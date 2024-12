Rekorddyk under is på uppslukande video

Nya Zeelands fridykare Ant Williams satte ett Guinness-världsrekord för det djupaste dyket under is förra året (70 m), och har följt upp det med att ett avståndsrekord under is som hävdades tidigare i år ratificerades av CMAS (World Confederation of Underwater Activities). tävlingsorganet som erkänner sådana kallvattenprestationer.

Det kalla vattnet – i det här fallet 0.2 ℃ – dynamiskt apnérekord involverade att täcka 182 meter från ishål till ishål vid sjön Stiflisdalsvatn på Island med fenor och en våtdräkt i slutet av mars. Rekordförsöket spelades in för Isdyk, det tredje avsnittet av Äventyr, en serie gjord för Apple Vision Pro uppslukande headset.

Williams mål var rekordet på 175 meter som sattes av 6ft 6in franska fridykaren Arthur Guerin-Boeri sju år tidigare. "Det finns andra inom sporten som är mer fysiskt lämpade för det än jag - de är längre och smalare med längre lungor och därför större lungkapacitet", medgav Williams.

Filmar rekordförsöket (Atlantic Productions)

"Men där jag är oslagbar är min förmåga att fokusera mitt sinne så intensivt på den aktuella uppgiften att jag nästan helt eliminerar risken för misslyckande."

Guerin-Boeri behåller CMAS-rekorden utan fenor under is både med termiskt skydd (120m) och endast bärande Speedos (105m).

Handlingens centrum

Apple Immersive Video är en 180° mediaformat som använder ultrahögupplöst video och Spatial Audio för att placera tittarna i centrum av händelserna på den rumsliga Apple Vision Pro-datorn, som lanserades i år. Apple Immersive Video-serier som t.ex Äventyr är tillgängliga gratis för APV-användare.

"Med en bakgrund inom idrottspsykologi tränade Ant extremsportidrottare innan han själv blev det, så du kan förstå hur han blev så unikt utrustad med den mentala styrkan att det krävs de allra bästa idrottarna för att nå toppen av sina sporter." sa den brittiske direktören för Isdyk, Charlotte Mikkelborg.

"Det Ant uppnådde på Island är verkligen fenomenalt. Och det här stycket bryter också ny mark tekniskt, eftersom det här avsnittet tar dig under isen i de högupplösta uppslukande actionfilmerna som någonsin tagits under vatten. Tittarna kommer att känna sig helt närvarande med Ant på detta vågade äventyr.”

En 2D-trailer kan ses på Apple TV och Atlantic Productions sociala konton på X och Instagram. Tittarna kan också gå bakom kulisserna med Williams på plattformarna.

