röda havet har inte undgått uppmärksamheten från brittiska regeringens utredare.

Smakämnen Filial för utredning av sjöolyckor (MAIB) har precis offentliggjort sina farhågor och chefsinspektören för sjöolyckor, kapten Andrew Moll, skriver till Egyptiska myndigheten för sjösäkerhet (EAMS) att redogöra för sina farhågor och begära fullständigt deltagande i dess utredningar.

"Från de bevis som MAIB har erhållit hittills finns det anledning till allvarlig oro över säkerheten för några av de egyptiska dykbåtarna som verkar i Röda havet", säger filialen.

Moll, som kom till MAIB från Royal Navy 2005 och har lett enheten som chefsinspektör sedan 2018, är ansvarig för att undersöka orsaker till sjöolyckor, publicera rapporter med säkerhetsrekommendationer och syfta till att öka medvetenheten om hur sjöolyckor inträffar.

Från ett antal senaste incidenter med egyptiska dykbåtar som verkar i Röda havet, koncentrerar MAIB sig på tre som inträffade under de senaste 20 månaderna och involverade brittiska medborgare.

Dessa gällde Carlton Queen, som kantrade den 24 april 2023, vilket resulterade i att liveaboarden övergavs men alla passagerare och besättning räddades; Hurricane, som fattade eld den 11 juni 2023 då tre brittiska medborgare dog; och senast, Havets berättelse, som kantrade den 25 november i år.

MAIB uppger att den senare förlisningen resulterade i så många som 18 dödsfall eller människor som försvann, inklusive två brittiska medborgare. Divernet hade tidigare förstått att den senaste offerlistan uppgick till 11, med fyra kroppar hittade och sju personer orapporterade, och har sökt klargörande från MAIB.

I enlighet med protokollen i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) Casualty Investigation Code, har MAIB formellt registrerat Storbritannien som en "väsentligt intresserad stat" i de egyptiska säkerhetsutredningarna av dessa incidenter.

Andra sådana händelser i egyptiska Röda havet från andra halvåret 2024 som också rapporterades om Divernet involverade nouran, som fattade eld den 6 november; Seaduction, som sjönk den 24 oktober; och Exocet, som träffade ett rev den 25 juni.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving semester in the Red Sea region should take into account before booking.

