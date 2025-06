Tysk polis skjuter jättelik havskatt

En tysk polis har skjutit en havskatt i sjön Brombach i det frankiska sjödistriktet i Bayern, efter att den 2 meter långa fisken började attackera simmare – och nu är djurrättsaktivister upprörda.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i Tyskland säger att de planerar att väcka åtal för mordet.

Fisken hade hållit sig nära ytan bredvid en badplattform i sjön och sades ha varit aggressiv och ha bitit flera simmare. På grund av antalet besökare som deltog i en musikfestival i området ansåg polisen att dess fortsatta närvaro utgjorde en "akut säkerhetsrisk".

Den 90 kg tunga wels-malen skadades bara efter att ha blivit skjuten, men bärgades sedan och avlivades av sportfiskare.

"Vi är chockade över polisens och sportfiskarnas agerande, som helt klart är ansvariga för malens extremt smärtsamma, långsamma och framför allt onödiga och olagliga död", säger PETA-experten Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Tyskland)

”Malfisken ville troligtvis försvara sitt bo och därmed sin avkomma, och uppvisade ett beteende som är helt typiskt för dess art. Att döda den så att de otaliga gästerna kan fortsätta simma ostört i sjön utgör ett brott mot djurskyddslagen.”

PETA har krävt en utredning av händelsen och har vädjat till myndigheter och räddningstjänst att hitta djurvänliga lösningar när sådana situationer uppstår.

Brombachsjön (El-Mejor)

"I det här fallet skulle det ha inneburit att säkerhetsstyrkor hade satts in för att hindra festdeltagare från att komma till badplattformen nattetid. Vilda djur är inte bråkstakar utan en del av vårt viktiga ekosystem. De förtjänar respekt och skydd – även när de oväntat stöter på oss människor."

”Vårt brottsanmälan är avsedd att bidra till att handlingens uppenbart olagliga karaktär ur ett djurskyddsperspektiv också granskas och bestraffas på rättslig nivå.”

Welsmal är Europas största sötvattensfisk. År 2003 följde rubrikerna "Katt äter hund" efter att ett exemplar i Mönchengladbach kallat Kuno Mördaren påstods ha svalt en taxvalp.

