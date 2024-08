Titan-process: Rush såg sig själv som djupdykningens "envarighetsgeni"

Franske dykaren Paul-Henri Nargeolet hade gjort fler dyk till titanic än någon annan människa, så många att han var känd som "Mr Titanic".

Så när han och fyra andra besättningar dog ombord på experimentet titan dränkbar förra året, var det en viss överraskning att han med sin erfarenhetsnivå hade åtagit sig att agera navigatör på OceanGates turistresa till det djupt liggande vraket.

Nu hävdar familjen Nargeolet att OceanGate och dess bortgångne grundare och VD Richard Stockton Rush, som lotsade kolfiberfartyget när det försvann den 18 juni 2023, medvetet hade vilseleda den tidigare sjöbefälhavaren att tro att titan var säkrare än det var.

De säger också att, i motsats till tidigare rapporter, skulle de boende inte ha vetat när titan imploderade, skulle de i själva verket ha fått förvarning om överhängande fara och lidit "mental ångest" i sina sista stunder.

Familjen har nu inlett en stämningsansökan mot Rush, OceanGate och andra enheter som är involverade i utvecklingen av 50 miljoner USD. titan, och begär att omständigheterna kring den dödliga händelsen övervägs inför en jury.

titan förlorat kontakten med sitt stödfartyg två timmar efter att ha lämnat ytan, och ett mycket uppmärksammat djuphavsvatten sök- och räddningsuppdrag fortsatte i fyra dagar innan vraket hittades mindre än 300 m från titanic's båge, på ett djup av 3.8 km.

I stämningsansökan hävdar familjen att Rush verkade vara stolt över att strunta i industristandarder och aktivt odla en bild av sig själv "som ett "ensamvarggeni" av djuphavsdykningsvärlden.

Tidigare hade han kritiserat USA:s säkerhetslagstiftning för passagerarfartyg eftersom den "onödigtvis prioriterade passagerarsäkerhet framför kommersiell innovation".

Smakämnen titan dränkbar – kupol av titan, skrov kolfiber (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video--game controller to pilot titan. De "höfta, moderna, trådlösa elektroniksystemen" som användes, till skillnad från de i någon tidigare dränkbar, förlitade sig på att strömkällan förblev oavbruten, säger familjen.

Stämningen lämnades in den 13 augusti vid Superior Court i Washington för King County. OceanGate var baserat i delstaten innan de avbröt all sin verksamhet efter katastrofen.

"Ihållande vårdslöshet"

"Den katastrofala implosionen som krävde Nargeolets liv berodde direkt på den ihållande vårdslösheten, hänsynslösheten och försumligheten från OceanGate, Rush och andra åtalade i deras design, konstruktion och drift av titan”, uppger målsäganden.

"Nargeolet kan ha dött när han gjorde det han älskade att göra men hans död - och den andres död titan besättningsmedlemmar – var felaktigt.” De titanic expert hade gjort 37 nedstigningar till Titanic sedan 1987, mestadels arbetat för bärgare RMS Titanic Inc att hämta artefakter till sina utställningar.

Han dog tillsammans med Rush och betalande passagerare, den brittiske miljardären Hamish Harding, den pakistansk-brittiske affärsmannen Shahzada Dawood och hans son Sulaiman. OceanGate hade krävt att de skulle underteckna ansvarsavskrivningar som erkände riskerna med expeditionen innan den började.

"Vi har påstått i rättegången att om Stockton Rush hade varit öppen om alla problem som hade upplevts med titan, liksom de tidigare liknande modellerna, skulle någon så erfaren och kunnig som PH Nargeolet inte ha deltagit”, säger Matt Shaffer, en advokat som representerar familjen.

Coast Guards marinsäkerhetsingenjörer undersöker det hämtade bakre titanändlocket från Titan (US National Transportation Safety Board)

En annan i det juridiska teamet, Tony Buzbee, sa: "Jag tycker att det är talande att även om University of Washington och Boeing hade nyckelroller i utformningen av tidigare men liknande versioner av titan, båda har nyligen avsägit sig all inblandning i den nedsänkbara modellen som imploderade."

Säkerhetshistorik

Deep-sea submersibles har i allmänhet haft ett bra säkerhetsresultat men är vanligtvis tillverkade av solid titan istället för titan fäst på en lätt kolfiberkropp, som används för titan.

Vissa experter och potentiella passagerare hade offentligt kritiserade dränkbåtens design långt före resan, som rapporterats i tidigare berättelser om Divernet, men deras invändningar hade avfärdats av Rush när han försökte övertala djuphavsturister att betala upp till 250,000 XNUMX USD för att besöka titanic plats.

Han ska ha påstått sig ha monterat ett avancerat akustiskt säkerhetssystem som skulle varna titans passagerare bör skrovet spricka under tryck, men en mekanism utformad för att släppa ballast och ta titan säkerhetskopiering i en nödsituation sägs ha misslyckats.

"Med experternas bedömning skulle de ha fortsatt att sjunka, med full kännedom om fartygets oåterkalleliga misslyckanden, upplevt skräck och mental ångest innan titan i slutändan imploderar”, hävdar stämningsansökan.

Vid sidan av OceanGate och Rush nämns företagets tidigare ingenjörschef Tony Nissen och Hydrospace Group, Janicki Industries och Electroimpact, företag som sägs ha varit inblandade i design och tillverkning. titan.

