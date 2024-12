Rekordbra för företag som lämnade tonåring solo vid första dyket

En 18-årings död på sitt första dyk har lett till den största arbetsplatsböterna i historien i den amerikanska delstaten Minnesota – uppgående till mer än 730,000 576,000 USD (XNUMX XNUMX pund).

Joe Anderson dog den 21 maj när han dykte för att rensa ogräs från Lac Lavon, en metesjö i Apple Valley, för Your Lake Aquatic Plant Management, ett företag från Columbia Heights. Den dödliga incidenten rapporterades on Divernet i juni.

En student vid Bethel University med planer på att studera affärer i Arizona senare under året, arbetade Anderson under sin sommarlov tillsammans med fem andra Your Lake-anställda.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Han hade skickats för att rensa ogräs och annan skräp på 3-5 meters djup men när de andra dykarna dök upp insåg de att hans avgasbubblor inte kunde ses och gick för att ta reda på vad som hade hänt, enligt en utredningsrapport från Minnesota Occupational Safety & hälsoförvaltning (OSHA).

Anderson hittades med regulatormunstycket ute, liggandes på sjöbotten. Han uppfostrades med vad som verkade vara allvarlig hypotermi och återupplivades, men dog på sjukhus tre dagar senare.

Det visade sig att Anderson aldrig hade dykt med dykutrustning tidigare. Enligt OSHA hade han bara fått 10-15 minuters utbildning från en annan anställd, som inte hade varit dykcertifierad.

OSHA:s undersökning drog slutsatsen att Your Lake-anställda saknade lämplig erfarenhet eller utbildning för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och inte hade utbildats i nödåtgärdsprocedurer som HLR eller annan första hjälp. Företaget hade ingen säkerhetshandbok och ingen övervakare av dykoperationer hade varit till hands när incidenten inträffade.

Your Lake har nu citerats av OSHA med fem "uppsåtliga" brott mot säkerhetsstandarder för kommersiell dykning, en kategori som är reserverad för fall där ett företag påstås vara medvetet om att farliga förhållanden råder men inte gör några rimliga ansträngningar för att eliminera dem.

Joe Anderson

Tre av överträdelserna gällde vardera det maximala beloppet på 161,323 123,200 $, de andra två för XNUMX XNUMX $ vardera. Företaget bestrider hänvisningarna.

Dakota County Sheriff's office genomför fortfarande en brottsutredning tillsammans med county advokatens kontor.

Enligt Minnesota Star Tribune, Anderson var den andra Minnesota-arbetaren på två år som dör under dykning för att ta bort ogräs under vattnet. En anställd på ett företag som heter Dive Guys of Wayzata drunknade i juni 2022 när han arbetade i Lake Minnetonka och företaget fick fem stämningar, två av dem för uppsåtliga kränkningar, även om de totala böterna på 180,850 XNUMX USD reducerades efter överklagande.

