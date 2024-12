Flickans familj vill ha svar på Maldivernas snorklingsdöd

Familjen till en brittisk-singaporeansk skolflicka som dog i en incident med en båtpropeller när de var på en skolsnorklingsresa för nästan två månader sedan väntar fortfarande på en förklaring av vad som hände från myndigheterna på Maldiverna.

Det rapporterades om 15-åriga Jenna Chans död den 8 november Divernet. Hon hade deltagit i ett snorklingsprojekt med brittiskt registrerad välgörenhet Maldiverna Whale Shark Research Program, tillsammans med andra elever från Singapore School St Joseph's Institution (SJI) International på en resa ledd av skolans rektor.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience lärdomar” that formed part of the school’s compulsory National Youth Achievement Award utbildning, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

"Tystnad från Maldiverna"

Den dödliga incidenten inträffade mellan Lux Maldives Resort och Dhidoo i södra Ari-atollen. Jenna dödförklarades vid ankomsten till närliggande Dhigura Health Centre, och polisen lovade att genomföra en utredning.

"Det har varit tyst från den maldiviska regeringen och alla nyheter om henne har upphört", skriver Alice Chan, 17, på en GoFundMe sidan startade för hennes yngre syster. "Omständigheterna som ledde till hennes plötsliga död och försummelse av företaget är verkligen chockerande för vår familj och hennes tonårsvänner, som blev vittnen till hennes död.

"Snälla hjälp till att stödja oss under denna tuffa tid för vår familj och nära och kära, och sprid ordet om hennes fall. Alla donationer kommer att gå till vår kamp för Jenna och skydd av alla framtida barn och turister, genom att ge våra maldiviska advokater advokatarvoden och ekonomiskt stöd för att ta fler fall precis som detta. Rättvisa åt Jenna.” Sajten har hittills samlat in £5,160 10,000 av ett mål £XNUMX XNUMX.

Ingen telefonpolicy

Enligt gruppen hade Jenna och hennes vänner blivit tillsagda att gå ut i havet precis innan båtens motor startades och fartyget backade in i dem och drog henne under ytan.

Jennas föräldrar Alan Chan och Jennifer Liauw berättade för pressen att de inte hade kunnat kontakta sin dotter under resan eftersom skolan hade infört en policy om inga telefoner.

De hävdar att de maldiviska myndigheterna hade misslyckats med att erbjuda möjligheten till en obduktion undersökning av deras dotters kropp efter händelsen, och att vittnesutsagor från andra elever och lärare inte hade delats med dem, vilket ledde till att de trodde att "ingen riktig utredning" gjordes.

De hänvisade också till en "kedja av fel" som de hävdar hade inträffat under hela resan. "Det är snart jul och vi har fortfarande inga svar", sa Alan Chan. "Vi vill veta vad som hände."

