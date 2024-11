Två välkända dyklivbrädor flammar

Två liveaboards välkända för dykare, en verksam i egyptiska Röda havet och den andra på Maldiverna, har drabbats av vad som rapporteras vara katastrofala bränder.

Tredäcket nouran, drivs av Röda havets upptäcktsresande, ska ha fattat eld i natt (6 november) vid Daedalus Reef, även om orsaken till branden är okänd. Gäster och besättning evakuerades från båten och fördes till Hurghada.

Liveaboarden med mahognyskrov på 36 meter, byggd 2006, körde både norra och södra Röda havets resplaner från Hurghada, med de regelbundna veckolånga söderutfärderna med bröderna, Daedalus och Elphinstone. Den rymde upp till 24 gäster, med faciliteter för tekniska dykare.

"Tack och lov evakuerades alla gäster och besättning säkert utan några skador, och alla är nu tillbaka på land", säger Red Sea Explorers i ett uttalande. "Trots de snabba och professionella ansträngningarna från vår besättning kunde branden inte kontrolleras, och vi kunde inte rädda mv nouran.

"Medan säkerheten för våra gäster och besättning är vår främsta prioritet, förlusten av MV nouran känns djupt. Hon var inte bara ett kärl; hon var ett hem, både för oss och för de många gäster som delade oförglömliga resor ombord på henne.

"Vi har blivit djupt rörda av de vänliga och stödjande meddelanden från våra kunder och affärspartners. Dessa kondoleanser ger värme en svår dag, och vi är otroligt tacksamma för den medkänsla som vårt samhälle visar.

”Vårt team jobbar hårt för att hitta lösningar för gäster som har bokningar på mv nouran för resten av säsongen. Vi kommer att kontakta varje agent och kund så snart som möjligt med ytterligare information."

Blue Voyager hade paus

På Maldiverna, under tiden, 37m stålskrov Blå Voyager, drivs av Master Liveaboards, fattade eld under de tidiga timmarna i dag (7 november) under en underhållsuppehåll i hamnen i Hulhumalé nära huvudstaden Malé – så inga gästdykare var inblandade och inga andra skadade.

Den prisbelönta Blå Voyager byggdes 2001 och kunde ta 26 gäster i sina tre sviter och 10 stugor. Det var det enda fartyget i Master-flottan som opererade på Maldiverna.

"Efter att ha försökt kontrollera branden evakuerade all besättning båten på ett säkert sätt", sa Master Liveaboards. "Vi utvärderar redan de problem som branden skapade på kommande resor. Gäster som sannolikt kommer att påverkas kommer att kontaktas i sinom tid.

"Vi är lättade över att den här händelsen inte var allvarligare och att alla som var ombord är säkra."

Den här artikeln har uppdaterats för att inkludera Red Sea Explorers uttalande.

Även på Divernet: ÖVERLEVANDE TALAR EFTER DÖDLIG BRAND I RÖDA HAVET DYK-BÅT, DYKARE SLIMMER RÖDA HAVET LIVEABOARD-BLASER, ORRKANDYKARE DÖDE – OCH EN ANNAN LIVEABOARD-INCIDENT, OCEANIC LIVEABOARD TÅR BRAND I INDONESIEN