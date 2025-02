"Första framgångsrika grottdykningsräddning" hävdade i Kina

Fullständig lista över dykshower med länkar:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANUARI: Boot Düsseldorf (International Boat Show)

1-2 FEBRUARI: Duikvaker

21-23 FEBRUARI: European Dive Show (EUDI)

21-23 FEBRUARI: Diving Resort Travel Show (DRT), Malaysia

1–2 MARS: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 MARS: ADEX Ocean Festival / OZTek Australien

28-30 MARS: Medelhavsdykarshow

4-6 APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 MAJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 MAJ – 1 JUNI: Scuba Show

13-15 JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6-7 SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17-19 OKTOBER: Dyksamtal

11-14 NOVEMBER: DEMA Show



