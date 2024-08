Från hajbitsoffer till paralympian – på 15 månader

I maj förra året snorklade 22-åriga Ali Truwit från en båt på Turks- och Caicosöarna tillsammans med en simmare från Yale University-teamet, Sophie Pilkinton.

Vännerna hade njutit av en semester för att fira sin examen – men vid det här laget tog resan en mörk vändning.

Området var inte känt för hajar, men det som senare troddes ha varit en tjurhaj närmade sig plötsligt "och började attackera oss och aggressivt stöta oss och ramla oss underifrån", som Truwit sa till NBC News.

"Vi slog tillbaka och knuffade och sparkade, men ganska snabbt fick det mitt ben i munnen. Och nästa sak jag visste, det hade bitit av min fot och en del av mitt ben.”

Men nu, knappt 15 månader efter det traumatiska mötet, förbereder Truwit sig för att tävla i tre internationella lopp med det amerikanska laget vid de paralympiska spelen i Paris.

När hajen cirklade var det Truwits simträning som kom i förgrunden. "Vi tog beslutet på en del av en sekund att simma för våra liv, ungefär 75 meter i det öppna havet tillbaka till båten," sa hon.

De två kvinnorna tog sig till säkerheten på fartyget där Pilkinton, i en åtgärd Truwit krediterar för att ha räddat hennes liv, stoppade blödningen med en turniquet.

Hon fördes akut till sjukhus för akutvård innan hon flögs tillbaka till USA för operation. Hon genomgick tre operationer: två i Miami för att bekämpa infektion, och sedan amputerades hennes vänstra ben under knäet i New York på sin 23-årsdag.

Skrämmande tillbakablickar

En del av Truwits rehabilitering involverade poolarbete och hon fick hjälp av sin tidigare simtränare Jamie Barone. Att komma tillbaka i vattnet, till och med familjens pool i Darien, Connecticut, visade sig vara psykologiskt utmanande till en början eftersom nedsänkning och stänkljud skulle utlösa skakande tillbakablickar till hajens möte.

Barone beskriver Truwit som "den hårdaste arbetaren jag någonsin träffat", säger Barone att hon aldrig missade en dag av träning, med tillbakablickarna och obehaget som minskade ju hårdare hon arbetade.

Även om hennes ursprungliga mål helt enkelt hade varit att lära sig att använda sin benprotes och återfå sin styrka, i december simmade Truwit frisim och ryggsim i USA:s paralympiska simning nationella mästerskapen i Orlando, Florida – och tog en medalj.

Idéer om att tävla i Los Angeles Paralympics 2028 gav sedan plats för en mer ambitiös körning mot Paris 2024.

Simmar fortfarande konkurrenskraftigt – Ali Truwit

I april simmade Truwit 400 m frisim, i kategorin S10 för simmare med fysisk funktionsnedsättning som påverkar en led, vid en internationell tävling i Portugal. Sedan, vid försök i slutet av juni, vann hon tävlingarna som kvalificerade henne till det amerikanska paralympiska laget – 400 m och 100 m frisim och 100 m ryggsim.

Blir vattensäker

Truwit har också hittat tid att lansera en stiftelse som heter Stronger Than You Think. "Jag har förstått hur dyra proteser är och hur lite som täcks av försäkringen", säger hon. "Jag har också blivit påmind om hur avgörande att vara en kapabel simmare var för min överlevnad.

"Jag började Starkare än du tror att hjälpa människor i behov av ekonomisk hjälp med sina proteser, samt att hjälpa människor att bli vattensäkra.”

Connecticuts guvernör kallar simmaren "inspirerande" och har utsett morgondagen (28 augusti), dagen då de paralympiska spelen börjar, till Ali Truwit-dagen i delstaten.

"Jag är unik genom att jag blev attackerad av en haj, men jag är inte unik i det att vi alla går igenom svårigheter och trauman och tuffa tider i livet och vi har alla förmågan att resa oss upp igen," sa Truwit till NBC.

