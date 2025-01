Ansträngningar för att tvinga Sea Story dykare-överlevande rapporterade av BBC

Till synes förhastade försök från de egyptiska Röda havets myndigheter att nå ut Havets berättelse dyk liveaboard som sjunker på en freak-våg, och av båtens operatör för att blockera potentiellt skadliga rapporter från överlevande, har framkommit från en månadslång utredning av den dödliga incidenten av ett BBC News-team.

Havets berättelse hade lämnat Port Ghalib för en sexdagarsresa den 24 november med 31 internationella gäster, tre dykguider och 12 egyptiska besättningar, som tidigare rapporterats on Divernet. Flera dykare hade "uppgraderats" i sista minuten från båten de ursprungligen hade bokat, även om resplanen skulle vara annorlunda.

The boat capsized and sank early the following morning, leaving 11 people dead or missing, including a British couple.

Elva av de 35 överlevande, främst erfarna dykare, har nu intervjuats av BBC. De rapporterade att de inom några timmar efter att de förts iland "förhördes", antingen i sina sjukhussängar eller på en resort där de hade varit inkvarterade, av människor som påstod sig vara "domare".

De beskrev också att de blivit pressade att underteckna vittnesförklaringar som, i en tydlig intressekonflikt, hade översatts från engelska till arabiska av en anställd hos den egyptiska båtoperatören, Dive Pro Liveaboard.

Vissa hävdade att de förhördes av någon som de hade förletts att tro var en officiell utredare, bara för att senare konstatera att han var en Dive Pro Liveaboard dykguide.

Han och andra anställda hade uppmanat överlevande att underteckna undantag som säger: "Jag anklagar ingen för brott”. En dykare sa att ett sådant avstående lämnades till honom medan han fortfarande avgav sitt vittnesuttalande, och en brittisk läkare beskrev att hon fick veta att hon inte kunde lämna rummet förrän alla uttalanden hade slutförts.

Vissa dykare hade vägrat att underteckna dokumenten, och ingen hade fått behålla kopior, även om några som översatte dem med telefonappar beskrev utelämnandet av "fördömliga detaljer" som de hade rapporterat. Liknande praxis med vittnesutsagor har rapporterats tidigare i efterdyningarna av incidenter ombord i Röda havet.

Även när en grupp försökte lämna för att flyga hem sas en Dive Pro Liveaboard-representant ha försökt lura dem att skriva på undantag. Han hade hävdat att dokumenten var godkännandepapper för att ta sig igenom flygplatskontroller, enligt en amerikansk dykare som varnade de andra att inte skriva under.

Freak våg

BBC-intervjupersoner har också anklagat egyptiska tjänstemän för att i förväg bestämma sig kort efter att fartygets kapsejsning inträffade för att skylla det på en freak-våg.

Oceanografen Dr Simon Boxall upprepade sitt påstående som gjordes vid tidpunkten för incidenten att en våg på 4 m inte kunde ha varit orsaken till förlisningen under rådande förhållanden, och skyllde det på pilot- eller båtkonstruktionsfel eller båda. Överlevande var överens om att förhållandena inte hade medfört några större problem när de simmade av vraket.

En dykare som bad att få se en kopia av utredarnas slutrapport fick dock veta att det inte skulle vara någon mening, eftersom "den enda som är ansvarig för detta är havet".

I den första delen av BBC-rapporten uppgav överlevande det under natten Havets berättelse hade verkat gunga och rulla mer än de hade förväntat sig med tanke på ovanligt väder, med tunga osäkrade möbler som gled runt däcket och en liten gummibåt som nästan tappade överbord.

Strax före 3 Havets berättelse hade vänt på sidan med en "hög smäll", motorerna dog och alla lampor slocknade.

Nearly all the dead or missing had been accommodated on the starboard side of the boat that hit the sea. Of people who made it to the deck, impeded by loose furniture and fittings, few had managed to find a life-jacka. One said that theirs was not functioning properly, and that the light had no batteries.

Andra som lyckades gå ombord på livflottar såg kaptenen och ett antal besättningar redan där, kaptenen ska ha tagit en av de tre filtarna som försörjdes för sig själv. Säkerhetsgenomgången hade lovat mat och vatten på flottarna men gäster berättade för BBC att det inte fanns något. En ficklampa fungerade inte och blossarna hade redan använts.

35 timmar i luftficka

Även om de överlevande är överens om att båten sjönk före 3 hävdar lokala myndigheter att de fick en nödsignal först vid 5.30-tiden. Det tog räddningsfartyg åtta timmar att nå flottarna när de drev österut, och räddningsmän var också långsamma att nå Havets berättelse själv, sa överlevande till BBC.

Paret Lucianna Galetta och Christophe Lemmens hade inte lyckats hitta sina flytvästar och var instängda av vatten och skräp i en korridor.

They ended up in an air-pocket in the engine-room in the stern section that was protruding above the water, later joined by dive instruktör Youssef al-Faramawy.

”Vi hade ingen kommunikation med utsidan, ingenting. Ingen försökte se om det fanns någon vid liv där inne, sa Galetta. "Jag var så redo att dö. Vi trodde inte att någon skulle komma.”

They were found only after a traumatic 35hr ordeal by al-Faramawy’s uncle Khattab al-Faramawi, a local instruktör who had volunteered to search through the submerged corridors.

Dykare räddade också två personer från en annan luftficka i en hytt på nedre däck, och fyra kroppar återfanns. Men överlevande ifrågasatte varför den egyptiska flottan som övervakade operationen inte verkade ha kunnat sätta in sina egna dykare.

Det brittiska paret Tariq Sinada och Jenny Cawson har inte hittats

Fortfarande saknad är Devon-paret Jenny Cawson och Tarig Sinada, som alltid sägs ha undersökt dykbåtar noggrant men bland dem som bytte till Havets berättelse i sista minuten, och ryms på styrbords sida av huvuddäcket.

Familj och vänner berättade för BBC hur egyptiska tjänstemän hade berättat det för dem Havets berättelse hade inte hittats – även när de tittade på TV-nyhetsrapporter som visade den drabbade liveaboarden.

De anklagar myndigheterna för en mörkläggning för att skydda turistnäringen och kräver nu en öppen utredning av förlisningen. Varken den egyptiska regeringen eller Dive Pro Liveaboard svarade på BBC:s förfrågningar om svar på anklagelserna i dess rapporter.

Divernet fick på samma sätt inget svar från operatören efter att ha sökt kommentarer när incidenten inträffade efter en brand på en annan av dess båtar, Sea Legend, där en tysk gäst dog i mars förra året, hade den svarat – dock bara för att säga att den inte kunde kommentera innan den fick en slutrapport från åklagarmyndigheten.

De fullständiga BBC-rapporterna av Joe Inwood, del 1 och del 2, kan läsas på BBC News webbplats.

