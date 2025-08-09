Tidskriftsprenumerationer
Ta bort annonser för £3/månad
Logga in

Dykare från filippinska flottan dör under paus

Följ oss på Google Nyheter
Prenumerera på vårt veckobrev
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)

Två personer från den filippinska flottan omkom under ett rekreationsdyk i Celebeshavet cirka 2 km utanför Barangay Mindupok, Sarangani den 4 augusti, vilket föranledde en utredning.

De erfarna dykarna, män i åldrarna 48 och 50, hade enligt uppgift dykt medan de inte var i tjänst tillsammans med två andra personer, men var försvunna i mer än en timme innan båda hittades flytande medvetslösa vid ytan.

De dödförklarades senare vid ankomsten till Sarangani Provincial Hospital i Maitum, enligt ett uttalande från flottan. Myndigheterna har ännu inte lämnat några detaljer om vad som kan ha hänt.

Sarangani är en provins längst söderut på Filippinerna på ön Mindanao, som sällan besöks av utländska dykare.

Marinens talesperson kapten John Percie Alcos bekräftade att en av dykarna hade varit på en paus för psykisk hälsa och den andra på godkänd frånvaro. 

Han sa att deras namn skulle hållas hemliga medan utredningen fortskrider. ”Vi ger fullt stöd till de sörjande familjerna… Framför allt erkänner och hedrar vi våra fallna sjömäns tjänst och engagemang”, sa han.

Ocuco-landskapet Filippinska flottan sa att man förutom att utreda händelsen granskade dykprotokoll för att identifiera eventuella nödvändiga förbättringar av både fritids- och operativa dykprocedurer.

Två ryska dykare dog i Filippinerna efter att ha svepts med av starka strömmar tidigare i år.

Senast Podcastavsnitt från Scuba Diver Mag

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN!

Få en veckovis sammanfattning av alla Divernet-nyheter och artiklar Dykmask
Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.
Prenumeration
Meddela om
gäst

0 Kommentarer
Mest röstade
Senaste äldsta
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
Senaste kommentarerna
Lori L. Mattozzi: Skadad dykguides hjältemod leder till vädjan
LPC: Deepblu-appservrar går offline
Eddie: Före och efter 2000: Hur dyksäkerheten förändrades
tim: RECENSION: Diving Into The Darkness sätter nya standarder för dykdokumentärer
tim: Bästa dykregulatorerna år 2025
Senaste Nyheter
Dykare från filippinska flottan dör under paus Dykare från filippinska flottan dör under paus
Dykare hittar spansk kapare från 1700-talet bland fyra skeppsvrak Dykare hittar spansk kapare från 1700-talet bland fyra skeppsvrak
Vrakjägare söker en ångbåt, hittar en annan Vrakjägare söker en ångbåt, hittar en annan
Skadad dykguides hjältemod leder till vädjan Skadad dykguides hjältemod leder till vädjan
Vrakdykaren Mazraani omkom under Atlantexpedition Vrakdykaren Mazraani omkom under Atlantexpedition 
35:e brittiska rådet antar en motion för havet 35:e brittiska rådet antar en motion för havet
Anslut dig till vårt nätverk!
Facebook X-twitter Instagram youtube Ämnen TikTok
Presentprenumerationer
Prenumerera för £3/månad