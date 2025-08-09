Dykare från filippinska flottan dör under paus

Två personer från den filippinska flottan omkom under ett rekreationsdyk i Celebeshavet cirka 2 km utanför Barangay Mindupok, Sarangani den 4 augusti, vilket föranledde en utredning.

De erfarna dykarna, män i åldrarna 48 och 50, hade enligt uppgift dykt medan de inte var i tjänst tillsammans med två andra personer, men var försvunna i mer än en timme innan båda hittades flytande medvetslösa vid ytan.

De dödförklarades senare vid ankomsten till Sarangani Provincial Hospital i Maitum, enligt ett uttalande från flottan. Myndigheterna har ännu inte lämnat några detaljer om vad som kan ha hänt.

Sarangani är en provins längst söderut på Filippinerna på ön Mindanao, som sällan besöks av utländska dykare.

Marinens talesperson kapten John Percie Alcos bekräftade att en av dykarna hade varit på en paus för psykisk hälsa och den andra på godkänd frånvaro.

Han sa att deras namn skulle hållas hemliga medan utredningen fortskrider. ”Vi ger fullt stöd till de sörjande familjerna… Framför allt erkänner och hedrar vi våra fallna sjömäns tjänst och engagemang”, sa han.

Ocuco-landskapet Filippinska flottan sa att man förutom att utreda händelsen granskade dykprotokoll för att identifiera eventuella nödvändiga förbättringar av både fritids- och operativa dykprocedurer.

Två ryska dykare dog i Filippinerna efter att ha svepts med av starka strömmar tidigare i år.