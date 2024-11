Kustbevakningen guidar dykbåten till dess saknade dykare

Fem av en grupp på sex dykare försvann från sin dykbåt på Hawaii den 6 november – och enligt dykaren som var kvar på båten hade dess kapten inte haft kontroll över situationen.

Dykarna räddades efter att ha setts ungefär en mil söder om Hawaii Kai, vid den sydöstra spetsen av ön Oahu, av ett par på deras 13 m långa yacht Håll fast. Oförmöget att föra gruppen till fartyget säkert hade de larmat kustbevakningen, som sedan visade kaptenen var han kunde hitta sina klienter.

Paret hade hört rop på hjälp och sett dykarna klamra sig fast vid varandra på avstånd, rapporterade de. När Camila Storchi och hennes man Ryan körde närmare berättade dykarna att de hade drivit bort från deras charterbåt, Älskling Ann, cirka 90 minuter tidigare.

"Det var stormigt och vinden blåste snabbare för varje minut", sa Storchi. "Bara en dykare befann sig i en kritisk situation – grå, hypotermi, uppkastning – så vi försökte få ombord honom först. Han var för slö, med tung utrustning – jag hade personligen förbjudit dem att ta av sig utrustningen.

"Vårt nästa val skulle vara att använda fallen men risker skulle tas så vi bestämde oss alla för att vänta på kustbevakningen." Paret hade kastat dykarna en hänglina. "Vi cirklade runt dem i 45 minuter, pratade, bjöd på vatten och höll dem på gott humör," sa Storchi.

I kontakt med dykarna

Kustbevakningen sa att parets nödsamtal hade varit den första rapporten om båtseparationen, sa Storchi. Cirka 45 minuter senare anlände en av dess helikoptrar, följt av Älskling Ann, som plockade upp sina dykare och avgick omedelbart.

Storchi, som senare var i kontakt med dykarna, sa att den som hade valt att stanna kvar på dykbåten efter att ha upplevt problem med att utjämna hade påstått att kaptenen hade misslyckats med att hålla en ordentlig utkik och att hans uppmärksamhet behövdes att dras även till helikopterns ankomst.

Enligt Kustbevakningen, Älskling AnnKaptenen hade hört av sig först Håll fast’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a utbildning flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Älskling Ann så att den kunde plocka upp dem. Inga personskador hade rapporterats.

Dykningen hade organiserats av Aaron's Dive Shop, en PADI 5* IDC i Kailua som påstår sig vara det äldsta centret på Hawaii, efter att ha varit i drift i mer än 50 år. Älskling Ann är en av de två båtar som utför de flesta av sina dagliga charter.

Aaron's uppgav senare till lokal press att ett beslut i sista minuten hade fattats att ändra gruppens dykplats, men att dess "dokumenterade protokoll" inte hade följts vid denna förändring.

Dykledaren hade vidtagit de korrekta åtgärderna när det gäller användningen av små och medelstora företag och att hålla gruppen samman under separationen, sade den, och en granskning av incidenten skulle genomföras. De Coast Guard har också uppgett att man gör en utredning.

